Recensione AMD Radeon RX 7600

Ottima per giocare in 1080p

AMD Radeon RX 7600 è una degna rivale di Nvidia RTX 3060 e si pone come concorrente diretta dell’ormai prossima RTX 4060 nel segmento entry level. La GPU RDNA 3 più economica in assoluto offre buone prestazioni in 1080p e riesce a gestire discretamente bene anche alcuni titoli in 1440p (fino a 60 fps). Il Ray Tracing non funziona bene come quello della RTX 3060, rispetto alla quale riesce a far meglio in rasterizzazione. Per il prezzo richiesto, RX 7600 è sicuramente una delle migliori GPU economiche in circolazione.

AMD Radeon RX 7600: Recensione in due minuti

AMD Radeon RX 7600 è la scheda video RDNA 3 più economica che potete acquistare in questo momento e rappresenta un'opzione validissima, in particolare se si guarda al prezzo, per chi vuole il massimo delle prestazioni in 1080p. Tuttavia, si tratta dell’ennesima scheda video entry level destina al gaming in full HD, il che la colloca in un segmento ormai saturo che la vede scontrarsi sia con i modelli di fascia media della precedente generazione (RX 6700 XT/ RX 6650 XT) sia con le rivali Nvidia RTX 4060 e 3060 / 3060 Ti.

Del resto, rispetto a tutte le opzioni elencate, è la più conveniente e nei prossimi mesi potrebbe scendere ulteriormente di prezzo.

Finora AMD non aveva ancora proposto un’alternativa accessibile tra le sue schede video RDNA 3. Le ultime GPU uscite circa sei mesi fa sono AMD Radeon RX 7900 XT e AMD Radeon RX 7900 XT, due schede video molto potenti ma tutt’altro che economiche. Da allora sono passati 6 mesi e questa è la prima GPU RDNA 3 destinata ai PC gaming di fascia bassa.

AMD Radeon RX 7600 è disponibile dal 25 maggio 2023 a un prezzo di 269 dollari (in Italia dovrebbe costare sui 300€) e si pone come migliore opzione economica di fascia entry-level tra le schede video di ultima generazione, perlomeno fino all’arrivo della rivale RTX 4060 di Nvidia, previsto per il mese di luglio.

Se parliamo di prestazioni, la RX 7600 rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla AMD Radeon RX 6600 che sostituisce e in generale supera anche la concorrente Intel Arc A750. Nel complesso è inferiore alla RTX 3060, ma non di molto, e molto di questo divario è costituito dal ray tracing, non particolarmente efficace su nessuna delle due schede.

Se c'è un punto a sfavore della RX 7600 è sicuramente il suo consumo energetico visto il TGP da 165 W, più alto rispetto a quello della più potente Nvidia GeForce RTX 4060 Ti da 8 GB e della precedente RX 6600.

Inoltre la tecnologia FSR 2 di AMD, attualmente supportata da circa 120 giochi, risulta in netto svantaggio rispetto al DLSS 3 di Nvidia che attualmente conta più di 200 giochi compatibili.

Se al momento la RX 7600 risulta l’opzione più conveniente tra le GPU di fascia entry-level in termini di rapporto prezzo / prestazioni, con l’arrivo della RTX 4060 (che dovrebbe avere prestazioni del 20% superiori rispetto alla RTX 3060) Nvidia potrebbe di fatto surclassare la rivale AMD proponendo una scheda più potente a un prezzo leggermente superiore.

Considerando il listino di Nvidia dubitiamo che la RTX 4060 costerà meno di 350€, il che permetterebbe alla RTX 7600 di preservare il titolo di scheda video entry level più conveniente della sua generazione.

AMD Radeon RX 7600: Prezzo e disponibilità

Quanto costa? 269$ (prezzo per l’Italia non confermato)

269$ (prezzo per l’Italia non confermato) Quando sarà disponibile? Disponibile dal 25 maggio 2023

La AMD Radeon RX 7600 è in vendita dal 25 maggio 2023 a un prezzo consigliato di 269 dollari per il mercato US. In Italia sono disponibili alcune varianti di terze parti presso i rivenditori autorizzati, con prezzi che vanno dai 309€ della Sapphire Radeon RX 7600 Pulse 8GB ai 399€ della Asus ROG Strix Radeon RX 7600 O8G.

Pur non sapendo quanto costerà di preciso la versione vanilla di AMD, possiamo dire che la RX 7600 è la scheda video RDNA 3 più economica in assoluto e costa meno rispetto alle concorrenti dirette come RX 6700 e RTX 3060. Notiamo inoltre che c'è stato un calo di prezzo sostanziale rispetto alla Radeon RX 6600, che al momento del lancio costava 329 dollari.



Se si tiene conto della data di uscita, la rivale diretta della RX 7600 dovrebbe essere la RTX 4060, ma poiché questa la GPU Nvidia non sarà disponibile prima di luglio la confronteremo con le GPU entry-level di ultima generazione prodotte da Nvidia e Intel.

La Nvidia RTX 4060 dovrebbe costare 335€, ovvero il 9% in meno rispetto al prezzo lancio consigliato della RTX 3060. Per ora la RX 7600 ha un prezzo inferiore rispetto alle controparti Nvidia, ma con l'arrivo della RTX 4060 ci aspettiamo un calo di prezzo notevole per le RTX 3060.

Infine, la AMD RX 7600 costa leggermente di più rispetto alla GPU Intel Arc A750 al netto di prestazioni simili motivo per cui, per completezza, abbiamo deciso di includerla nel confronto.

AMD Radeon RX 7600: Funzioni e chipset

Più core per il ray-tracing e nuovi core AI

TGP aumentato rispetto a RX 6600

Swipe to scroll horizontally AMD Radeon RX 7600 Nodo produttivo TSMC 6nm Numero transistor 13.3 billion Frequenza Boost Up to 2,625MHz VRAM 8GB GDDR6 Bus memoria 128-bit L2 Cache 32MB Velocità memoria 2,250MHz (18 Gbps effettivi) Frequenza memoria 288.0 GB/s Unità shader 2,048 Acceleratori Ray 32 Acceleratori AI 64 TGP 165W Connettore 1 x 8-pin Uscite 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1

AMD Radeon RX 7600 viene prodotta con il nodo TSMC a 6 nm, più evoluto rispetto a quello da 7 nm utilizzato per la RX 6600. Questo ha portato a un aumento del 20% nel numero di transistor con cui lavorare (13,3 miliardi contro 11,1 miliardi). Anche se il die della GPU della RX 7600 è più piccolo rispetto a quello dell'RX 6600, contiene ben quattro unità di calcolo aggiuntive per un totale di 32 unità rispetto alle 28 della RX 6600.



L'architettura RDNA 3 è complessivamente più evoluta rispetto alla precedente RDNA 2, motivo per cui i 2.048 stream processor (circa il 14%in più rispetto alla RX 6600) sono più performanti, come anche gli RA (Ray Accelerator), nettamente migliori rispetto a quelli di prima generazione della RX 6600.

La RX 7600 ha anche frequenze più veloci rispetto alla RX 6600, con un miglioramento del boost clock che si avvicina al 6%. Tuttavia il miglioramento più interessante sta nella velocità di clock della memoria, che passa a 2.250 MHz rispetto ai 1.750 MHz della RX 6600. Ciò significa un aumento di velocità della memoria vicino al 30%, quindi anche se la RX 7600 utilizza la stessa VRAM GDDR6 da 8 GB su un bus a 128 bit come la RX 6600, ha una velocità effettiva di 18 Gbps rispetto ai 14 Gbps della RX 6600.

La RX 7600 dispone anche di 64 acceleratori AI che la RX 6600 non aveva. Ciò significa che funzioni come la RSR (Radeon Super Resolution) funzioneranno meglio consentendo alla GPU di gestire carichi di lavoro AI avanzati, aspetto molto utile per chi fa un uso misto della GPU e si occupa anche di content creation.

Tutto questo, però, si ripercuote sui consumi: la RX 7600 ha un TGP superiore del 25% rispetto alla RX 6600. Dato che le schede video della rivale Nvidia consumano meno di generazione in generazione, riteniamo la scelta di aumentare il TGP piuttosto azzardata. La scheda rimane comunque "ragionevole" per quanto riguarda i requisiti dell'alimentatore e AMD consiglia un'unità da 550W (minimo).

AMD Radeon RX 7600: design

AMD Radeon RX 7600 si caratterizza per un design compatto a doppia ventola che si adatta alla maggior parte dei case. Parliamo di una scheda a doppio slot lunga poco più di 20cm e alta poco più di 10cm, formato ideale per una mini-tower. Inoltre la GPU è dotata di un solo connettore di alimentazione a 8 pin, aspetto che facilita ampiamente la gestione dei cavi.

Per quanto riguarda le uscite, abbiamo tre porte DisplayPort 2.1 e una singola porta HDMI 2.1, ma nessuna uscita USB-C. Onestamente, la presenza di un'uscita DisplayPort 2.1 è un pro, ma per molti potrebbe risultare superflua. Con soli 8 GB di VRAM è comunque difficile che questa GPU riesca a gestire agevolmente i video 8K.

La mancanza di USB-C è trascurabile dato che non è una GPU che si rivolge ai content creator e, se non avete un monitor USB-C, dubitiamo che ne sentirete la mancanza.

A livello estetico, come le due schede RDNA 3 che l'hanno preceduta, la RX 7600 rinuncia al sistema RGB e presenta un design nero opaco con alcuni dettagli in risalto, come le strisce rosse sulle alette del dissipatore di calore. Nel complesso, si tratta di una scheda dall'aspetto gradevole, soprattutto per chi non ama i case in stile albero di Natale.

AMD Radeon RX 7600: Prestazioni

Rasterizzazione in 1080p al top della categoria

Ray tracing migliorato rispetto a RX 6600

Consente di giocare in 1440p )(senza ray tracing)

Visti i passi falsi compiuti da Nvidia negli ultimi tempi, AMD ha la possibilità di conquistare una bella quota di mercato se riesce a offrire prestazioni convincenti a prezzi accessibili. Dopo i nostri test possiamo affermare che la Radeon RX 7600 si comporta molto bene se guardiamo alle prestazioni di gioco.

Sistema utilizzato per i test Questo è il sistema che abbiamo utilizzato per testare la AMD Radeon RX 7600: CPU: Intel Core i9-13900K

Dissipatore: Cougar Poseidon GT 360 AIO

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600MHz

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi

SSD: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD

Alimentatore: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Non potendo confrontare la RX 7600 con la rivale diretta RTX 4060 l'abbiamo messa a paragone con una RTX 4060 Ti. Anche se parliamo di due schede video che appartengono a due fasce di prezzo ben distinte, la RX 7600 non sfigura eccessivamente se paragonata alla più potente RTX 4060 Ti.

Se prendiamo come riferimento i valori di rasterizzazione in 1080p, la RX 7600 è più lenta del 12% rispetto alla RTX 4060 Ti, mentre in 1440p la differenza si attesta sul 13% circa. Questo dato cambia drasticamente non appena si inizia a considerare il ray tracing e l'upscaling, ma come detto in precedenza è più che normale vista la differenza di prezzo tra le GPU.

Tuttavia, la RX 7600 ha ottenuto risultati generalmente migliori sia della RTX 3060 Ti che della RTX 3060 in rasterizzazione. Possiamo quindi affermare che le prestazioni di rasterizzazione della RX 7600 sono ottime e i nuovi acceleratori ne migliorano notevolmente le capacità di ray tracing rispetto alla precedente RX 6600, al netto di un prezzo più conveniente fin dal lancio.

Benchmark sintetici

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Firestrike 31,837 24,190 22,732 Nightraid 125,313 112,034 108,208 Speedway 1,963 1,461 2,182 Port Royal 5,509 4,135 5,156 Time Spy 10,819 8,316 8,777 Firestrike Extreme 14,780 11,070 10,609 Time Spy Extreme 5,147 3,788 4,100 Firestrike Ultra 7,251 5,424 5,094 Wildlife Extreme 18,928 14,866 17,410 Wildlife Extreme Unlimited 19,119 14,900 17,330 PassMark 3D 22,008 20,084 20,786 Average 1080p Performance 78,575 68,112 65,470 Average 1440p Performance 8,268 6,245 6,681 Average 4K performance 12,611 9,744 10,983 Average Performance 23,879 20,024 20,216

Nei benchmark sintetici, la RX 7600 batte nettamente sia la RTX 3060 che la RX 6600. Rispetto alla precedente entry level di casa AMD, la RX 7600 guadagna un bel 19%, mentre la differenza con RTX 3060 si attesta sul 18%.

Guardando più in dettaglio i risultati dei banchmark possiamo notare che alcuni dei maggiori guadagni si possono riscontrare nei carichi di lavoro ray-traced come Port Royal, dove la RX 7600 ha registrato un miglioramento del 33% rispetto alla generazione precedente.

L'unico benchmark in cui la RX 7600 è un po' sottotono è Speedway, un test che si svolge a 1440p con ray tracing attivo. In questo caso, la RTX 3060 supera la RX 7600 di appena 219 punti, vantaggio minimo e tranquillamente trascurabile.

Benchmark giochi

Swipe to scroll horizontally 1080p, Highest, Max Ray Tracing & Upscaling Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 43 34 37 F1 2022 168 147 147 Total War: Warhammer III 82 58 72 Cyberpunk 2077 87 64 70 Returnal 81 68 70 CS:GO 482 479 498

In termini di prestazioni di rasterizzazione in 1080p, la RX 7600 vince a mani basse contro le rivali. RTX 3060 riesce a far meglio solo su su Counterstrike: Global Offensive, seppur con un margine minimo. Per tutto il resto, la RX 7600 garantisce prestazioni migliori del 15-20% circa rispetto alla rivale Nvidia.

Swipe to scroll horizontally 1080p, dettagli max, Ray Tracing max Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 27 20 27 F1 2022 71 52 65 Cyberpunk 2077 8 8 30 Returnal 53 36 55

Le cose cambiano quando si attiva il ray tracing, ma i risultati sono un po' ingannevoli per un paio di motivi. In primo luogo, Cyberpunk 2077 è ottimizzato per le schede Nvidia, quindi le prestazioni di ray tracing della RTX 3060 sono sostanzialmente migliori di quelle delle schede AMD. Tuttavia, se si esclude Cyberpunk 2077, la RX 7600 supera la RTX 3060 in tutti gli altri titoli con RT attivo.

Tuttavia, gli fps minimi della RX 7600 sono piuttosto altalenanti sia su Returnal che su Cyberpunk 2077 e durante i nostri test abbiano notato drop frequenti che si notano a occhio nudo, soprattutto in presenza di nebbia volumetrica con effetti di illuminazione applicati.

Swipe to scroll horizontally 1080p, Highest, Max Ray Tracing, Upscaling Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Cyberpunk 2077 (Qualità) 19 18 48 Cyberpunk 2077 (Prestazioni Ultra) 49 39 90 Returnal (Qualità) 76 53 73 Returnal (Prestazioni Ultra) 98 72 95

La storia è simile quando si applica l'upscaling a Cyberpunk 2077 o a Returnal: il DLSS 2.0 della RTX 3060 è meglio ottimizzato per il primo, mentre la RX 7600 fatica a raggiungere gli fps minimi sul secondo; anche se gli fps medi di Returnal superano i 60 fps, abbiamo registrato dei cali fino a 6 fps con il preset Quality FSR e fino a 15 fps con il preset Ultra Performance. Credetemi, si nota eccome!



Naturalmente, disattivando il ray tracing il problema svanisce. Nel complesso la AMD Radeon RX 7600 riesce a ottenere prestazioni ben superiori a quelle che ci si aspetterebbe da una scheda video entry-level venduta a questa cifra. Se siete alla ricerca di una GPU per giocare in 1080p ragionevolmente economica che offra prestazioni ottime, la RX 7600 è la scheda video giusta per voi.



Dovreste comrpare AMD Radeon RX 7600?

Swipe to scroll horizontally Convenienza Prezzo ottimo, la più conveniente in assoluto della sua generazione. 5 / 5 Funzioni e chipset Con un'architettura migliore, più core, clock più veloci e una memoria ancora più performante, la RX 7600 dovrebbe ottenere il massimo dei voti, ma abbiamo tolto mezzo punto per gli 8 GB di VRAM e il TGP elevato. 4 / 5 Design Se vi piace il design sobrio senza troppe lucette questa GPU vi piacerà molto (come al sottoscritto) 5 / 5 Prestazioni Ottima scheda per il 1080p, consente di giocare in 1440p. Peccato per i cali di frame che si verificano con alcuni titoli con RT attivo. 4.5 / 5 Totale Nel complesso, c'è ben poco da non apprezzare di questa scheda. È in grado di gestire con facilità i giochi a 1080p e di farvi giocare a 60 fps in 1440p con diversi titoli, il tutto a un prezzo fantastico. 4.625 / 5

Compratela se...

Volete prestazioni eccezionali in 1080p Nei giochi a 1080p, in particolare nelle prestazioni di rasterizzazione diretta, questa scheda è assolutamente fantastica.

Volete giocare in 1440p

Anche se dovrete accettare qualche compromesso in termini di FPS in 1440p, con le giuste impostazioni si può giocare tranquillamente in QHD.

Avete un budget limitato Se sono anni che state aspettando una GPU di fascia entry level a un prezzo conveniente il vostro momento è finalmente giunto.

Non compratela se...

Giocate sempre con ray tracing attivo Sebbene le prestazioni del ray tracing della RX 7600 siano notevolmente migliorate rispetto a quelle della RX 6600, in alcuni giochi si notano dei forti cali di FPS in particolare con impostazioni elevate.

Siete dei content creator Con 64 core AI e un'architettura migliorata, potreste essere tentati di utilizzare questa scheda. Bene, non fatelo, potreste rimanere delusi. Se lavorate con la grafica e usate app graficamente pesanti meglio optare per qualcosa di più potente, come una RTX 4070 ad esempio.

