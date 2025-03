Spotify blocca le app Premium modificate: stop agli utenti che usano APK craccati

Molti utenti di Spotify si sono trovati improvvisamente impossibilitati ad accedere al servizio, e il motivo sembra essere legato all’uso di app non autorizzate o modificate.

Le prime segnalazioni di un presunto malfunzionamento di Spotify hanno iniziato a circolare il 3 marzo, ma si è scoperto che il problema riguardava solo un gruppo specifico di utenti: quelli che utilizzavano versioni non ufficiali dell’app, come Spotify Premium APK.

Queste applicazioni alternative permettono di accedere alle funzionalità Premium senza un abbonamento attivo, aggirando i limiti imposti dal servizio ufficiale. Tuttavia, a partire dal 3 marzo, Spotify sembra aver bloccato completamente l’accesso a questi client modificati.

Cosa sta succedendo esattamente?

Alcuni utenti di Spotify si accorgono che le loro applicazioni non funzionano

Secondo le informazioni raccolte da TechRadar, i problemi riscontrati dagli utenti sono dovuti alle misure di routine adottate da Spotify per far rispettare i termini e le condizioni del servizio, che vietano l’uso di app modificate. Tuttavia, chi ha utilizzato queste versioni non ufficiali non verrà bannato, ma semplicemente relegato alla versione gratuita dell’app.

Alcuni siti hanno evidenziato un potenziale rischio per gli utenti colpiti dal blocco: cercare alternative per aggirare il sistema potrebbe portarli su siti di download poco sicuri, dove malware e truffe sono all’ordine del giorno. Un problema reale, ma che ovviamente non riguarda direttamente Spotify.

Quello che sorprende è il numero di persone disposte a correre il rischio pur di non utilizzare la versione gratuita, nonostante le alternative legittime come ottenere Premium in bundle con altri servizi o, per chi ha nostalgia dei vecchi tempi, scaricare direttamente le canzoni da fonti non ufficiali.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tutto ciò porta a una domanda interessante: cosa cercano davvero questi utenti? Se il valore principale fosse solo la musica, potrebbero trovare modi più semplici per ascoltarla. Ma se Spotify offrisse tutte le funzionalità Premium, sostituendo la musica con tracce generate dall’IA, continuerebbero comunque a usare versioni modificate? Forse è meglio non conoscere la risposta.