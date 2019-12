I migliori giochi per console da giocare su smartphone e tablet

Se non considerate telefoni e tablet come dispositivi di gioco adeguati, è tempo di cambiare idea. Sono finiti i giorni in cui il miglior gioco per cellulari era Snake, oggi Android e iOS hanno un'enorme quantità di titoli derivanti dal mondo delle console. Con servizi come Project xCloud e Google Stadia in arrivo, i giochi per console stanno invadendo i dispositivi mobili in grande stile.

Telefoni e tablet continuano a diventare più veloci e più capaci, alcuni dei nostri migliori cellulari da gioco potrebbero competere con le console (quelle della scorsa generazione, per la precisione). Inoltre, il numero di vecchi giochi che vengono pubblicati su mobile è in costante aumento.

Con questo in mente, abbiamo scavato a fondo nel Google Play Store e nell'App Store di Apple per trovare i 30 giochi per console e le serie di giochi del segmento mobile che vale la pena provare.

Alcune delle nostre scelte sono apparse prima su PC che su console, ma si tratta tuttora di ottimi esempi di giochi che una volta non avremmo mai immaginato di poter giocare sui nostri telefoni.