Spotify Music Pro: svelato il prezzo del nuovo piano con audio lossless

Spotify HiFi è stato annunciato per la prima volta a febbraio 2021, ormai quattro anni fa, e ancora non è stato lanciato. Ora, un nuovo report suggerisce che il servizio potrebbe finalmente arrivare entro la fine dell'anno, fornendo anche alcune risposte alle domande rimaste in sospeso.

Secondo Bloomberg, l'abbonamento prenderà il nome di Spotify Music Pro e costerà 6 dollari in più rispetto al piano Premium da 12 dollari al mese. Questo rappresenta un aumento del 50%, quindi è probabile che in Europa il prezzo aggiuntivo sia di circa 6 euro, mentre in Australia potrebbe salire a 7 dollari australiani.

Oltre all'audio ad alta qualità, più volte anticipato nel corso degli anni, l'abbonamento offrirà anche strumenti di remix avanzati, tra cui alcune funzioni basate sull'intelligenza artificiale per combinare tracce, e sconti sui biglietti per concerti.

Le fonti citate da Bloomberg affermano che i dirigenti di Spotify ritengono che gli appassionati più fedeli di musica siano disposti a pagare di più per un’esperienza premium, fornendo così un'importante fonte di guadagno aggiuntiva per il servizio di streaming.

Un lungo periodo di tempo per arrivare

Secondo il report, Spotify sta valutando diverse opzioni per il piano Music Pro e prevede di testarne alcune nel corso del 2025. L’esperienza completa verrà rilasciata in più fasi, quindi gli abbonati potrebbero non ricevere tutte le funzionalità subito.

Questo approccio è in linea con i leak e le indiscrezioni circolate dal 2021: sembra che Spotify non abbia ancora definito con certezza quali funzionalità includere e a quale prezzo. Nel corso del tempo, sono emersi diversi nomi per questo nuovo livello di abbonamento, tra cui Spotify Supremium.

Il nome Music Pro, in realtà, era già stato individuato l’anno scorso all’interno del codice dell’app Spotify. Un’altra funzione citata in passato è il filtro per le playlist, che potrebbe far parte del pacchetto quando verrà finalmente rilasciato.

Finora, tutto lascia intendere che il nuovo servizio sarà un'estensione dell’abbonamento Premium esistente, piuttosto che un’offerta separata. Spotify ha dichiarato di voler puntare ancora di più sulla musica nel 2025, quindi c’è da sperare che questo nuovo livello di abbonamento rientri nei piani dell’azienda.