De AirPods Pro 3 kunnen zeer binnenkort op de markt verschijnen met één belangrijke upgrade

Er zijn de afgelopen maanden heel wat tegenstrijdige berichten verschenen over de vraag of Apple dit jaar nog de AirPods Pro 3 zou lanceren. Maar volgens een van de meest betrouwbare Apple-analisten komt het er wél van: nog vóór het einde van 2025.

Die bron is Mark Gurman van Bloomberg, die bovendien meldt dat de AirPods Pro 3 een flinke upgrade krijgen: ingebouwde hartslagmeting. Eenzelfde technologie zagen we eerder dit jaar al in de Powerbeats Pro 2, die in februari uitkwamen.

Bij de Powerbeats Pro 2 werken LED-sensoren die meer dan honderd keer per seconde pulsen en zo de hartslag meten via de doorbloeding. Vermoedelijk zullen de AirPods Pro 3 op een vergelijkbare manier functioneren en de gegevens rechtstreeks doorgeven aan de Apple Gezondheid-app.

Daarnaast herhaalt Gurman dat Apple bezig is met een betaalde Health+-abonnementsdienst, mogelijk inclusief een AI-fitnesscoach. Het idee is dat gebruikers hiermee persoonlijk advies krijgen over voeding, beweging en meer.

Drie jaar later

De AirPods 4 gelanceerd in september 2024 (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

We wachten inmiddels al behoorlijk lang op de komst van de AirPods Pro 3. De Apple AirPods Pro 2 verschenen immers al in september 2022, en sindsdien is er in de markt voor draadloze oordopjes heel wat veranderd. Tussendoor heeft Apple natuurlijk ook nog de Apple AirPods 4 op de markt gebracht.

Het gros van de lekken en geruchten rond de nieuwe oordopjes draait vooral om de vraag wanneer ze nu eindelijk gelanceerd worden. In iOS 26 doken al aanwijzingen op voor een release in 2025, al suggereerde een betrouwbare bron eerder dat we mogelijk pas in 2026 aan de beurt zijn.

Duidelijk is in ieder geval dat Apple gezondheidstracking een belangrijke rol wil geven bij de AirPods Pro 3, naast uiteraard een sterke audiokwaliteit. Het zou zomaar kunnen dat de oordopjes straks nog meer vitale statistieken kunnen meten dan alleen je hartslag.

De draadloze oordopjes maken deel uit van verschillende producten die “al dit najaar” in de pijplijn zouden zitten voor Apple, wat doorgaans neerkomt op september, oktober of november. Daarbij kijken we natuurlijk ook uit naar de iPhone 17 en de Apple Watch 11, die volgende maand worden verwacht.