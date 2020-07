Pixel 4a, ecco perché Google dovrebbe far uscire lo smartphone in questo periodo

Sappiamo ormai con certezza che Pixel 4a è pronto per essere immesso sul mercato ma Google non si è ancora decisa a fissare una data d’uscita. Anzi, secondo voci di corridoio, l’azienda sarebbe stata più volte sul punto di annunciare una data che poi è stata puntualmente rinviata.

Tutta questa incertezza arriva proprio nel periodo in cui siamo venuti a sapere che Pixel 3a e Pixel 3a XL sono entrati fuori produzione, tanto che Google li ha rimossi dal proprio negozio online senza alcun preavviso, né, tanto meno, con una spiegazione valida.

Ormai è trascorso oltre un anno da quando gli ultimi modelli economici sono apparsi sul mercato dato che Pixel 3a e Pixel 3a XL erano stati lanciati durante il Google IO di maggio 2019. Tutto, dunque, lascia pensare che in questo momento dell’anno avremmo già dovuto avere tra le mani Pixel 4a. Come sappiamo, però, non è così.

Il principale motivo di questi rinvii continui dell’uscita di Pixel 4a sono legati ai problemi legati all’epidemia di Covid-19; Google IO 2020 è stato cancellato, negli ultimi mesi si sono succedute notizie, poi puntualmente smentite, di possibili date di uscita tanto che ormai non siamo neanche così sicuri della sua uscita.

D’altronde l'arrivo del nuovo smartphone è sempre stato dato per imminente. Abbiamo letto indiscrezioni sul prezzo , notizie sulle specifiche tecniche e visto foto con il presunto design del telefono .

Di Pixel 4a, però, non c’è ancora la minima traccia. Ed è un peccato perché se Google dà l’idea di non essere pronta al lancio, il mercato sembra invece esserlo. Come risultato della pandemia i consumatori in generale sono meno propensi a spendere, soprattutto per la tecnologia, date le prospettive economiche incerte legate al virus.

Una maggiore offerta in tema di smartphone di fascia media, dunque, potrebbe andare incontro alle esigenze di risparmio dei consumatori e già in questa prima parte dell’anno abbiamo visto una serie di ottimi modelli tra cui iPhone SE 2020. L’anno scorso Pixel 3a aveva avuto il merito di scuotere la fascia media degli smartphone portando caratteristiche da top di gamma a un prezzo più basso e, facendo così, aveva imposto dei nuovi standard. E quest’anno?

Quest’anno Google sembra essere ormai fuori tempo massimo e avere perso la finestra temporale giusta per lanciare Pixel 4a tanto che alcune voci parlerebbero addirittura di un rebrand per trasformarlo nel Pixel 5a.

(Image credit: Future)

Pixel 4a: una data tira l’altra

Non c’è soltanto iPhone SE. Nell’ormai agguerrito campo di battaglia della fascia media ci sono anche smartphone come Moto G8 Plus e i modelli della stessa famiglia oltre a dispositivi dello scorso anno molto valido e reperibili a prezzo scontato come Samsung Galaxy S10e e OnePlus 7T .

Pixel 4a dovrebbe essere annunciato il 13 luglio.

Molti di questi smartphone hanno un comparto fotografico molto più ricco rispetto ai modelli economici degli anni precedenti in cui Google era comunque riuscita a dimostrarsi competitiva.

Quest’anno più che mai, però, anche nella fascia media vediamo smartphone con tre o quattro fotocamere ma pensiamo che che l’obiettivo grandangolare visto sul top di gamma e destinato a tornare anche sul modello economico, permetterà a Pixel 4a di avere una fotocamera di tutto rispetto.

Al di là delle caratteristiche che potrà ereditare dal top di gamma, Pixel 4a è interessante anche per un altro motivo. Già all’uscita lo smartphone potrà godere della versione beta di Android 11, disponibile anche in italiano e in una versione, tra l’altro abbastanza stabile. Considerando che ci sono modelli che devono ancora ricevere l’aggiornamento ad Android 10, sarebbe comunque un motivo in più per procurarsi questo modello.

Le notizie più certe su Pixel 4a parlano del 13 luglio come di una possibile data di uscita. Anche se altre indiscrezioni lasciano pensare che possa slittare anche al mese di ottobre, in contemporanea con l’uscita di Pixel 5 .