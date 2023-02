Samsung Galaxy S23, quest'anno è meglio il modello base rispetto all'Ultra

Quando il primo iPhone è uscito nel 2007, c'era solo l'iPhone. Non c'era il Pro, il Plus o l'Ultra. Al Samsung Galaxy Unpacked 2023 sapevamo già che non ci sarebbe stato solo un nuovo Galaxy S23, ma tre. Quest'anno però Samsung ci ha dato degli ottimi motivi per scegliere il modello più economico della famiglia Galaxy S23.

La prima volta che abbiamo visto più modelli al lancio di un telefono è stato con l'iPhone 6 e l'iPhone 6 Plus. Apple aveva bisogno di un iPhone più grande per competere con il Galaxy Note di Samsung, che non era molto venduto ma stava ricevendo un sacco di riconoscimenti e attenzioni per il suo schermo sorprendentemente grande, almeno in quegli anni.

Samsung non aveva bisogno di un modello Plus perché aveva già il Note. Se si voleva un telefono più piccolo, si comprava il Galaxy S5. Se si voleva un telefono più grande, si passava direttamente al formidabile Galaxy Note 4.

Prima del Plus c'era l'Edge

Quando Samsung ha lanciato il Galaxy S6, ha annunciato anche il Galaxy S6 Edge. Si trattava di un modello leggermente diverso, con bordi molto più curvi e un prezzo più alto, ma senza altre differenze e con le stesse dimensioni del Galaxy S6.

Più tardi nel corso dell'anno, quando è stato rilasciato il Galaxy Note 5, Samsung ha presentato anche una versione senza stilo di quel telefono, chiamata Galaxy S6 Edge Plus. Aveva lo stesso formato con schermo ampio del Galaxy Note, ma i bordi curvati in vetro del Galaxy S6 Edge.

Il grande Galaxy S6 Edge Plus (Image credit: Future)

Il Galaxy S6 Edge Plus ha dato inizio al trend che vede presentare contemporaneamente più varianti dello stesso telefono. L'anno successivo sono arrivati il Galaxy S7 e l'S7 Edge, leggermente più grande. Poi sono arrivati il Galaxy S8 e il Galaxy S8 Plus, e così il suffisso Plus ha iniziato a essere utilizzato da vari marchi per indicare la versione più grande del modello base.

Inizialmente, il Plus era semplicemente più grande. Aveva le stesse fotocamere, lo stesso processore e tutte le altre caratteristiche del modello standard. La batteria è di conseguenza più grande, naturalmente, date le dimensioni superiori. Per il resto, Plus significa solo uno schermo più grande, senza svantaggiare chi preferisce telefoni più piccoli.

Apple (ovviamente) ha dovuto complicare le cose

Le cose sono cambiate con iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Con questi telefoni, si otteneva tutto il meglio che Apple poteva offrire solo spendendo di più e acquistando un modello più grande. L'iPhone 11 Pro aveva infatti in aggiunta un terzo obiettivo per la fotocamera, nonostante utilizzasse lo stesso chip A13 Bionic del modello base. Con iPhone 14 poi è arrivato anche il divario in quanto a prestazioni.

Il primo Ultra è stato il Galaxy S20 (Image credit: Future)

L'anno successivo da parte di Samsung è arrivato il Galaxy S20 Plus, semplicemente più grande del modello base, e anche il primo Ultra, il Galaxy S20 Ultra, che ha aggiunto una fotocamera in più rispetto al modello base e ha aumentato i megapixel in tutti i sensori della fotocamera.

L'espressione "Ultra è meglio" è diventata uno slogan diffuso: se si vuole il telefono migliore, è quello che si deve scegliere. Apple per ora ha sempre il suo iPhone 14 Pro Max, ma l'anno prossimo ci aspettiamo di vedere proprio un iPhone 15 Ultra.

Il Galaxy S23 base è più che abbastanza

Quest'anno, il nostro consiglio è di evitare l'acquisto di Galaxy S23 Ultra: quel sensore da 200MP è così avanzato che non ne avrete nemmeno bisogno.

Questo perché la magia che rende gli scatti dei Galaxy così buoni avviene anche grazie ai miglioramenti software consentiti dal nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, non solo grazie al sensore. Nonostante manchino i 200MP, anche i Galaxy S23 e S23 Plus hanno ricevuto un aggiornamento del sensore e tutti i nuovi smartphone Samsung Galaxy S23 beneficiano della migliore elaborazione delle immagini garantita dal processore.

Ciò significa che anche il modello base dovrebbe beneficiare di un notevole incremento della qualità in condizioni di scarsa illuminazione e delle funzioni fotografiche che sfruttano il pixel binning. Tutti i modelli Galaxy S23 saranno in grado di scattare in formato raw da 50MP, con una risoluzione finale simile alle immagini che può produrre iPhone 14 Pro.

Vale davvero la pena spendere così tanto?

Bisogna dire che con un modello Ultra si ottiene anche più spazio di archiviazione, ma la maggior parte degli utenti preferisce archiviare foto, video e musica su cloud, non sul proprio smartphone. 128 GB sono probabilmente sufficienti se non siete vlogger professionisti che registrano tantissimi di video in 4K.

Inoltre, con l'Ultra avrete a disposizione la S Pen, che probabilmente vi servirà ancora meno del sensore della fotocamera da 200MP. Se lo stilo vi è davvero indispensabile, scegliete l'Ultra, ma se siete indecisi, non preoccupatevene. Passato l'entusiasmo iniziale, vi dimenticherete del tutto che il telefono integra un pennino.

Ciò che i telefoni hanno in comune è il fattore più importante da tenere in considerazione. Il Galaxy S23 offre tutta la potenza e le stesse prestazioni dell'Ultra. Il display è reattivo e luminoso, e il design estremamente curato.

Hanno tutte le stesse funzioni software e la maggior parte delle stesse caratteristiche della fotocamera. Avrete lo Space Zoom, ma solo 30x invece di 100x. Magari non il massimo per scattare le foto alla luna, ma non tutti ne hanno bisogno... E forse non vale la pena comprare un telefono ultra-costoso solo per questo.

Una foto scattata con lo Space Zoom del Galaxy S22 Ultra (Image credit: Future)

Il Galaxy S23 Ultra costa quasi il doppio rispetto al Galaxy S23. Si tratta di una differenza enorme, difficile da giustificare se si è attenti al budget. Il Galaxy S23 non rappresenta affatto un grande passo indietro rispetto all'Ultra. È un telefono top di gamma a tutti gli effetti, a partire dalla potenza.

Quest'anno secondo noi non è necessario spendere di più per avere il miglior smartphone in circolazione. Se si spende di più, si avranno più funzioni di cui non si ha necessariamente bisogno, ma questo non renderà il telefono migliore. Samsung offre quasi tutto ciò di cui un utente medio necessita con il Galaxy S23 e quest'anno ha dimostrato in modo convincente che il modello più economico è quello da scegliere.