Spotify no funciona: aparentemente tiene problemas en todo el mundo

Este 16 de abril amanecimos con la noticia de que, muchos usuarios en México y alrededor del mundo empezaron a experimentar fallos al utilizar Spotify.

Según los datos recogidos por el portal Downdetector, los informes alcanzaron su punto álgido poco después de las 6:00 am, superando rápidamente los 600 reportes.

Los principales inconvenientes parecen estar relacionados con la imposibilidad de acceder a los servidores de la plataforma, con problemas que incluyen inicios de sesión fallidos y dificultades para llegar al sitio oficial. Alrededor del 70% de los informes se refieren a fallos de conexión a los servidores desde la aplicación, que gestionan el acceso y la reproducción de las canciones.

You may like