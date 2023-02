OnePlus presenta quattro nuovi top di gamma per inaugurare il 2023

Durante l’evento Cloud 11, OnePlus ha presentato i suoi primi quattro prodotti di punta del 2023: lo smartphone OnePlus 11 5G, gli auricolari OnePlus Bus Pro 2, il tablet Pad OnePlus e la tastiera OnePlus Featuring 81 Pro, tutti collegati all'ecosistema OnePlus.

OnePlus 11 5G

OnePlus 11 5G offre un'esperienza estremamente veloce e fluida grazie al potente processore Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus 11 5G è inoltre dotato di RAM fino a 16GB, una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 100W che permette una carica completa in soli 25 minuti.

É fornito di un display AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici 2K con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz per una maggiore efficienza energetica.

OnePlus 11 5G è uno dei primi smartphone Android a supportare Dolby Vision. É inoltre dotato di doppi altoparlanti con supporto Dolby Atomos per un'esperienza audio superiore, sia tramite gli altoparlanti a bordo che con le cuffie Bluetooth.

Ci sono tre fotocamere posteriori, una principale da 50MP, un teleobiettivo da 32MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 48MP.

É disponibile in due colori: Titan Black e Eternal Green. Si potrà acquistare dal 16 febbraio al prezzo di 849€ nella variante da 8+128GB e 919€ nella variante da 16+256GB.

Da oggi fino al 16 febbraio, tutti i clienti che preordineranno OnePlus 11 riceveranno un omaggio a scelta tra uno speaker Bang & Olufsen o un paio di OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus Buds Pro 2

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 sono i primi dispositivi Android a supportare stabilmente l'audio spaziale, una tecnologia che simula l'esperienza del suono immersivo di un cinema.

OnePlus Buds Pro 2 vantano anche un equalizzatore EQ messo a punto dal pluripremiato compositore Hans Zimmer, che consente agli utenti di regolare il bilanciamento dei componenti di frequenza in base al gusto e agli stili musicali tipici di Hans.

La tecnologia a doppio driver da 11 mm + 6 mm offre costantemente le basse frequenze per un basso dinamico più profondo, più pieno e più consistente. Gli auricolari sono inoltre dotati di un'equalizzazione predefinita Dynaudio e di tre equalizzazioni personalizzate: Bold, Serenade e Bass.

Sono dotati di cancellazione del rumore adattiva, che elimina il rumore ambientale fino a 48dB, e di una modalità di trasparenza che, una volta attiva, consente agli utenti di conversare anche indossando gli auricolari.

OnePlus Buds Pro 2 offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale con la custodia di ricarica.

OnePlus Buds Pro 2 saranno in vendita su OnePlus.com a partire dal 16 febbraio al prezzo di 179€.

OnePlus Pad

Per la prima volta in un tablet, la parte frontale di OnePlus Pad utilizza un vetro curvo e presenta un rapporto schermo-corpo dell'88% grazie a cornici sottilissime.

Perfetto per il multitasking, il tablet Android OnePlus Pad è alimentato dal più recente chipset Dimensity 9000 ed è dotato di un massimo di 12GB di RAM.

OnePlus Pad è dotato di una batteria da 9.510mAh, per offrire oltre 14,5 ore di visione di video e 1 mese di standby e viene venduto con una ricarica SUPERVOOC da 67W per fornire una carica completa in 80 minuti.

OnePlus Pad ha uno schermo da 11,61 pollici con supporto Dolby Vision, un rapporto 7:5 all'avanguardia nel settore e una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Prezzo e disponibilità non sono ancora stati resi noti.

OnePlus Featuring 81 Pro

OnePlus Featuring 81 Pro Keyboard è la prima tastiera meccanica OnePlus ed è completamente personalizzabile.

É compatibile con diversi sistemi operativi, tra cui MacOS, Windows e Linux. Presenta un corpo in alluminio durevole ma leggero ed è dotata di tasti Marble-mallow per il massimo comfort durante l'utilizzo. Prezzo e disponibilità non sono ancora stati resi noti.