Worden kinderen te afhankelijk van AI? Ouders vrezen van wel

Microsoft heeft zonet de resultaten van hun tiende Global Online Safety Survey gepubliceerd. Voor dit onderzoek werden bijna 15.000 ouder, tieners en andere volwassenen in vijftien landen ondervraagd over hun perceptie van de online wereld en de risico's die daarmee gepaard gaan. Aan ouders werd nog gevraagd wat zij vinden van de ervaringen van hun kind(eren).

Naast de bekende thema's rond cyberpesten en online veiligheid komt ook AI aan bod in dit onderzoek. Zo werd duidelijk dat ouders bezorgd zijn om de impact van AI op hun kinderen. Ze vrezen specifiek dat ze te afhankelijk worden van AI en niet meer zelf kritisch kunnen nadenken. In het onderzoek zat ook een test waarvoor de deelnemers AI-gegenereerde deepfakes moesten herkennen en daar slaagde amper 25% in de test, terwijl dat in 2025 nog 46% was.

Zowel het gebruik van als de zorgen rond AI (en generatieve AI in het bijzonder) stijgen. Het wordt momenteel vooral gebruik om vragen te beantwoord en zaken te plannen. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over seksueel en online misbruik met AI, oplichting en databeveiliging. Maar liefst 91% van de deelnemers gaf daarnaast aan zich in zekere mate zorgen te maken om de impact van AI.

Dit onderzoek schetst ten slotte een algemeen beeld en het is goed om te weten dat noch België noch Nederland deel uitmaakte van de vijftien landen, waarin dit onderzoek werd uitgevoerd. Onder andere inwoners van Frankrijk, Duitsland, het VK, Denemarken en Italië namen wel deel.