Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida per ottenere la vanga

In Kingdom Come: Deliverance 2, una delle attrezzature più utili che potrete trovare durante la vostra avventura è la vanga. Questo strumento è essenziale per una serie di missioni che richiedono di scavare tesori, seppellire corpi o completare altri incarichi. Avere una vanga nel vostro inventario può davvero fare la differenza, ma dove trovarla? In questa guida, vi sveleremo i luoghi migliori dove cercarla e come ottenerla facilmente.

Kingdom Come Deliverance 2: Dove Trovare una Vanga

Le vanghe sono distribuite in vari punti della mappa, e potete trovarle in luoghi strategici che vi aiuteranno durante il gioco. Ecco i posti migliori dove cercare:

Vicino alla capanna dell'erborista

Uno dei primi luoghi dove potrete trovare una vanga gratuitamente è nei pressi della capanna dell'erborista. All'esterno della sua casa, vicino a un cumulo di letame, troverete una vanga pronta per essere utilizzata. Questo è un ottimo punto di partenza nelle fasi iniziali del gioco, consentendovi di equipaggiarvi senza dover spendere denaro.

Cimitero a est di Troskowitz

Un altro ottimo posto dove trovare una vanga è nel cimitero situato a est di Troskowitz. Qui, dirigetevi verso l'edificio bianco all'interno del cimitero e cercate una vanga appoggiata al muro di fronte alla struttura. Questo è un luogo utile se non desiderate tornare alla capanna dell'erborista.

Latrine adiacenti a edifici

In diverse città, come Kuttenberg, potete trovare vanghe nelle latrine situate vicino a edifici come taverne o abitazioni. Esplorando queste aree, potreste imbattervi in una vanga che potrete aggiungere al vostro equipaggiamento.

Acquisto da mercanti

Se preferite non cercare una vanga in giro per il mondo, potete sempre acquistarne una da diversi mercanti:

- Mercante Jurg Thomel: Offre vanghe tra i suoi articoli.

- Mordecai Haim: Venditore generale presso il campo dei nomadi.

- Commercianti a Kuttenberg: Diversi mercanti nella città di Kuttenberg vendono vanghe.

Kingdom Come Deliverance 2: Consigli sull'utilizzo della vanga

Una vanga è uno strumento essenziale nel vostro arsenale, e anche se non desiderate portarla sempre con voi, potete riporla nel vostro cavallo per averla a disposizione quando necessario. È una buona idea procurarvene una nelle prime fasi del gioco, così da essere pronti ad affrontare qualsiasi sfida che richieda il suo utilizzo.

