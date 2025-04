Spotify in down: problemi in tutta Italia e nel mondo

A partire dal primo pomeriggio, moltissimi utenti italiani hanno iniziato a riscontrare malfunzionamenti nell'utilizzo di Spotify. Secondo i dati raccolti dal portale Downdetector, le segnalazioni hanno avuto un picco poco dopo le 14:00, superando rapidamente quota 4.600.

I disagi principali sembrano riguardare l’impossibilità di accedere ai server della piattaforma, con problemi che includono login falliti e difficoltà nel raggiungere il sito ufficiale. Circa il 70% delle segnalazioni fa riferimento all’errore di connessione ai server, che gestiscono l’accesso e la riproduzione dei brani.

Le interruzioni sembrano diffuse su gran parte del territorio italiano, con segnalazioni particolarmente numerose provenienti da città come Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo e Perugia.

Le cause dell’interruzione del servizio non sono ancora state chiarite, ma Spotify ha confermato di essere a conoscenza dell’anomalia tramite un post pubblicato su X (ex Twitter), assicurando che il team tecnico è già al lavoro per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Spotify in tilt in Italia: cosa sta succedendo

Nel pomeriggio del 16 aprile, Spotify ha iniziato a mostrare segni di malfunzionamento per migliaia di utenti in tutta Italia. Secondo le rilevazioni di Downdetector, il servizio ha subito un’improvvisa impennata nelle segnalazioni intorno alle 14:30, arrivando rapidamente a superare le 4.600 notifiche. Un andamento così netto e concentrato nel tempo lascia intendere un guasto a livello centrale, piuttosto che un problema legato a singole connessioni domestiche.

L’ipotesi più plausibile è che si tratti di un’anomalia nei server della piattaforma o di un aggiornamento tecnico che non ha funzionato come previsto. In assenza di conferme ufficiali da parte dell’azienda, però, le cause esatte restano ancora sconosciute.

Analizzando i dati raccolti, il 72% delle segnalazioni riguarda problemi di connessione ai server, impedendo agli utenti di accedere ai brani o di utilizzare normalmente l’app. Il 15% segnala difficoltà nel login, mentre il restante 13% lamenta il mancato caricamento del sito Web di Spotify.

Il disservizio appare esteso su tutto il territorio nazionale, con picchi di segnalazioni nelle principali città del Nord come Milano, Torino e Bologna, ma anche al Centro e Sud, con Roma, Napoli, Bari e Palermo tra le aree più colpite.

Al momento, Spotify ha comunicato tramite il proprio canale ufficiale su X di essere al corrente del problema e di essere al lavoro per risolverlo quanto prima.