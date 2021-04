LG Soundbar 2021: Dolby Atmos e Hi-Res Audio per un suono come al cinema

La notizia che LG ha deciso di dismettere la divisione smartphone entro il 31 luglio è solo di 3 giorni fa, ma l'azienda prosegue le sua attività nel settore dell'home entertainment lanciando una nuova linea di soundbar 2021, della quale vi presentiamo tutti i dettagli.

Tutte le nuove soundbar sono dotate di supporto audio spaziale Dolby Atmos e DTS: X, nonché compatibilità Dolby Vision tramite pass-through 4K.

Non solo, le ultime soundbar di LG supportano anche l'audio ad alta risoluzione, per offrire un suono perfetto sia durante la riproduzione musicale, che per la visione di film o serie TV.

La soundbar SP11RA è il modello di punta e la cosa più impressionante è che presenta 7.1.4 canali, contando anche gli altoparlanti upfiring nelle casse posteriori, capaci di prestazioni audio davvero coinvolgenti, nonché del vero Dolby Atmos, con il suono che rimbalza il soffitto e raggiunge l'udito dello spettatore dall'alto. In tal modo l'utente avrà l'impressione che il suono provenga da tutte le direzioni, per un maggior coinvolgimento rispetto ai sistemi tradizionali.

Molte soundbar economiche offrono versioni virtuali di Atmos e utilizzano l'elaborazione dei segnali per imitare questo effetto, ma in questo caso il suono è reale e molto più convincente.

La soundbar LG SP11RA non costa poco, il suo prezzo è di £1.499,99, l'equivalente di €1.740. Tuttavia, i prezzi dei modelli più economici sono decisamente inferiori, come nel caso della LG SP7Y, dotata di 5.1 canali e DTS Virtual: X che costa £400,00, l'equivalente di €464.

Suono AI

Tutte le nuove soundbar sono progettate per funzionare perfettamente con i televisori LG OLED Evo e LG QNED 2021 e supportano la funzione AI Sound Pro dei TV del marchio.

Secondo LG, ciò consente alle soundbar di sfruttare la "potenza di elaborazione audio superiore di AI Sound Pro" e tagliando fuori gli altoparlanti integrati nei televisori, comparativamente inferiori.

Le soundbar di LG offrono ora le stesse modalità audio dei suoi televisori più recenti, consentendo di passare facilmente dal suono della soundbar a quello della TV tramite il telecomando della TV.

Tutte le soundbar sfruttano la collaborazione di LG con Meridian Audio e vantano una nuova funzionalità chiamata Meridian Horizon. Questa tecnologia esegue l'up-mix di contenuti stereo a due canali in audio multicanale, il che dovrebbe fornire un'esperienza di ascolto più coinvolgente, indipendentemente da dove siete posizionati rispetto alla soundbar.

Un'altra caratteristica degna di nota è la calibrazione ambientale stanza tramite AI, che assicura di ottenere il suono ottimale indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni del vostro soggiorno. Le soundbar usano la tecnologia di consapevolezza spaziale per misurare le dimensioni del vostro ambiente per personalizzare il suono di conseguenza.

(Image credit: LG)

In termini di design, le nuove soundbar del 2021 hanno un design classico, anche se su alcuni modelli sono stati utilizzati materiali riciclati. Secondo l'azienda, infatti, la soundbar SP7Y è dotata di tessuto jersey realizzato con bottiglie di PET (polietilene tereftalato) riciclate, che secondo LG porta a "quasi sette bottiglie di plastica ad intasare le discariche".

Credenziali ecologiche a parte, le nuove soundbar non sono così sorprendenti come la LG QP5 Éclair, annunciata durante il CES 2021 all'inizio di quest'anno.

Come suggerisce il nome, la soundbar assomiglia un po' a un pasticcino éclair (simile a un biscottone allungato), con la cornice compatta e i bordi arrotondati. LG QP5 Éclair è lunga solo 29,7 cm 6 cm (L x A), e ciò la rende la scelta ideale se lo spazio è poco o semplicemente non vi piace l'aspetto delle soundbar tradizionali.

Nonostante le dimensioni ridotte, la soundbar QP5 Éclair ha delle specifiche audio straordinarie, inclusi i tweeter upfiring per Dolby Atmos, un subwoofer wireless e il supporto per DTS: X. Non si sa ancora quanto costerà questa piccola soundbar, ma se avesse un prezzo competitivo sarebbe un'ottima alternativa ad altre soundbar di taglia piccola, come la Definitive Technology Studio 3D Mini.