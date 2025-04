Windows 11: in arrivo una scorciatoia per copiare tutto il testo da un'immagine

Microsoft sta semplificando ulteriormente l’estrazione del testo da immagini o contenuti visibili sullo schermo in Windows 11.

Questa funzione basata su tecnologia OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) era già disponibile tramite lo Strumento di cattura, ma finora richiedeva la creazione di uno screenshot prima di poter estrarre il testo da un’immagine.

Con un nuovo aggiornamento in fase di test – la versione preview 11.2503.27.0 dello Strumento di cattura – non è più necessario creare uno screenshot per utilizzare questa funzione. Come riportato da Neowin, sarà sufficiente premere Windows + Shift + S per aprire la barra di cattura.

Qui, accanto alle classiche opzioni, comparirà anche il nuovo strumento di estrazione del testo, che permetterà di selezionare direttamente un’area dello schermo da cui prelevare il testo, senza salvare alcuna immagine.

Al momento, la funzione è disponibile solo per gli utenti Insider, ma è probabile che venga integrata ufficialmente in uno dei prossimi aggiornamenti di Windows 11.

Analisi: Potere (giocattolo) al popolo

In sostanza, Microsoft sta integrando in modo diretto in Windows 11 la possibilità di estrarre testo da immagini o da qualsiasi contenuto visibile a schermo, senza passaggi intermedi. Una funzionalità già nota agli utenti più esperti grazie alla suite PowerToys, ora resa accessibile a tutti con maggiore semplicità.

Il nuovo strumento consente infatti di evitare del tutto la creazione di uno screenshot, risparmiando tempo e rendendo l’intero processo più immediato. Un miglioramento particolarmente utile per chi ha spesso bisogno di copiare testi visibili a schermo, ad esempio da immagini, PDF non modificabili o finestre di programmi.

Tra le opzioni disponibili, c’è “Copia tutto il testo”, che consente di acquisire l’intero contenuto testuale dell’area selezionata. In alternativa, è possibile selezionare solo una parte del testo, con anche la possibilità di rimuovere gli a capo per ottenere una formattazione più pulita.

Microsoft continua quindi a rafforzare le capacità OCR di Windows 11: un’evoluzione iniziata lo scorso anno con l’introduzione della lettura del testo anche all’interno dell’app Foto.