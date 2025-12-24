Sony WF-1000XM6-oordopjes lijken opnieuw te zijn gelekt en dit keer met een mogelijke aanwijzing voor de releasedatum

Geheimen bewaren is niet Sony's sterke kant: info over de nog onaangekondigde WF-1000XM6 lekt al maandenlang, onder meer via Sony’s eigen Sound Connect-app. Deze week lijkt een retailer daar nog eens bovenop te zijn gekomen door de kleuropties en de aanstaande beschikbaarheid te lekken.

De informatie komt via de scherpzinnige mensen van The Walkman Blog, die twee vermeldingen voor vervangende onderdelen van de WF-1000XM6-oordopjes ontdekten op de website van Encompass Parts. En als die vermeldingen kloppen, dan zou de officiële lancering nog maar enkele weken op zich kunnen laten wachten.

Sony WF-1000XM6-oordopjes: wat is de meest recente info?

Encompass Parts is een gespecialiseerde retailer die vervangende onderdelen levert voor een breed scala aan producten. Op de website stonden vervangingsonderdelen vermeld voor zowel de zwarte als de zilverkleurige versie van de WF-1000XM6.

The Walkman Blog heeft screenshots van productvermeldingen voor vervangende siliconen oortips voor de WF-1000XM6, met een verzenddatum van 27 februari 2026. Dat is nog maar negen weken verwijderd.

Zoals altijd bij lekken is er nog veel dat we niet weten en het is mogelijk dat de datum in de productvermeldingen slechts een placeholder is, al is het dan wel een opvallend specifieke.

Als de datum klopt, zouden we zelfs al iets over de oordopjes kunnen horen tijdens CES 2026. Zo niet van Sony zelf, dan waarschijnlijk via verdere lekken. Als een verzending in februari inderdaad gepland staat, zullen de oordopjes ruim van tevoren richting retailers gaan. En hoe meer mensen ervan weten, hoe groter de kans op gedetailleerde lekken.