I migliori giochi per smartphone da giocare in famiglia

I cellulari non sono solo per gli asociali e, nel nostro mondo iperconnesso, possono essere un ottimo modo per riunire le persone. Un buon titolo, giocato sui telefoni, può aiutare le persone a connettersi e consolidare il legame con familiari e amici.

Abbiamo compilato un elenco di alcuni dei migliori giochi multiplayer ideali per le famiglie, che vi permetteranno di giocare con i vostri cari indipendentemente dal fatto che si trovino nella stessa stanza e condividano il vostro schermo o che si connettano digitalmente con i propri dispositivi.

Alcuni giochi sono un po' impegnativi, ma per la maggior parte sono abbastanza intuitivi anche per i giocatori più anziani e in generale sono molto divertenti.

Giochi sullo stesso telefono

Badland

Badland è un gioco platform all’apparenza molto semplice, ma che si rivela tutt’altro quando lo giocate con uno o due amici sullo stesso dispositivo.

In singolo, Badland è un gioco in cui si controlla una creatura volante simile a un pipistrello attraverso un livello pieno di trappole e ostacoli, sfuggendo nel frattempo al lento scorrimento dello schermo. I potenziamenti moltiplicano il protagonista e diventa abbastanza difficile guidare tutti i cloni contemporaneamente, con l’inevitabile conseguenza della sconfitta.

Provato fra due, tre o quattro giocatori, gli animaletti volanti da gestire sono molti di più e diventa alquanto complicato tenere traccia di tutto ciò che sta succedendo, anche se in modo divertente.

Download: gratuito per Android e 0,99 dollari statunitensi per iOS

Dunkers

È molto probabile che i giocatori più giovani sbaraglieranno gli avversari più avanti negli anni nell'ultima incarnazione di FIFA o Madden. Per pareggiare alla grande negli sport virtuali uno contro uno, potete saggiare la fatica del basket fuori di testa di Dunkers, partendo dal presupposto che è praticamente impossibile da controllare per chiunque.

Due personaggi si affrontano, agitando le braccia come dei pazzi. Ogni giocatore ha disposizione due pulsanti, uno dei quali lancia l'avatar sullo schermo in avanti e in aria, mentre l'altro lo sposta all'indietro.

Senza alcun motivo apparente, a volte sul campo spunta un trampolino.

Le partite sono veloci, frenetiche e all’insegna della stupidità, inoltre richiedono un solo dispositivo. Date un'occhiata anche allo straordinario Battle Golf dello stesso sviluppatore, se state cercando un titolo divertente e adrenalinico che equilibra il campo di gioco grazie a un gameplay follemente imprevedibile.

Download: gratuito per Android e iOS

Heads Up

Essenzialmente, si tratta di una versione digitale di un vecchio gioco di società in cui i partecipanti tenevano un pezzo di carta sulla fronte con una parola scarabocchiata sopra e dovevano indovinare cosa ci fosse scritto in base agli indizi forniti dagli altri giocatori. Con Heads Up, la differenza sta nel fatto che la partita si svolge molto più velocemente e richiede un solo dispositivo.

Basta selezionare una categoria e tenere il telefono sulla fronte in modo che tutti gli altri possano vedere lo schermo. Rispondendo correttamente, si capovolge il telefono per ottenere una nuova carta (potete capovolgerlo anche per passare la mano).

In più, usando la fotocamera del telefono per registrare tutti gli altri durante la partita, avrete materiale sufficiente per divertirvi a spese dei vostri familiari quando offrono indizi fuori di testa.

Download: gratuito + acquisti nell'app , [Android] / 0,99 dollari statunitensi + acquisti nell'app [iOS]

King of Opera

Come se non fosse abbastanza comico avere quattro persone piegate su uno smartphone per giocare, la natura ridicola di King of Opera rende ancora più divertente l'intrattenimento per la famiglia.

È anche intuitivo, dato che l'obiettivo è semplicemente quello di mantenere il tenore sotto i riflettori. Lo scopo di tutti gli altri, invece, è di buttare l’avversario giù dal palco e avere i riflettori tutti per sé, un vero e proprio sumo operistico.

Il punto in cui King of Opera centra il bersaglio sono i controlli, che risultano abbastanza semplici da consentire a chiunque di ambientarsi rapidamente: ogni cantante gira sul posto e quando viene premuto il pulsante, la sua superstar paffuta si sposta in avanti per contendersi i riflettori.

Download: gratuito + acquisto nell’app di 2,99 dollari statunitensi [Android], 2,99 dollari [iOS]



Giochi per più cellulari

Words With Friends

È un titolo abbastanza longevo, nonché il gioco di parole mobile più famoso al mondo. Ma diciamocelo: è molto simile a Scarabeo.

In altre parole, il giocatori ricevono un certo numero di tessere da posizionare su un tabellone, con l'obiettivo di sfruttare i quadrati bonus (per raddoppiare/triplicare i punteggi per lettere o parole pertinenti) e accumulare punti importanti.

Uno dei maggiori vantaggi di Words With Friends è che funziona benissimo anche su hardware piuttosto vecchio. Inoltre, funziona alla grande indipendentemente da dove si trovano i vari giocatori.

Nel caso in cui i partecipanti vivano sulle parti opposte del globo, la chat di gioco offre ulteriori opportunità di vantarsi quando si mette in fila una parola in grado da sola di ribaltare il punteggio.

Download: gratuito per Android , iOS e Windows

Terraria

Se cercate un gioco coinvolgente da provare con altre persone, Terraria potrebbe fare al caso vostro. È proprio il tipo di gioco adatto a chi ha intere giornate da perdere.

Terraria è fondamentalmente un Minecraft 2D, dove il giocatore esplora un mondo generato in modo procedurale e, lentamente, lo trasforma nel proprio regno, scavando e costruendo strumenti ed edifici. Inoltre, scavando a fondo, potrete trovare mostri e tesori a bizzeffe.

Con altri compagni di avventura, l’obiettivo diventa più semplice, ad esempio una persona può recuperare materiali mentre un’altra costruisce. Oppure, qualcuno avanza lateralmente mentre altri esplorano nelle direzioni opposte. Insomma, avete capito: il gioco è più divertente con altri giocatori.

Download: 4,99 dollari statunitensi , [Android], 4,99 dollari statunitensi [iOS]

Super Stickman Golf 3

Se vi piacciono i giochi sportivi un po’ scemi, Super Stickman Golf 3 reinventa il golf con una visuale laterale, in cui dovrete esplorare isole galleggianti, castelli giganti e basi lunari infestate da laser.

I principi di base sono molto semplici: impostate l'angolazione e la potenza, quindi tirate indietro e lanciate. È come Angry Birds, ma con un certo controllo della precisione.

Per le partite multigiocatore, ogni partecipante avrà bisogno del proprio smartphone, ma non importa il sistema operativo in uso.

Se i giocatori si trovano sulla stessa rete, potranno partecipare a frenetiche gare di velocità per ogni buca. In alternativa, esiste una modalità a turni asincrona, per giocare partite in tutta calma contro una persona cara che si trova da un’altra parte del mondo.

Download: gratuito + acquisti nell'app per Android e iOS

Spaceteam

Spaceteam è il miglior gioco di società multigiocatore per dispositivi mobili: infatti, come da tradizione, prevede l’uso di svariati pulsanti e parecchie urla. Nel gioco, la vostra piccola astronave sfreccia, cade a pezzi e cerca di superare una stella che esplode. L'unico modo per non lasciarci la pelle è utilizzare i comandi alla perfezione.

Il problema è che le istruzioni ricevute, spesso, non sono esattamente corrispondenti ai comandi sul vostro display nello specifico. Quindi potrete provare l’ebbrezza di urlare contro i vostri compagni di squadra mentre cercate dei comandi che, di fatto, non si trovano sulla vostra plancia!

L'app è gratuita e per giocare è sufficiente che tutti si trovino sulla stessa rete Wi-Fi.

Download: gratuito per Android e iOS

Pokémon Go

Probabilmente si tratta di un titolo vecchio per cui le persone hanno perso interesse, ma dal punto di vista sociale, il gioco è tutto basato sulla caccia - e all'aperto!

Gran parte di Pokémon Go riguarda battaglie tra minuscole creature, che si inseguono a vicenda per regnare sovrane sulle palestre Pokémon sparse liberamente nel vostro quartiere.

Installando il gioco e attivando il segnale GPS, i giocatori possono vagare per le strade con gli smartphone, trovare Pokémon inafferrabili e catturarli lanciando le sfere Poké. Successivamente, i mostriciattoli vanno allenati per renderli più forti, inoltre si dovranno collezionare uova da far schiudere.

È tutto molto semplice ed è diverso dagli altri giochi: qui le esperienze di gioco vanno condivise nella vita reale e farlo implica che tutti escano da casa. Chi poteva immaginare che cacciare mostri dei cartoni animati sarebbe stato un ottimo modo per trascorrere del tempo in famiglia e contemporaneamente fare esercizio?

In ogni caso, se avete l’inclinazione giusta, Pokémon Go è giocabile anche da casa .

Download: gratuito per Androide iOS

The Blockheads

L'atmosfera di The Blockheads ricorda parecchio Minecraft per via degli elementi visivi. La differenza è che, in questo caso, il mondo è realizzato in blocchi 2D e qui si muove il piccolo avatar che il giocatore avrà il compito di mantenere ben nutrito e riposato, possibilmente garantendone la sopravvivenza.

È un ottimo titolo ma è anche capace di assorbire tantissimo tempo. In ogni caso, The Blockheads offre il meglio di sé invitando altri amici nel proprio mondo virtuale, all’interno di un’avventura multigiocatore permanente.

Un aspetto da prendere in considerazione è il fatto che i server locali sono configurabili gratuitamente, tuttavia i mondi online sono pagamento: sette giorni costano 600 gemme, circa 3 dollari statunitensi in acquisti nell’app.

Download: gratuito per Android e iOS

Catan

Senza dubbio, Catan è il gioco più coinvolgente in questo elenco. Si tratta di un gioco da tavolo multigiocatore basato sulla costruzione di insediamenti, nonché sulla gestione e spesa di risorse e sul commercio (per i più appassionati di videogiochi, potrebbe ricordare una versione da tavolo di Civilization).

Tuttavia, se vi trovate a convivere con persone in carne e ossa che sono anche fan del gioco da tavolo originale da cui Catan è tratto, allora vi consigliamo di buttarvi sulla versione scatolata!

In ogni caso, questa incarnazione mobile vi offre la possibilità di sfidare altri giocatori online indipendentemente dalla piattaforma, con un valore aggiunto: non dovrete predisporre il piano di gioco e vi risparmierete anche le sfuriate di chi si ritrova perseguitato dalla sfortuna!