I migliori notebook per programmatori del 2020

I migliori portatili per la programmazione devono offrire un processore performante, tanto spazio di archiviazione, nonché una comoda tastiera.

Idealmente, il miglior portatile per la programmazione è dotato di uno dei migliori processori , così come delle migliori RAM e dei migliori SSD sul mercato. Questi ultimi vi faranno risparmiare molto tempo durante il caricamento e il rendering dei vostri progetti, il che porta a una maggiore produttività.

Altre componenti da considerare sono tastiera e display: un display con una maggiore risoluzione consente di visualizzare più informazioni, mentre una tastiera più comoda… beh, non guasta.

Se l’idea di verificare tutti questi aspetti vi provoca il mal di testa, niente paura, ci abbiamo già pensato noi. Abbiamo stilato una guida ai migliori portatili per la programmazione, dai migliori notebook Windows e macOS ad alcuni dei migliori Chromebook.

I migliori portatili per la programmazione:

1. HP Spectre x360 Il miglior notebook per la programmazione del 2020 CPU: Intel Core di decima generazione | GPU: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8 GB – 16 GB | Schermo: LCD, 13,3 pollici, 1920 x 1080 pixel, Corning Gorilla Glass NBT, antiriflesso, 400 nit, 100% sRGB | Storage: SSD da 256 GB a 2 TB 1.299,98 € Vedi Da HP Store Design Prestazioni A volte può surriscaldarsi Autonomia

HP Spectre x360 2-in-1 (2020) dispone dei processori Intel Core di decima generazione e della grafica integrata di nuova generazione, oltre che l'impeccabile design 2-in-1 con tagli a gemma. Il predecessore era un buon notebook, ma questa versione è balzata direttamente in cima alla nostra lista dei migliori portatili per programmatori.

La linea HP Spectre è sempre stata composta da dispositivi straordinari, quindi, quando scriviamo che lo Spectre x360 è di un’altra categoria, non scherziamo affatto! Non solo questo è uno dei laptop più belli sul mercato, ma vanta anche una qualità costruttiva premium. Il dispositivo monta una batteria da 60 Whr, il che non è male per un modello compatto, inoltre supporta la ricarica rapida da 65 W.

2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Ottime prestazioni, prezzo salato CPU: Intel Core di ottava generazione | GPU: Nvidia GeForce GTX 1050Ti | RAM: fino a 64 GB | Schermo: LCD/OLED, 15.6 pollici, risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) o 4K/HDR (3840 x 2160 pixel), tecnologia multi-touch | Storage: SSD fino a 1 TB Low Stock 2.992,90 € Vedi Da Onlinestore Prestazioni Splendido schermo 4K Ottima esperienza utente Peso Prezzo

Se volete un prodotto affidabile, la workstation mobile Lenovo ThinkPad X1 Extreme è un portatile per la programmazione più che consigliabile; lo riteniamo anche uno dei migliori notebook Lenovo per molte ragioni. È ampiamente personalizzabile (ma già il modello base non scherza), è dotata di una GPU dedicata e di un fantastico telaio in fibra di carbonio e alluminio molto resistente.

3. HP EliteBook x360 1040 G5 2-in-1 Un notebook aziendale all’avanguardia CPU: Intel Core di ottava generazione | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 32 GB | Schermo: LCD, 14 pollici, Full HD (1920 x 1080 pixel) – UHD (3840 x 2160 pixel) | Storage: SSD da 128 GB – 2 TB 1.228,39 € Vedi Da ePrice Design elegante e stilo Prestazioni Molte porte Autonomia Prezzo Display antiriflesso irregolare

HP EliteBook x360 1040 G5 è senza dubbio uno dei migliori notebook aziendali sul mercato. Non è un dispositivo perfetto, ma ha molte caratteristiche che compensano i suoi difetti. Ad esempio, vanta un telaio ultrasottile (1,68 cm) e leggero (1,35 Kg), numerose porte di I/O e un audio impressionante. In poche parole, è un piccolo gioiellino consigliato ai professionisti.

4. MacBook Air (2020) Il modello 2020 introduce il nuovo chip Apple M1 CPU: Apple M1 | GPU: Apple M1 | RAM: 8 GB – 16 GB | Storage: SSD da 256 GB a 2 TB | Dimensioni: 30.41 x 21.24 x 1.61 cm 1.099 € Vedi Da Mediaworld IT Prezzo di partenza Processore Apple M1 Tastiera migliorata I colori dello schermo sono leggermente slavati L’autonomia potrebbe essere maggiore Webcam da 720p

MacBook Air (2020) è l’aggiornamento che tutti gli utenti aspettavano: non solo è stato risolto il principale problema del predecessore, la tastiera con switch a farfalla è stata sostituita da una molto più funzionale, ma presenta anche un performante processore proprietario, l’Apple M1. Dal predecessore eredita uno chassis leggero e sottile, quindi è facile da trasportare in una borsa e da portare in giro, ma ha anche abbastanza grinta per rendere la programmazione una gioia.

5. MacBook Pro (16 pollici, 2019) Una workstation performante CPU: Intel Core di nona generazione | GPU: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16 GB – 64 GB | Schermo: LCD, 16 pollici, tecnologia True Tone, risoluzione nativa di 3072 x 1920 pixel | Storage: SSD da 512 GB – 8 TB 2.499 € Vedi Da Mediaworld IT Splendido schermo da 16 pollici Tastiera nuova e migliorata Prezzo Solo quattro porte Thunderbolt 3

Tra i migliori portatili per la programmazione non poteva certo mancare il MacBook Pro, in particolare se siete sviluppatori Apple. Il MacBook Pro (2019) dispone di un ottimo processore e tanta RAM, ideali per la programmazione. Sottile, leggero ed elegante come sempre, non sembra un modello da 16 pollici. Nonostante lo chassis compatto, il prodotto monta uno straordinario display da 3072 x 1920 pixel in formato 16:10 (utile per la produttività). Il dispositivo presenta anche altoparlanti sorprendenti (e potenti) e una tastiera molto comoda. Se il modello (2020) non vi interessa, questo PC non vi deluderà.

6. Microsoft Surface Pro 7 Un ottimo tablet per i programmatori CPU: Processori Intel Ice Lake | GPU: Iris Plus Graphics | RAM: 4 GB – 16 GB | Schermo: Display PixelSense da 12.3 pollici | Storage: 128 GB – 1 TB | Connettività: 802.11ax Wi-Fi 6 (2 x 2 MIMO), Bluetooth 5 | Webcam: 8 MP posteriore, auto-focus camera (1080p HD); 5 MP frontale, 1080p HD camera | Peso: 771 grammi | Dimensioni: 292 x 201 x 8.5 mm 749 € Vedi Da Microsoft IT Wi-Fi 6 Autonomia inferiore a Pro 6 La porta USB-C non è Thunderbolt 3

La settima iterazione del pluripremiato tablet Microsoft potrebbe non essere il salto generazionale che molti stavano aspettando, ma compie comunque passi avanti rispetto al predecessore. Questo tablet 2-in-1 è pensato per i professionisti e offre prestazioni incredibili rispetto alla concorrenza. Rispetto al predecessore, Pro 7 vanta una porta USB-C e supporta il Wi-Fi 6. Grazie ai processori Intel Core di decima generazione e alla possibilità di inserire fino a 16 GB di RAM, il prodotto vi permetterà di compilare codici in modo rapido ed efficiente anche quando siete in viaggio. Purtroppo, la Type Cover (tastiera + cover) non è inclusa nella confezione.

7. Google Pixelbook Il miglior Chromebook per programmare CPU: Intel Core di settima generazione | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB -16 GB | Schermo: Display LCD da 12.3 pollici con risoluzione di 2400 x 1600 pixel (235 ppi) | Storage: SSD da 128 GB a 512 GB Prime 1.999 € Vedi Da Amazon Bellissimo design Tastiera fantastica Chrome OS non è ottimizzato come altri sistemi operativi

Sì, abbiamo inserito un Chromebook (o due) nella nostra guida ai migliori portatili per la programmazione: Google Pixelbook è abbastanza potente (e bello) da competere con i Surface e i MacBook. Certo, ChromeOS non è un sistema operativo ideale per il coding, tuttavia il supporto ad Android lo rende un prodotto indispensabile per chi sviluppa su questa piattaforma. È il successore del Google Chromebook Pixel (ora fuori produzione), che è stato progettato da e per gli sviluppatori di Google.

8. Asus Chromebook Flip C436F/C436FA Un Chromebook di successo CPU: Processori Intel Ice Lake | GPU: Integrata | RAM: 8 GB – 16 GB (2133MHz, LPDDR3) | Schermo: LCD, 14 pollici, Full HD (1920 x 1080 pixel), 16:9 | Storage: SSD da 128 GB a 512GB Check Amazon Prestazioni eccezionali Chassis premium e tante funzionalità Tastiera impressionante Altoparlanti mediocri Touchpad irregolare Il display touch non è abbastanza preciso

I Chromebook premium occupano il proprio spazio nel mercato dei laptop, colmando il divario tra i potenti laptop tradizionali e i Chromebook per studenti. Asus Chromebook Flip C436F è uno dei pochissimi prodotti presenti in questa nicchia di mercato; offre prestazioni al top, numerose funzionalità, vanta una qualità costruttiva premium, nonché un prezzo più conveniente rispetto alla concorrenza. È un portatile perfetto per gli sviluppatori Android che desiderano un portatile all’avanguardia.

9. Microsoft Surface Book 2 (13,5-pollici) Un 2-in-1 molto veloce CPU: Intel Core di settima e ottava generazione | GPU: Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce GTX 1050 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 13.5 pollici, 3,000 x 2,000 pixel, touchscreen | Storage: SSD da 256 GB a 1TB Prime 1.399,50 € Vedi Da Amazon Durata della batteria molto buona Prestazioni Costoso Nessuna stilo inclusa

Surface Book 2 è una scelta eccellente per i programmatori, nonché uno dei più potenti 2-in-1 sul pianeta; monta componenti abbastanza veloci da gestire la maggior parte delle applicazioni, inclusi alcuni giochi arcade. Se volete un portatile con un display più ampio, potreste dare un’occhiata al nuovo Surface Book 3 da 15,6 pollici, che presenta chip di ultima generazione.

10. MacBook Pro (13-pollici, 2020) Veloce ed elegante CPU: Intel Core di ottava e decima generazione | GPU: Intel Iris Plus Graphics 645 | RAM: fino a 32 GB | Schermo: LCD, 13,3" pollici, risoluzione nativa di 2560 × 1600 pixel (227 ppi), tecnologia True Tone | Storage: SSD da 256 GB a 4 TB 1.529 € Vedi Da euronics Prestazioni SSD con maggiore capacità per il modello base La nuova tastiera è fantastica Solo quattro porte Thunderbolt 3

Il modello entry-level del MacBook Pro (13 pollici, 2020) presenta meno RAM e il nuovo chip Apple M1. Al contrario, le configurazioni di fascia alta sono dotate del processore Intel Core i5 di decima generazione, oltre che 16 GB di RAM, per prestazioni al top. Tutto ciò è racchiuso in uno chassis molto sottile e leggero. Un aspetto altrettanto importante è l’introduzione della Magic Keyboard che ha sostituito il tanto odiato modello con switch a farfalla. Se doveste optare per i modelli di fascia bassa, acquistereste comunque prodotti di tutto rispetto e più convenienti rispetto ai predecessori.

