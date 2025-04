Spotify ha introdotto in silenzio un nuovo modo per disattivare lo Smart Shuffle: ecco come funziona

Spotify ha introdotto lo Smart Shuffle nel 2023, una funzione che inserisce suggerimenti musicali all'interno delle playlist create dagli utenti, questa novità tuttavia non è stata accolta positivamente da molti.

È ora disponibile un nuovo metodo per disattivare lo Smart Shuffle. Alcuni utenti su Reddit hanno segnalato l'introduzione dell'opzione “Abilita tutte le modalità di riproduzione” nelle impostazioni dell’app Spotify. Attivando questa opzione, è possibile passare tra le modalità Lineare, Shuffle e Smart Shuffle durante la riproduzione delle playlist. Disattivando l’opzione, lo Smart Shuffle viene completamente disattivato su tutte le playlist.

Spotify è disponibile in Italia con l'abbonamento Premium Individuale al prezzo di circa 10,99 euro al mese.

Questa nuova impostazione può apparire in modo diverso per alcuni utenti, ma offre esattamente la stessa funzionalità. Al momento sembra essere in fase di rilascio graduale a livello globale, quindi potrebbe non essere ancora visibile a tutti gli utenti di Spotify.

Addio Smart Shuffle, non abbiamo mai avuto bisogno di te.

Lo Smart Shuffle è stato progettato per offrire un’alternativa personalizzata alla scoperta di nuova musica, ma una parte consistente degli abbonati a Spotify non ha mai apprezzato pienamente la funzione, lamentando una rotazione poco varia dei brani suggeriti e una mancata corrispondenza con le promesse di aggiornamento quotidiano. Inoltre, lo Smart Shuffle interrompe in modo fastidioso la funzione di Shuffle tradizionale.

Inizialmente presentato come un modo innovativo per arricchire le playlist personali, lo Smart Shuffle integra canzoni consigliate basandosi sulle abitudini di ascolto e sull’esperienza degli esperti musicali di Spotify. Tuttavia, l’efficacia di questa funzione come strumento di scoperta musicale è risultata limitata. Esistono infatti alternative più valide, come le playlist di aggiornamento settimanale o le selezioni giornaliere, che offrono un'esperienza di scoperta più dinamica.

In attesa di eventuali miglioramenti futuri, è possibile disattivare Smart Shuffle tramite la nuova impostazione disponibile nell'app.