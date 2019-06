Xbox Project Scarlett: specifiche, data di uscita e giochi per Xbox Two

C'è una nuova Xbox in arrivo, e si chiama Xbox Project Scarlett.

O almeno questo è il suo nome in codice, come finalmente annunciato da Microsoft alla conferenza E3 2019 . E pare proprio che sarà un mostro di potenza.

"Per noi la console è una parte centrale e vitale. Una console dovrebbe essere progettata, costruita e ottimizzata per una sola cosa: il gaming", ha detto Phil Spencer, massimo dirigente della divisione Xbox, per evidenziare il rinnovato impegno di Microsoft nello sviluppo della miglior console possibile. Una presentazione che, almeno in parte, cerca di recuperare i primi passi meno che perfetti della Xbox One.

"Questo momento resterà nella storia del gaming".

"Noi del team Xbox saremo sempre impegnati nella creazione dei migliori giochi che possiate trovare. Questo momento, nel mondo dei videogiochi, è il più creativo ed entusiasmante che ci sia mai stati. I giochi e i giocatori possono essere una grande forza unificatrice per il mondo".

Pare proprio che Xbox Project Scarlett sarà una macchina incredibilmente potente, con componenti AMD sviluppati ad hoc, e un SSD che permetterà un salto evolutivo nelle tecniche di sviluppo dei videogiochi. Ecco quello che si sa finora riguardo a quella, prevediamo, finirà per chiamarsi Xbox Two.

Xbox Project Scarlett internal hardware. (Image credit: Microsoft)

Xbox Project Scarlett: punti chiave

Che cos'è? Xbox Project Scarlett sarà la console Microsoft di prossima generazione, nota anche come Xbox Two.

Xbox Project Scarlett sarà la console Microsoft di prossima generazione, nota anche come Xbox Two. Quando uscirà? Microsoft ha detto che il periodo di uscirà sarà il "periodo natalizio 2020", quindi probabilmente tra ottobre e dicembre 2020.

Microsoft ha detto che il periodo di uscirà sarà il "periodo natalizio 2020", quindi probabilmente tra ottobre e dicembre 2020. Quali giochi ci saranno? Il primo titolo ufficialmente confermato è Halo Infinite, e tutti giochi delle Xbox precedenti saranno compatibili.

Xbox Project Scarlett, hardware. (Image credit: Microsoft)

Xbox Project Scarlett specifiche e data di uscita

Non sappiamo ancora che aspetto avrà Xbox Project Scarlett, né siamo certi che si chiamerà Xbox Two. Ma abbiamo un'idea abbastanza precisa dell'hardware all'interno, e le specifiche di Xbox Project Scarlett si preannunciano piuttosto bene.

Ci sarà un processore AMD Zen 2 progettato appositamente, insieme a a grafica con architettura Navi; grazie a queste novità, Xbox Project Scarlett sarà quattro volte più potente rispetto a Xbox One. Sarà possibile giocare a 120 Hz, potenzialmente con risoluzione 8K (potenziale solo teorico, non sperateci), e sarà in grado di gestire il ray-tracing in tempo reale.

Si dirà addio una volta per tutte ai dischi magnetici, e come nel caso della PlayStation 5 l'archiviazione sarà affidata a un veloce SSD. In teoria sarà possibile usare l'SSD come RAM virtuale, quando necessario, o rendere i tempi di caricamento più veloci fino a 40 volte. Questo permetterà agli sviluppatori di creare mondi più dettagliati intorno al giocatore. In termini di RAM "standard", la console si affiderà a quella GDDR6.

È anche probabile che il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2, che sarà disponibile da novembre, sarà quello incluso con la Xbox Project Scarlett. Non ne possiamo essere certi, ma sperare non costa nulla.

Halo Infinite sarà in esclusiva per Project Scarlett . (Image Credit: Microsoft)

Tra i giochi inclusi al lancio ci sarà Halo Infinite, gioco che riporterà Master Chief sui nostri schermi. Non sarà certo l'unico gioco che potrete usare sin dal primo giorno, visto che Xbox Project Scarlett avrà piena retrocompatibilità con le generazioni precedenti. Si potranno usare, cioè, i giochi per Xbox One, Xbox 360 e persino quelli della prima Xbox.

Ci aspettiamo la che Xbox Project Scarlett sarà disponibile all'acquisto per il periodo natalizio 2020.

Presto ne sapremo di più, e speriamo che le nuove informazioni includano una data di uscita concreta e il nome definitivo. Ricordiamo che le notizie ufficiose hanno indicato lo sviluppo di due diverse console, indicate dai nomi in codice Anaconda e Lockhard. La prima dovrebbe essere il modello di fascia alta, e il secondo quello un po' meno costoso è incentrato in particolare sullo streaming di videogiochi tramite Microsoft xCloud.

Una cosa è certa: Microsoft ha lanciato il guanto di sfida alla PlayStation 5.