Snapdragon 8 Gen 2: disponibilità, novità, in quali smartphone lo vedremo

All'annuale evento dello Snapdragon Summit tenuto da Qualcomm, dove vengono presentate tutte le novità relative agli ultimi chip e le loro tecnologie, l'azienda ha finalmente tolto il velo al nuovo Snapdragon 8 Gen 2, nonché il prossimo SoC di punta dell'azienda che andrà a equipaggiare tutti i futuri modelli di smartphone Android di fascia medio/alta.

Come è possibile intuire dal nome, la nuova CPU succede al precedente Snapdragon 8+ Gen 1, che aveva già introdotto diverse migliorie per quanto riguarda l'efficienza energetica e le prestazioni per watt.

Come ormai accade da diversi anni a questa parte, i SoC per smartphone fanno uso della cosiddetta architettura Big.LITTLE, di recente adottata anche sui PC grazie a Intel, che l'ha introdotta per prima con le sue CPU Alder Lake, tra cui spiccano il Core i9-12900K e il Core i5-12600K. Questo tipo di design consiste nell'utilizzo di due tipi di core: i performance core e gli efficiency core.

Come è possibile intuire dal nome, la prima tipologia si occuperà dei compiti più pesanti, mentre la seconda sarà destinata alle attività più leggere, al fine di sgravare i performance core.

Qualcomm ha solitamente fatto uso di una configurazione caratterizzata da un equilibrio tra P-Core ed E-Core. L'azienda ha tuttavia man mano ottimizzato sempre più questo design, includendo unità dedicate all'elaborazione IA, oltre a migliorare la potenza di calcolo in ambiti come la fotografia, i giochi, oltre ad altri aspetti, come la connettività e, come per ogni nuova versione del SoC, l'efficienza energetica.

Lo stesso vale naturalmente per il nuovo Snapdragon 8 Gen 2, di cui scopriremo le novità.

Snapdragon 8 Gen 2: disponibilità

La nuova versione del SoC di Qualcomm, dovrebbe essere già disponibile nel mese di dicembre, anche se troverà probabilmente maggior diffusione negli smartphone Android a partire da gennaio 2023.

Snapdragon 8 Gen 2: tutte le novità

Fotocamere cognitive

Una delle novità più interessanti del nuovo Snapdragon 8 Gen 2 è la funzione "Cognitive ISP". Si tratta di un'elaborazione in tempo reale delle immagini acquisite dalle fotocamere, che permette di distinguere i vari elementi presenti, come ad esempio il cielo, i soggetti, gli animali, i vari oggetti presenti e altro. Sarà anche possibile determinarne la posizione in relazione agli altri elementi, in modo da migliorare in automatico parametri come colore, tono e nitidezza, al fine di ottenere la migliore qualità fotografica possibile.

La tecnologia viene applicata anche ai video e la troveremo di sicuro sui migliori smartphone Android che usciranno prossimamente.

(Image credit: Qualcomm)

Ray Tracing e grafica migliorata nei giochi

Snapdragon 8 Gen 2 sarà il primo SoC di Qualcomm a offrire il ray tracing con accelerazione hardware, portandosi così alla pari di altri prodotti concorrenti, come Exynos 2200 di Samsung, il quale aveva introdotto già questa funzionalità nel 2021.

La nuova versione del SoC equipaggerà una nuova GPU Adreno che promette un incremento prestazionale del 25% e un'efficienza energetica maggiore del 45%, oltre al supporto per alcune delle più recenti librerie, come Vulkan 1.3, oppure lo standard HDR Vivid e una funzione denominata "OLED ageing compensation", che come suggerisce il nome, è pensata per compensare l'usura del display.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Più compiti IA simultanei consumando meno energia

Lo Snapdragon 8 Gen 2 migliorerà ulteriormente l'unità dedicata all'elaborazione IA Hexagon, includendo nuove istruzioni e un acceleratore Tensor più grande con maggiori funzionalità, con cui sarà possibile, secondo Qualcomm, un aumento della velocità di calcolo di 4,35 volte per quanto riguarda quest'ambito.

Sfruttando quella che viene chiamata precisione INT4 (una funzione che si occupa del calcolo sugli interi), l'esecuzione simultanea dovrebbe aumentare del 60%, migliorando così al tempo stesso le prestazioni per watt.

Ciò sarà anche possibile grazie a una ancora non specificata tecnologia, la quale consentirà di ridurre i processi da 32 bit a soli 4 bit, senza comprometterne la qualità, come specificato da un dipendente Qualcomm a TechRadar, riducendo drasticamente il consumo energetico del chip.

Miglior capacità di riconoscimento

Snapdragon 8 Gen 2 offrirà un'unità dedicata al miglioramento del riconoscimento degli oggetti, denominata Sensing Hub: questa include due core IA e il 50% di memoria dedicata in più, raddoppiando le capacità rispetto al SoC di generazione passata.

Sensing Hub supporterà una "fotocamera sempre sensibile" per il rilevamento del volto, il riconoscimento facciale e persino il tracciamento oculare, oltre che per i classici codici QR o a barre. Tutto ciò senza aprire l'app della fotocamera del telefono.

Come già ci ha anticipato Qualcomm, i partner sarebbero molto interessati a questa tecnologia, che per l'appunto consentirà ai prossimi smartphone Android di scansionare, ad esempio, un codice QR senza nemmeno attivare il telefono. Nonostante una tecnologia simile faccia immediatamente preoccupare per quanto riguarda un tema molto sensibile, come la privacy, Qualcomm assicura che i dati elaborati da Sensing Hub rimarranno nello smartphone.

5G e WiFi sempre più veloci

Snapdragon X70 5G è l'ultima versione del modem di Qualcomm che sarà integrata sullo Snapdragon 8 Gen 2, il quale supporterà in questo modo fino a 10 Gbps in download e 3,5 Gbps in 5G. Il nuovo SoC sarà, inoltre, il primo nel mercato a offrire la tecnologia DSDA (Dual SIM Dual Active) che consente di mantenere attivo il 5G in contemporanea su due SIM.

Come per il Dimensity 9200 di MediaTek, annunciato pochi giorni prima, il chip supporterà anche il Wi-Fi 7.

Si tratta di miglioramenti che rispondono al sempre più crescente utilizzo di contenuti e servizi in streaming, come video e cloud gaming, i quali richiedono connessioni adeguatamente veloci e latenze ridotte, al fine di garantire la miglior esperienza possibile.

Snapdragon 8 Gen 2: il resto delle novità

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è realizzato attraverso il nodo a 4nm di TSMC e mantiene la stessa configurazione Big.LITTLE delle versioni precedenti: un core principale Cortex-X3 con frequenza massima di 3,2 GHz, quattro P-core funzionanti fino a 2,8 GHz e tre E-core da un massimo di 2 GHz.

Come fatto notare da Qualcomm, il consumo energetico dei P-core è ora molto vicino a quello degli E-core, aumentando notevolmente le prestazioni per watt del chip.

Un'altra grande novità è il supporto all'audio spaziale, che consentirà di usufruire di un'esperienza più coinvolgente spostando l'audio da sinistra a destra, e viceversa, in base alla posizione della fonte nello schermo.

(Image credit: Qualcomm)

Snapdragon 8 Gen 2: in quali smartphone lo troveremo

Oppo ha già annunciato che sarà la prima azienda a impiegare il nuovo SoC di Qualcomm nel suo prossimo Oppo Find X6. I prossimi dovrebbero essere i telefoni di Asus, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE, anche se ovviamente resta ancora da vedere quale sarà il primo di questi.