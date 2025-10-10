Meta’s AI vertaalt en nasynchroniseert Reels in meerdere talen

Meta laat Reels nu een andere taal spreken, zelfs als ze oorspronkelijk in een andere taal zijn opgenomen. Het bedrijf zet Meta AI in om Reels op Facebook en Instagram te vertalen, nasynchroniseren en te lip-synchroniseren in het Engels, Spaans, Hindi en Portugees.

Je kunt dus een kookvideo uit Brazilië bekijken die klinkt alsof hij in het Engels is opgenomen, of een vertaling horen van de songtekst bij een dansvideo uit Delhi. Meta AI kan de toon, het ritme en zelfs de stem van de maker nabootsen in een andere taal, met optionele lip-sync voor extra realisme.

Je kunt dit voorlopig niet zomaar doen met je eigen video’s, tenzij je al een beetje viraal bent gegaan. De vertaaltools zijn gratis beschikbaar voor creators op Facebook met minstens 1.000 volgers, en voor alle openbare Instagram-accounts in landen waar Meta AI beschikbaar is. Volgens Meta is het doel om korte video’s toegankelijker en leuker te maken over verschillende culturen heen.

Internationale Reels

Hoewel Reels die door Meta AI zijn vertaald duidelijk gelabeld worden, zodat je een nagesynchroniseerde stem niet verwarren met het origineel, kunnen kijkers de vertaling ook uitschakelen, de lip-sync weglaten of gewoon de oorspronkelijke taal behouden als ze dat liever hebben.

Het is niet de eerste keer dat Meta probeert om taalbarrières te doorbreken. Automatische ondertiteling, Stories met vertalingen en wereldwijde hashtagcampagnes bestaan al jaren. Maar dit is de eerste keer dat het bedrijf AI inzet voor stemkloning en het synchroniseren van lipbewegingen.

Daarmee krijgt Meta een voorsprong nu de wereld van AI-gecreëerde en AI-ondersteunde video’s razendsnel groeit. YouTube biedt al lang ondertiteling aan, maar real-time nasynchronisatie met lip-sync is daar nog niet op grote schaal beschikbaar. TikTok heeft geëxperimenteerd met vertaaloverlays, maar nog niet met volledige stemkloning of lip-synchronisatie. Als Meta dit soepel weet uit te rollen naar meer talen, zou het weleens hét platform kunnen worden voor internationaal bereik.

Dus als het lijkt alsof je plots veel Latijns-Amerikaanse of Indiase creators vloeiend Engels hoort spreken in je Reels, dan komt dat waarschijnlijk door een beetje AI-vertaalhulp. Kijk naar het label “Vertaald met Meta AI” in de hoek om het zeker te weten.