Google Pixel 7 Pro Vs Samsung Galaxy S22 Ultra

In questa comparativa andremo a confrontare Google Pixel 7 Pro , il modello top di gamma del colosso di Mountain View presentato solamente un mese fa, con Samsung Galaxy S22 Ultra l’attuale modello di punta della gamma Galaxy S22 dell’azienda coreana, uscito invece all’inizio del 2022.

Mettiamo le mani avanti dicendo che sono due telefoni molto validi e ognuno di essi è il meglio che le rispettive aziende sono riuscite a mettere in campo nel corso di quest’anno. Questa e altre ragioni ci spingono pertanto a chiederci: “Qual è il migliore tra i due?” Andiamo a scoprirlo nella nostra disamina.

Pixel 7 Pro Vs Galaxy S22 Ultra Pixel 7 Pro Dimensioni: 162.9 x 76.6 x 8.9 mm

Peso: 212 g

Display: AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits, 1500 nits (picco)

6.7”, 1440 x 3120 pixel, densità 512 ppi

CPU: Google Tensor G2 (5 nm) Octa-core

GPU: Mali-G710 MP7

Memoria: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM

Fotocamera: 50 MP grandangolo, 48 MP teleobiettivo, 12 MP grandangolo

Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR

Batteria: Li-Ion 5000 mAh

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, 5.2, A2DP, LE, aptX HD

Sistema operativo: Android 13 Galaxy S22 Ultra 5G Dimensioni: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm

Peso: 228 g

Display: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (picco)

6.8”, 1440 x 3088 pixels, densità 500 ppi

CPU: Exynos 2200 (4 nm) Octa-core

GPU: Xclipse 920

Memoria: 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM

Fotocamera: 50 MP grandangolo, 12 MP grandangolo, 10 MP teleobiettivo, 10 MP teleobiettivo periscopico

Video: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS

Batteria: Li-Ion 5000 mAh

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, 5.2, A2DP, LE

Sistema operativo: Android 12, Android 13, One UI 5

Pixel 7 Pro Vs Galaxy S22 Ultra: prezzo e data di uscita

Pixel 7 Pro è arrivato lo scorso ottobre a un prezzo di 899€ per la variante da 128/12GB. Esistono anche versioni con altri tagli di RAM e storage, ma per il momento non sono disponibili nel nostro paese.

Samsung ha lanciato Galaxy S22 Ultra lo scorso febbraio 2022. Il prezzo parte da 1279€ per la variante da 128/8GB, fino ad arrivare a 1689€ per la più esclusiva da 1TB/12GB, venduta solo nello store Samsung. I prezzi al lancio delle due versioni intermedie erano €1.379 per la 256/12GB e € 1.489 per la 512/12GB. Ad oggi è possibile acquistare Galaxy S22 Ultra 128/8GB a un prezzo simile a quello di Google Pixel 7 Pro, il che rende il confronto ancora più interessante.

(Image credit: Daniel Hessel)

Pixel 7 Pro Vs Galaxy S22 Ultra: design e display

Entrambi i telefoni sono costruiti con criterio e il loro aspetto mostra pienamente la cura che le aziende hanno impiegato per realizzare al meglio il proprio modello di punta.

Le dimensioni dei due smartphone sono virtualmente identiche. Lo spessore è identico e misura 8,9mm, mentre larghezza e altezza si discostano solo di un millimetro.

Per quanto riguarda il peso, avendo le stesse misure i due dispositivi non possono che assomigliarsi anche da questo punto di vista: poco più di 210 g per il Pixel e poco meno di 230 g per l’S22 Ultra.

Nonostante queste similitudini, l’aspetto dei due smartphone è piuttosto differente, il Pixel ha gli angoli più stondati e un aspetto più morbido, con una forte somiglianza al suo predecessore Pixel 6 . Galaxy S22 Ultra si presenta invece molto più squadrato con solo la parte posteriore arrotondata su entrambi i lati. In pratica lo smartphone ha ereditato maggiormente il design del precedente Galaxy S10 Note piuttosto che quello del predecessore Galaxy S21 Ultra. La qualità dei materiali, come anticipato, è premium. I due telefoni sono realizzati con un vetro posteriore e anteriore (Gorilla Glass Victus+ per S22 Ultra, e Victus per Pixel 7 Pro) e con un robusto frame in alluminio.

Al tatto S22 Ultra risulta satinato nella parte posteriore che ospita l’ampio comparto fotografico composto da 4 sensori,e, mentre anteriormente è liscio per via del vetro. Pixel 7 Pro ha una finitura simile ma le fotocamere, in questo caso tre, sono inserite all’interno di una striscia di colore diverso e leggermente rialzata rispetto al dorso.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Galaxy S22 Ultra, forte di un design totalmente borderless, ha un aspetto più moderno, con le fotocamere perfettamente a filo con la scocca, mentre Pixel 7 Pro ha un leggero contorno nero che ruba un paio di millimetri alle dimensioni dello schermo, inoltre le fotocamere sono in rilievo. A conti fatti però, la differenza tra gli schermi da 6,7 pollici (Pixel) e 6,8 pollici (Galaxy) è praticamente irrisoria. Bisogna notare che entrambi i terminali tendono a scivolare facilmente dalle mani, ed è quasi obbligatorio proteggerli con una custodia in silicone.

Parlando di display, gli smartphone hanno schermi eccellenti, con risoluzioni WQHD+ (1440 x 3088 Galaxy S22 Ultra e 1440 x 3120 Pixel 7 Pro) e una densità di pixel ai vertici della categoria (sopra i 500 ppi). I due display sono di tipo AMOLED e, anche se ogni produttore monta pannelli realizzati con tecnologie differenti, il risultato è nientemeno che eccezionale in entrambi i casi, con una leggera prevalenza per Pixel.

Pixel 7 Pro fa uso di uno schermo LTPO AMOLED a 120 Hz, con HDR10+ e ben 1500 nits di luminosità di picco (1000 HBM), laddove Samsung monta un pannello Dynamic AMOLED 2X anch’esso da 120Hz e HDR10+ lievemente più luminoso (1750 nits di picco) ma dai colori leggermente meno realistici.

In conclusione i due smartphone hanno delle differenze così lievi in termini di design, ergonomia e schermo che non possiamo stabilire un netto vincitore su queste basi. Da questo punto di vista sono eccezionali anche nell’uso all’aperto e sotto il sole.

Pixel 7 Pro Vs Galaxy S22 Ultra: fotocamera

I due smartphone della nostra comparativa possiedono un comparto fotografico eccezionalmente valido. Samsung ha un mostruoso obiettivo principale da 108 MP con campo visivo (FOV) di 85 gradi, luminoso (f/1.8) e dotato di stabilizzatore, capace di ottenere risultati ottimi in qualsiasi contesto. Gli altri 3 obiettivi offrono molti meno megapixel, ma la loro qualità è davvero buona. Ci sono due teleobiettivi da 10 MP: uno f/2.4 con FOV di 36 gradi e l'altro f/4.9 con FOV di 11 gradi. C'è anche un ultrawide da 12 MP con un FOV di 120 gradi.

Le fotocamere sono le medesime di Galaxy S21 Ultra, ma Samsung ha lavorato moltissimo sulla stabilizzazione ottica e digitale, oltre che sull’elaborazione delle immagini. Ciò ha permesso a Galaxy S22 Ultra di essere il miglior smartphone per fotocamera in assoluto al momento della sua uscita.

Pixel 7 Pro è anch’esso dotato di un incredibile set di fotocamere e di un software che permette di migliorare considerevolmente gli scatti eseguiti. Questa combinazione produce risultati eccellenti in termini di qualità, anche se abbiamo notato che alcune funzioni sono migliori di altre, ad esempio Macro Focus e Super Zoom non erano all’altezza delle aspettative. Gli obiettivi a disposizione sono il classico wide da 50 MP f/1.9 OIS da 25mm, un teleobiettivo zoom da 43 MP f/3.5 OIS da 120mm e un più modesto ultrawide da 12 MP f/2.2 da 126 gradi FOV.

Nel campo della fotografia gli smartphone raggiungono risultati eccezionali nella maggior parte dei contesti normali e finchè la quantità di luce è sufficiente. Pixel 7 Pro soffre maggiormente la carenza totale di luce, producendo immagini visibilmente meno qualitative al buio, mentre Samsung viene messo maggiormente in crisi dai controluce, che talvolta lo spingono a forzare i colori e ottenere scatti poco realistici.

(Image credit: Samsung)

Samsung ha anche una migliore capacità di zoomare, mentre lo zoom di Pixel 7 Pro è oggettivamente una spanna sopra per qualità.

Se parliamo invece di selfie, l’obiettivo di Samsung è migliore per numero di pixel (ben 40 MP) ma il risultato finale viene penalizzato da fotodiodi più piccoli che limitano la luce raccolta dall’ottica, mentre i 10 MP di Pixel 7 Pro sono sufficienti a scattare autoritratti di buona qualità.

Parlando di video, gli smartphone possono registrare in 4K fino a 60 FPS, oppure 1080p fino a 240 fps. Dalla sua il Galaxy però ha un paio di assi della manica: la funzione High Speed a bassa risoluzione (720p) per registrare fino a 960 fps e la registrazione in 8K a 24 FPS. Pixel è in grado di registrare HDR a 10 bit, mentre il Galaxy può contare sulla qualità HDR10+. Le fotocamere anteriore di sono in grado di registrare sia 4K che 1080p a 60 fps.

Se dovessimo scegliere il migliore dei due, quale sarebbe? Non è facile a dirsi, ma in generale siamo più orientati sul Samsung Galaxy s22 per la qualità video e su Google per quella delle foto. Ogni prodotto ha le sue luci e ombre, che li premia o penalizza a seconda dello scenario, ma entrambi sono in grado di ottenere risultati eccellenti nella maggior parte dei casi d’uso. A tutti gli effetti la qualità fotografica raggiunta negli anni da questi dispositivi sarebbe stata impensabile, pertanto non ci sentiamo di dare un giudizio netto su quale dei due è realmente il migliore.

Pixel 7 Pro Vs Galaxy S22 Ultra: prestazioni

Come già constatato in precedenza per le altre caratteristiche, gli smartphone in oggetto sono due top di gamma e pertanto estremamente veloci, scegliere uno o l’altro non penalizzerà considerevolmente l’utilizzo che ne farete. Tuttavia, esiste un SoC preferibile per prestazioni ed è l’Exynos 2200. Si tratta di un chip più moderno, con una GPU che supporta anche le DX12. Il Google Tensor G2 sembra essere meno focalizzato sulle prestazioni pure, e maggiormente sulla user experience.

L’Exynos 2200 octa core da 4 nm è composto da tre cluster di core Cortex così suddivisi: 1 core Cortex-X2 a 2,8 GHz, 3 core Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 core Cortex-A510 a 1,8 GHz. Google dal canto suo offre una CPU 8 core da 5 nm estremamente efficiente e ben integrata con il software (realizzato anch’esso da Google…del resto). Anche la CPU Samsung è composta da tre cluster, suddivisi in 2 core Cortex -X1 da 2,85 GHz, 2 Cortex-A78 da 2,35 GHz e 4 core Cortex-A55 a 1,8 GHz. Google Pixel 7 Pro raggiunge gli 800.000 punti nel test AnTuTu V.9, mentre Samsung Galaxy S22 supera questo valore arrivando a oltre 880.000 punti. Si tratta di una differenza del 10% che non varia radicalmente l’esperienza utente, come già detto.

Le GPU disponibili nei SoC sono Xclipse 920 per Samsung e Mali-G710 MP7 per Google. Per avere un metro di paragone, il processore grafico di Samsung risulta circa due volte più veloce dell’ARM di Pixel nel benchmark GFXBench 3.1. In generale possiamo dire che la GPU Samsung è migliore, ma la proporzione di potenze tra i due processori grafici potrebbe variare eseguendo differenti applicazioni, d’altra parte stiamo parlando di due architetture compatibili ma tecnicamente piuttosto diverse.

Per trarre le conclusioni, consideriamo Samsung il vincitore di questo confronto, anche se non in maniera così netta. All’atto pratico lo smartphone di Google è più fluido nell’utilizzo, mentre quello di Samsung pur essendo il più veloce a tutti gli effetti, si scontra talvolta con alcuni impuntamenti indesiderati del software.

Pixel 7 Pro Vs Galaxy S22 Ultra: autonomia

Per capire quale dei due smartphone è il migliore dal punto di vista dell’autonomia, non basta dare un’occhiata alla capacità delle batterie, che sono praticamente identiche, con valori intorno ai 5000 mAh. Il Galaxy può contare su una potenza di ricarica cablata doppia rispetto al Pixel, 45W contro 23W. Se consideriamo invece la ricarica wireless, Pixel sfodera gli artigli offrendo 23W contro i soli 15W consentiti da Samsung. In definitiva è uno scambio di colpi notevole, ma Google ha un asso nella manica.

Il software permette di impostare automaticamente alcuni parametri dello smartphone, in modo da aumentare l’autonomia in modo consistente. Anche Galaxy S22 Ultra dispone di diverse funzioni per il risparmio energetico, ma in generale è più energivoro rispetto a Pixel 7 Pro. Per tirare una linea possiamo dire che, se l’uso che ne fate è prettamente domestico/lavorativo, il Samsung Galaxy S22 Ultra è l’opzione migliore. Al contrario, se siete nel dubbio su un’eventuale disponibilità di prese, Google Pixel 7 Pro potrebbe essere una scelta più sensata. La differenza tra i due non è comunque estrema, i due smartphone sono dotati di un’autonomia intorno alla media, considerando il panorama generale.

Pixel 7 Pro Vs Galaxy S22 Ultra: verdetto

Entrambi i modelli in questione sono due ottimi smartphone, d’altro canto con un prezzo ben oltre il budget a disposizione dell’utente di smartphone medio, non poteva essere altrimenti. Stiamo parlando di due telefoni estremamente simili sotto diversi punti di vista (dimensioni, display, prezzo), eppure così diversi nel concetto.

Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato di pennino e di Samsung DEX per simulare un ambiente desktop, e dà la sensazione di essere maggiormente orientato al lavoro, all’azienda e al business, mentre Google Pixel 7 pur avendo nelle sue corde tantissime caratteristiche di valore, è apparentemente più orientato allo svago, all’intrattenimento e al tempo libero.

Queste sono perlomeno le sensazioni che ci hanno fornito questi due terminali. Non c’è un vero vincitore in questa prova, anche se tecnicamente il telefono di Samsung è mezza spanna sopra a livello hardware, la bontà dell’implementazione software di Google riesce a compensare perfettamente le differenze e pertanto starà a voi decidere quale sia il miglior smartphone da acquistare tra i due sulla base delle vostre preferenze personali.