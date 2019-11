Pixel 4 potrebbe avere la funzione 'raise to talk' per Google Assistant

Al momento è possibile fare in modo che Google Assistant vi ascolti premendo un pulsante, dicendo ''hey Google'' oppure stringendo in mano lo smartphone, ma la serie Pixel 4 potrebbe avere un nuovo modo per attivare l'app.

Secondo 9to5Google la nuova funzione ''raise to talk'' è in fase di sviluppo. Con questa nuova funzione sarà sufficiente sollevare il vostro smartphone e iniziare a parlare per attivare Google Assistant.

Dovrete iniziare a parlare appena alzato lo smartphone perchè funzioni e il processo di riconoscimento vocale è svolto dal dispositivo stesso, quindi le altre persone non potranno accedere alla funzione semplicemente prendendo il telefono in mano.

Non è sicuro che la funzione ''raise to talk'' sarà pronta in tempo per l'uscita del Pixel 4 del 15 ottobre – è più probabile che uscirà come aggiornamento in un momento successivo.

Sappiamo che una versione migliore di Google Assistant è in arrivo perchè Google ha presentato alcune delle funzioni a maggio al Google I/O, tra cui un modo più intuitivo di continuare la conversazione con l'app.

Il prossimo aggiornamento permetterà a Google Assistant di rispondere ad alcune richieste e gestire alcuni comandi anche offline, secondo le ultime notizie. Sembra che Google veda il software come un tratto distintivo per far emergere il nuovo Pixel dalla massa.

Abbiamo sentito molte indiscrezioni sul nuovo smartphone ormai, inclusi video di test in anteprima sulle prime versioni del Pixel 4.

Il Pixel 4 e il Pixel 4 XL verranno presentati ufficialmente il 15 ottobre, e noi pensiamo che Google potrebbe avere un altro paio di sorprese in serbo. Qualunque cosa sia in arrivo, vi daremo tutte le ultime notizie non appena ne sapremo di più.