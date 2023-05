iPhone 15 Pro, ecco 5 motivi per cui vale la pena aspettare

I prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra si prospettano come un enorme passo avanti rispetto a iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, molto più grande dei soliti aggiornamenti annuali iterativi proposti da Apple.

Nel caso siate indecisi se acquistare un iPhone 14 Pro oggi o aspettare fino a settembre per un nuovo iPhone 15, vi invitiamo a fare la seconda scelta. Di seguito vi spieghiamo perchè aspettare convenga, almeno in questo caso.

Un chip più potente

L'introduzione di un chip più veloce in un nuovo smartphone non è un evento così raro, ma la differenza tra l'A16 di iPhone 14 Pro e l'A17 del futuro iPhone 15 Pro e UItra potrebbe essere davvero fuori dal comune.

Le ragioni sono molteplici. Il primo è che il chip A16 non è altro che un A15 potenziato. Secondo quanto riferito da alcune indiscrezioni, Apple aveva in cantiere qualcosa di molto più ambizioso, ma non è riuscita a portare a termine il progetto a causa di un eccessivo surriscaldamento e consumo della batteria, optando per un miglioramento modesto rispetto alla generazione precedente.

Ciò significa che nel 2023 potremmo avere miglioramenti corrispondenti a un salto generazionale di due anni, soprattutto perché A17 Bionic dovrebbe essere il primo chip Apple a 3 nanometri.

Una delle ultime di notizie sul tema suggerisce che iPhone 15 Pro potrebbe ottenere numeri di benchmark non troppo lontani da quelli dei MacBook M1 di Apple. Senza contare i guadagni in termini di efficienza che derivano dal passaggio da 5 nm a 3 nm.

L'arrivo della porta USB-C

Chi quest'anno sceglierà un iPhone 15 passando da smartphone Android non dovrebbe avere nessun problema. Grazie all'Unione Europea, sembra che per la prima volta nella storia ogni iPhone 15 sarà dotato di una porta USB-C.

Non solo la velocità di ricarica di 27W potrebbe essere finalmente migliorata, ma anche la velocità di trasferimento dei dati dovrebbe aumentare: si parla di 20GBps per il Pro e di 40GBps per l'Ultra. A tal proposito, abbiamo qualche timore su ciò che l'USB-C potrebbe significare per il costo dei caricabatterie per i futuri iPhone.

Uno zoom degno di questo nome

Gli iPhone sono ottimi smartphone per la fotografia, ma in termini di scatti a distanza sono in svantaggio rispetto a modelli come il Samsung Galaxy S23 Ultra e lo Xiaomi 12s Ultra a causa dell'assenza di lenti periscopiche.

Gli attuali migliori iPhone in circolazione hanno uno zoom ottico massimo di 3x, ma una fotocamera a periscopio potrebbe cambiare radicalmente le cose, rendendo la fotografia a lunga distanza più nitida.

Una struttura più solida

Un altro aggiornamento che potrebbe essere esclusivo di iPhone 15 Ultra è la scocca in titanio.

Apple ha già utilizzato il titanio per alcuni dei migliori Apple Watch, ed è un materiale preferibile all'acciaio inossidabile attualmente in uso sugli iPhone grazie alla sua leggerezza e resistenza.

Si dice anche che la serie iPhone 15 avrà un nuovo look leggermente più curvilineo. Certo, dal punto di vista estetico si tratta di una questione di preferenze personali, ma potrebbe anche rendere i nuovi smartphone Apple un po' più comodi da maneggiare e utilizzare.

Il ritorno (improbabile) del Touch ID

Le voci riguardo un possibile ritorno del TouchID - non sotto forma di pulsante fisico, ma tramite un meccanismo di rilevamento delle impronte digitali sotto lo schermo - circola da anni. A questo punto, la faccenda appare alquanto improbabile.

Eppure, il ritorno della tecnologia Touch ID sarebbe decisamente una delle novità più belle.

La tecnologia Face ID funziona quasi perfettamente per la maggior parte degli utenti. Tuttavia, il riconoscimento facciale non da il meglio di sè in tutte le situazioni, e un'alternativa sarebbe senz'altro molto gradita.

Meglio aspettare

È probabile che non tutte queste indiscrezioni diventino realtà con l'arrivo di iPhone 15, soprattutto l'ultima. Dobbiamo infatti ricordare che ci troviamo nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni.

Ma il punto è che, a soli cinque mesi dall'uscita della serie iPhone 15, aspettare per vedere con i propri occhi se vale la pena fare un upgrade o comprare il modello più vecchio potrebbe essere la soluzione ideale.

Nel peggiore dei casi si tratterà di un aggiornamento minimo, ma potrete comunque risparmiare acquistando un iPhone 14 Pro scontato quando la serie successiva sarà in commercio.