JBL presenteert nieuwe headsets, earclips en open-ear koptelefoon op Gamescom 2025

Tijdens Gamescom 2025 in Keulen heeft JBL zijn line-up uitgebreid met verschillende nieuwe producten. Het merk kondigde de Soundgear Clips earclips aan, een premium open-ear koptelefoon onder de naam Sense PRO en drie nieuwe Quantum-gamingheadsets. Samen met een flinke update voor de QuantumENGINE-software zet JBL zich deze keer in op iets anders dan alleen speakers.

Nieuwe earclips: JBL Soundgear Clips

JBL introduceert met de Soundgear Clips een opvallend accessoire dat volgens het merk zelf deels sieraad en deels audioproduct is. De earclips zijn licht van gewicht, maken gebruik van JBL’s OpenSound-technologie en zijn uitgerust met vier microfoons voor duidelijke gesprekskwaliteit. Dankzij het open ontwerp kun je muziek of podcasts luisteren zonder volledig afgesloten te worden van je omgeving.

De Clips bieden tot 32 uur batterijduur (inclusief oplaadcase), zijn IP54-gecertificeerd tegen water en stof en ondersteunen snelladen. JBL brengt het model in oktober uit in vijf transparante kleuren: Copper Ghost, Black Ghost, White Ghost, Blue Ghost en Purple Ghost. De adviesprijs is 129,99 euro.

Nieuwe Quantum-headsets en software

De grootste aankondiging binnen JBL’s gamingtak is de Quantum 950, de nieuwe flagship in de headsetlijn. Dit model wordt geleverd met een oplaadstation dat tevens dienstdoet als 2,4GHz-dongle en beschikt over een batterijsysteem, waardoor je batterijen kunt wisselen zonder je game te onderbreken. De headset ondersteunt naast 2,4 GHz ook Bluetooth 5.3 en bekabelde verbindingen en is daarmee geschikt voor pc, consoles en mobiele apparaten. Features zijn onder andere actieve noise cancelling, 3D head tracking en Hi-Res-gecertificeerde audio via 50mm-drivers. De adviesprijs bedraagt 349,99 euro.

Naast het topmodel verschijnen ook de Quantum 650 en de instapversie Quantum 250. De 650 behoudt veel van de functies van de 950, zoals Quantum Spatial Sound en uitgebreide connectiviteit, maar tegen een lagere prijs van 149,99 euro. De 250 is een lichte, bedrade headset die zich vooral richt op eenvoud en brede compatibiliteit en verschijnt voor 59,99 euro.

Parallel aan de hardware lanceert JBL een vernieuwde QuantumENGINE-software. Deze maakt onder meer Spatial Sound beschikbaar voor alle Quantum-headsets en biedt gebruikers meer controle via een centrale interface voor audio-instellingen, profielen en apparaatbeheer.

Sense PRO: premium open-ear koptelefoon

JBL introduceert daarnaast ook de open-ear Sense PRO. Deze hoofdtelefoon gebruikt dezelfde OpenSound-technologie als de Soundgear Clips, maar combineert dat met grotere 16,2mm-drivers, Hi-Res Audio Wireless-certificering en adaptive bass boost.

De koptelefoon is uitgerust met vier microfoons en Voice Pickup Sensor-technologie voor heldere gesprekken, ook in rumoerige omgevingen (zoals Gamescom 2025). De batterij gaat tot 38 uur mee, waarvan 8 uur in de oortjes en 30 uur via de case. Snelladen levert 4 uur extra speeltijd in 10 minuten. De Sense PRO verschijnt in oktober in vijf kleuren (grijs, blauw, paars, wit en zwart) voor een adviesprijs van 179,99 euro.