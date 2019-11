Storia dell'iPhone

Settembre 2015

Eccoci agli iPhone 6S e iPhone 6S Plus . Come tutti i precedenti modelli “S”, questa generazione non portava cambiamenti rivoluzionari. Si limitava a consolidare quanto già fatto con l’iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

La dimensione degli schermi restava 4,7 e 5,5 pollici, così come la risoluzione. C’era un nuovo colore, rose gold, che si aggiungeva a quelli già esistenti. Ebbe (e ha) un successo più che discreto.

Ritroviamo anche il corpo in metallo, ma stavolta realizzato in alluminio serie 7.000, scelto da Apple per la maggiore resistenza.

Il nuovo processore Apple A9 aumenta le prestazioni, mentre la fotocamera principale arriva a 12MP. La nuova funzione Live Photos permette di registrare un brevissimo video insieme alla singola fotografia.

A far parlare stavolta è la funzione 3D Touch, grazie a cui lo schermo può rilevare una pressione maggiore del normale e rispondere di conseguenza. I nuovi iPhone offrono, grazie al 3D Touch, una maggiore versatilità: per esempio è possibile vedere un’anteprima dei contenuti di un’app senza aprire l’app stessa, oppure premere con maggiore forza e aprire l’app come di consueto.