Sony lanceert volgende week een nieuw audioproduct, maar het lijkt niet om de WF-1000XM6 te gaan

We hebben al een tijd en datum, maar nu nog het product.

Sony heeft zelf online een mysterieuze teaser gedeeld voor een nieuwe productlancering. De onthulling staat gepland voor woensdag 21 januari (17:00 uur voor onze tijdzone) en de teaser hint ook al naar het feit dat het om een audioproduct gaat. De slagzin is namelijk "een nieuwe vorm van luisteren". We denken dat dit betekent dat er nieuwe oortjes onderweg zijn.

Deze teaser werd oorspronkelijk gespot door The Walkman Blog, maar de tipgevers van Dealabs hebben ons wat meer context gegeven. Het lijkt hier niet te gaan om de aankomende flagship Sony WF-1000XM6-oortjes, waar we al meer dan genoeg geruchten over gehoord hebben. De tipgevers suggereren dat dit lanceringsevenement in het teken staat van de zogenaamde Sony LinkBuds Clip-oortjes.

Als je net als ons ook uitkijkt naar de opvolgers voor de Sony WF-1000XM5, dan moet je waarschijnlijk dus helaas toch nog wat langer wachten. Naar verwachting worden de nieuwe flagship oortjes ergens in februari gelanceerd. De oortjes die volgende week mogelijk dus gelanceerd worden, lijken een nieuwe toevoeging aan de LinkBuds-serie te zijn.

Verwachte specs

Something new is coming | Set your alarms 21st January ⏰ - YouTube Watch On

Verdere informatie vanuit het Dealabs-team suggereert dat de LinkBuds Clip het modelnummer WF-LC900 hebben en dat ze, zoals de naam ook suggereert, vergelijkbaar zullen zijn met oortjes zoals de Huawei FreeClip en de JBL Soundgear Clips. Dat betekent dus een "open" design, waarbij de oortjes achter je oren haken en ook niet diep in je oren gaan.

Dit soort designs zijn bedoeld om omgevingsgeluid nog steeds binnen te laten en je tegelijkertijd wel van muziek of andere audio te laten genieten. Deze aankomende oortjes van Sony zouden volgens de informatie van Dealabs beschikken over drie verschillende luistermodi, plus ondersteuning voor Sony's '360 Reality Audio' en ruimtelijke audio.

Verder zou er hier sprake zijn van een batterijduur tot negen uur per oortje, met nog eens 28 uur extra via de oplaadcase. De oortjes zouden ook een IPX4-certificering moeten hebben voor bescherming tegen spatwater en zweet. De verwachte kleuropties zijn: zwart, groen, paars en crème en er wordt een mogelijke adviesprijs van 229,99 dollar genoemd.

We zullen er volgende week woensdag dus achter komen of deze informatie accuraat is. Zo niet, dan wordt er in ieder geval alsnog wel een nieuw audioproduct gelanceerd, dus we houden het sowieso voor je in de gaten.