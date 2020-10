Il nuovo iPad ha i suoi punti di forza, anche se si tratta di un aggiornamento minimo rispetto alla versione dell’anno precedente. Monta un chipset più veloce e offre in dotazione un caricabatterie rapido da 20 W, con funzionalità già viste l’anno scorso come la compatibilità con Apple Pencil e Smart Keyboard. Ma ancora meglio, il prezzo non è cambiato rispetto alle versioni precedenti.

Il nuovo iPad 2020 è la versione entry-level migliore offerta da Apple a oggi e, anche se non apporta troppe novità rispetto all’ iPad 2019 , resta comunque un tablet di una certa importanza.

Ma cosa potrebbe spingervi ad acquistare un iPad da 10,2” nel 2020? Non tanto il prezzo, quanto il suo valore. Infatti, questo nuovo tablet offre le stesse funzionalità dei modelli più costosi, come l’accesso agli stessi giochi e app, nonché la compatibilità con Apple Pencil e con le Smart Keyboard.

Ci sono varie differenze rispetto all’ iPad Air 4 in uscita a ottobre: quest’ultimo presenta un design aggiornato, uno schermo laminato da 10,9” pensato proprio per gli artisti e prestazioni di fascia superiore. Ma anche se queste caratteristiche potrebbero essere appetibili, la differenza di prezzo fra i due modelli di iPad inizia a farsi sentire parecchio. Dunque, sebbene l’iPad 2020 resti ancorato all’estetica vista e rivista negli ultimi anni, resta comunque un ottimo prodotto da acquistare ancora adesso.

Tecnicamente, potremmo tranquillamente parlare di “iPad 8” e riteniamo che le interessanti aggiunte giustifichino del tutto questo ragionamento. Innanzitutto, offre in dotazione un caricatore rapido da 20 W con cavo USB-C-Lightning, inoltre è dotato di chipset A12 Bionic. Di conseguenza, questo nuovo iPad presenta delle caratteristiche che potrebbero renderlo il tablet Apple di riferimento negli anni a venire.

La Smart Keyboard di Apple (venduta separatamente) è un altro valore aggiunto dell’iPad 2020, grazie anche a una batteria dall’incredibile durata di dieci ore. Tuttavia, la versione di base del nuovo tablet offre solo 32 GB, ma noi consigliamo di optare per la versione da 128 GB, specialmente se avete intenzione di lavorare molto con foto e video.

Parlando del sistema operativo, se è vero che iPadOs 14 è già presente in alcuni iPad meno recenti, è altrettanto vero che si tratta di un aggiornamento software davvero degno di nota.

Le nuove funzioni (ci riferiamo in particolare a Scribble, per gli appunti scritti a mano) rendono l’Apple Pencil sempre più interessante.

Ancora oggi, la versione di base di iPad riesce a stupire, specialmente se iPad Pro o iPad Air non rientrano nel vostro budget.

Nuovo iPad 2020: prezzo e data di uscita

L’iPad 2020 parte da € 389 per la versione con 32 GB di archiviazione, ma il prezzo sale parecchio per quella da 128 GB o con connessione LTE (o con entrambe le caratteristiche).

Si tratta di uno dei prezzi più bassi se siete in cerca di un nuovo tablet, anche se potreste optare per qualche modello meno recente a un costo inferiore, specialmente se avete la pazienza di aspettare il Black Friday .

In ogni caso, il nuovo iPad 10.2 (2020) è disponibile già da qualche giorno, pertanto potreste già farlo vostro.

Poche novità

La vostra opinione sul nuovo iPad 10.2 (2020) potrebbe dipendere da quanto ne avete seguito l’evoluzione nel corso del tempo. I fan Apple più intransigenti si lamenteranno delle poche novità introdotte, tolto il chipset più veloce ed efficiente.

I più sfegatati, quelli che gridano sempre alle novità rivoluzionarie, potrebbero sentirsi frustrati dalle poche innovazioni introdotte con il nuovo iPad 10.2. Ma qui non stiamo parlando dell’ammiraglia rappresentata dall’iPad Pro (che supera il migliaio di euro, non dimentichiamolo). Il nuovo iPad è pensato per un altro segmento di mercato.

Ci riferiamo alle persone che non comprano un iPad da tempo e che vogliono rimpiazzare il proprio vecchio tablet spendendo poco. L’obiettivo di Apple è far sì che scelgano l’ultimo modello, anziché scegliere un prodotto meno recente, magari scontato presso altri rivenditori. Per questo motivo, l’azienda ha introdotto il chipset più potente e il caricabatterie rapido.

Se guardiamo all’evoluzione del prodotto nel corso degli anni, non si tratta di novità troppo eclatanti. Tuttavia, per chi ha saltato qualche generazione, il nuovo iPad potrebbe essere abbastanza interessante, anche considerata la compatibilità con Smart Keyboard e Apple Pencil. Considerando il prezzo, queste funzionalità aggiuntive sono un ottimo plus per un prodotto considerato “economico”.

E anche se questo tablet non regge il paragone con il più potente iPad Pro 2020 in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche, offre comunque abbastanza potenza per l’utente medio, a cui non interesserà troppo lavorare di video editing o utilizzare un gran numero di app contemporaneamente.

In ogni caso, nel nostro test di anteprima l’iPad 10.2 si è comportato egregiamente, garantendo un uso ottimale anche durante il download e l’installazione di varie app.

E se consideriamo la qualità media dell’App Store e l’uso di Smart Keyboard e Apple Pencil, crediamo che questo nuovo iPad 10.2 sia più che sufficiente per la maggior parte degli utenti non professionisti.

Nuovo iPad 2020: design e display

È doveroso premettere il fatto che utilizziamo già da un po’ l’iPad Pro 2020 in modo regolare, pertanto abbiamo visto bene le differenze fra il tablet di punta di casa Apple e il nuovo iPad 10.2, sia in termini di design che di “qualità premium”.

Basta toccare lo schermo per accorgersene, dato che sembra meno robusto della gamma Pro. Ovviamente c’era da aspettarselo, ma non si tratta in ogni caso di un prodotto realizzato in modo scadente.

Lo schermo del nuovo iPad 10.2 (2020) non gode delle stesse tecnologie vantate dai modelli più costosi. Comunque, chi arriva da un iPad più vecchio e di fascia bassa, noterà uno schermo più nitido, come è lecito aspettarsi in questa fascia di prezzo.

Se vi stiamo trasmettendo l’idea che alla fine le novità sono poche, è esattamente così! Alla fine, si tratta del modello dell’anno scorso, con l’aggiunta di un caricabatterie rapido e un chipset più veloce per gestire meglio le app sempre più affamate di risorse che potete trovare sull’App Store.

Come potete immaginare, ci sono anche dei compromessi in termini di design: l’altoparlante singolo non è tutto questo spettacolo, soprattutto guardando un film. Si tratta di un elemento funzionale ma che non stupisce per niente. Apple ne è consapevole, per questo motivo il nuovo iPad Air è dotato di altoparlanti stereo, mentre l’iPad Pro 2020 di fascia alta vanta dei potenti altoparlanti quadrifonici distribuiti tutti intorno alla scocca.

In modo analogo, il connettore Lightning nella parte inferiore del tablet sembra già obsoleto, dato che i nuovi iPad Air e Pro usano un connettore USB-C, come i computer più diffusi, per l’uso di un maggior numero di accessori. Inoltre, i modelli Air e Pro si avvicinano maggiormente ai portatili, grazie alla Magic Keyboard con trackpad e tasti fisici.

In ogni caso, se siete alla ricerca di un iPad che vi consenta di scrivere anche a mano libera e di disegnare qualche bozzetto digitale, nonché di usare un mouse, il nuovo iPad 10.2 potrebbe fare al caso vostro.

Prime impressioni

Abbiamo potuto utilizzare il nuovo iPad 10.2 (2020) solo per 24 ore, ma possiamo dire che è difficile entusiasmarsi per le poche novità introdotte rispetto al modello precedente (senza nemmeno la possibilità di scegliere altri colori come il blu e il verde dell’iPad Air).

In ogni caso, Apple ha pensato a questo nuovo prodotto per mantenere l’iPad al passo con gli standard del settore, rendendolo “sufficiente” per l’utente medio. La possibilità di collegare tastiera e Pencil resta comunque un aspetto molto positivo per questo iPad di fascia entry-level (anche se non si tratta di accessori economici).

In fin dei conti, questo è un iPad di base, ma che svolge bene i suoi compiti basilari.