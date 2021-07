Samsung Galaxy S22 Ultra, la fotocamera sarà qualcosa di pazzesco

Mancano solo poche ammiraglie in uscita nel 2021, e le indiscrezioni si riferiscono già ai modelli che arriveranno sul mercato il prossimo anno. In particolare le voci si riferiscono alla gamma Samsung Galaxy S22, che secondo quanto riferito, potrebbe vedere la luce già a gennaio.

Più fonti del settore avrebbero parlato con Pulse News e, anche se non troppo certe, sembra molto probabile che gennaio sarà il mese in cui i primi Samsung Galaxy S22 toccheranno gli scaffali. Dopotutto la gamma Samsung Galaxy S21 è arrivata alla fine dello scorso gennaio.

Ad ogni modo il lancio del 2021 era stato leggermente anticipato rispetto al solito periodo di febbraio e marzo, i mesi abituali per la presentazione degli smartphone Samsung di punta. Ad ogni modo, Samsung potrebbe ancora decidere di far uscire la serie Galaxy S22 proprio in quei mesi del 2022.

La notizia più gustosa per gli ammiratori degli smartphone della casa coreana però è che a quanto pare, Samsung Galaxy S22 Ultra monterà una fotocamera con obiettivo Pentax sul dorso, e sarà dotata di un sensore principale da 200 MP con tecnologia Olympus.

Avevamo già saputo che Samsung stava lavorando su una fotocamera da 200MP, ma voci affermavano che la gamma Samsung S22 avrebbe avuto solamente una fotocamera principale da 108MP, mentre in questo caso si parla di una risoluzione addirittura doppia.

Avevamo peraltro già sentito pronunciare il nome di Olympus, una cosa che non ci sorprende, in quanto spesso i produttori dei migliori smartphone collaborano con aziende del campo fotografico come Zeiss, Leica e Hasselblad, per sfornare alcuni dei migliori smartphone per la fotocamera di sempre.

Cinque fotocamere? Forse

Nell'articolo si afferma anche che Samsung Galaxy S22 Ultra avrà la bellezza di cinque obiettivi sul dorso. Un'affermazione nuova e che andrà confermata, o smentita, nel prossimo futuro. Se fosse vero, lo smartphone di punta del 2022 di Samsung guadagnerebbe una fotocamera rispetto al precedente Samsung Galaxy S21 Ultra, ma è qualcosa che abbiamo già visto su Nokia 9 PureView, anche se potrebbe aiutare il Galaxy S22 Ultra a distinguersi dalle sempre più agguerrite rivali.

Tempo fa si era parlato anche di un obiettivo con zoom continuo su S22 Ultra. In tal caso, lo smartphone otterrebbe la possibilità di zoomare progressivamente fino al massimo della sua focale. Al contrario su S21 Ultra, era possibile scegliere di usare lo zoom ottico 3x oppure quello 10x.

Lo zoom ottico continuo potrebbe semplificare le capacità tele di S22 ultra, fornendogli al contempo 2 nuovi obiettivi per ulteriori funzionalità. Siamo nel campo delle ipotesi, ma le opzioni potrebbero essere un sensore macro e uno di profondità, anche se non siamo certi che questa sarà la migliore scelta di Samsung su uno smartphone di fascia altissima.

Galaxy S22 Ultra probabilmente avrà alcune di queste caratteristiche, che sulla carta suonano molto bene, ma si gli ingegneri dell'azienda dovranno scontrarsi con i costi di produzione e con la carenza di chip che attanaglia il mercato da un anno.

Infine, sembra che Galaxy S22 Ultra supporterà la S-Pen. Si tratta di una caratteristica già vista sul suo predecessore e che farebbe felici molti utenti, dato che Samsung potrebbe decidere di non portare avanti la gamma Galaxy Note, tanto apprezzata dagli entusiasti del pennino.

Fonte: SamMobile