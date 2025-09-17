Spotify Lossless è ufficialmente in arrivo: ecco le 5 cose principali da sapere

Ora che Spotify Lossless sta arrivando, noi abbonati fedeli possiamo sederci e rilassarci dopo quella che sembra un'eternità da quando è stato annunciato per la prima volta. L'annuncio ha sollevato una serie di domande sul più grande aggiornamento di Spotify di sempre, e noi siamo qui per rispondere per voi.

1. È ora disponibile, ma non ovunque

Nello stile classico di Spotify, Lossless ha già iniziato a essere distribuito agli utenti Premium in Italia e in altri paesi. Spotify ha confermato che il servizio Lossless è disponibile per tutti gli abbonati Premium italiani al prezzo di €11,99 al mese, permettendo finalmente l'accesso alla qualità audio superiore tanto attesa.

2. È leggermente migliore dell'Hi-Res, ma non è al livello dei concorrenti

Spotify Lossless ti consente di riprodurre canzoni in streaming fino a FLAC 24-bit/44.1 kHz, che il nostro editore audio Becky Scarrott dice essere "effettivamente migliore della qualità CD" – che è specificata come 16-bit/44.1kHz. Spotify ha dichiarato che Lossless è disponibile "su quasi ogni canzone" nella sua libreria.

Per accedere a Spotify Lossless in Italia è necessario un abbonamento Premium, che costa €11,99 al mese. Questo include l'accesso a tutte le funzionalità Premium di Spotify oltre alla nuova qualità audio lossless.

Tuttavia, i suoi concorrenti di streaming offrono una qualità audio leggermente migliore. A titolo di confronto, Apple Music (tramite AAC e ALAC) e Tidal (tramite AAC, ALAC e FLAC) offrono entrambe un bitrate massimo di qualità audio lossless 24-bit/192KHz. Entrambe le piattaforme offrono questo su tutto il loro catalogo musicale.

3. Spotify Lossless funziona con Spotify Connect

Oltre ad essere disponibile su mobile, tablet e desktop (con l'equipaggiamento giusto), Spotify Lossless può essere utilizzato durante la riproduzione di musica su dispositivi che supportano Spotify Connect, come Sony, Bose, Sennheiser, Samsung e altri. Il supporto per dispositivi Amazon e Sonos arriverà anche il prossimo mese.

Tuttavia, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che i dispositivi Bluetooth siano in grado di supportare Lossless poiché molti non supportano ancora la nuova generazione di codec in grado di trasmettere audio di qualità CD, come aptX Lossless. Spotify ha condiviso quanto segue sulla questione: "Attualmente, il Bluetooth non fornisce abbastanza larghezza di banda per trasmettere audio lossless, quindi il segnale deve essere compresso prima di essere inviato."

4. Devi abilitarlo da solo

A differenza di Apple Music dove l'audio lossless e hi-res è l'impostazione predefinita, dovrai abilitare Lossless nelle impostazioni di Spotify manualmente. Per farlo, tocca l'icona del tuo profilo in alto a sinistra dell'app Spotify e vai su Impostazioni e Privacy. Da lì, seleziona Qualità Media, e l'opzione Lossless apparirà con le altre opzioni di streaming audio per WiFi, cellulare e download. Invece di impostare Lossless come predefinito, Spotify ha mantenuto le sue altre impostazioni di qualità audio personalizzate Bassa, Normale, Alta e Molto Alta, riconoscendo che ognuno ascolta diversamente.

5. Fai attenzione a come lo usi

È fantastico poter finalmente ascoltare con audio lossless su Spotify, ma dovresti notare che ascoltare musica con Lossless abilitato significa che viene fornito con dimensioni di streaming e download maggiori. Ascoltare con Spotify Lossless userà approssimativamente 1GB all'ora.