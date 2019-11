Le migliori soundbar al miglior prezzo |ottobre 2019

Le soundbar di qualità raramente si trovano scontate, ma in quelle rare occasioni potete portarvi a casa un dispositivo potente, in grado di generare un suono fantastico, a un prezzo da svendita. In altre parole, un'occasione di quelle da non perdere.

Non sempre trovate le migliori soundbar in offerta, ma in questa pagina troverete le migliori offerte se volete procurarvi una buona soundbar a un buon prezzo. I marchi includono nomi importanti come Samsung, Bose ed LG.

Quando avrete la vostra nuova soundbar e l'avrete installata sotto al televisore, la qualità audio parlerà da sola e non vi pentirete dell'investimento.

Vedrete comunque che, anche con gli sconti, i prezzi possono essere molto diversi. In buona parte a un prezzo più alto corrisponde una maggiore qualità audio, ma a volte si paga di più per delle funzioni aggiuntive. Meglio considerare con attenzione se vi servono davvero, perché magari c'è un modello che costa meno ma fa comunque al caso vostro.

Black Friday soundbar

Aggiorniamo questo articolo periodicamente, ma tra poco arriverà il Black Friday 2019, e poco dopo arriverà il Cyber Monday. Non è detto che quello non sarà il momento per prendere una grande soundbar a un piccolo prezzo.

Soundbar, miglior prezzo e migliori offerte

Alcune persone saranno soddisfatte con un modello base, senza un subwoofer e senza servizi di streaming integrati. Altri invece vorranno il subwoofer ma non lo streaming. Altri invece vorranno altoparlanti satellite. Molto, insomma, dipende dalle preferenze personali.

Per la maggior parte delle persone, comunque, basterà un modello base. Cioè una soundbar con un ingresso audio che si possa collegare al televisore. Potreste pensare che sia meglio avere HDMI passthrough, RCA e jack da 3.5mm, ma a volte avere solo le cose basilari è meglio. Raccomandiamo anche di scegliere una soundbar con un subwoofer integrato, che permetterà di godersi al meglio l'audio di film e serie TV, senza perdersi i suoni più profondi.

Bose Solo 5

Una soundbar essenziale Bose per un suono migliore

Dimensioni: 3.4" x 21.5" x 2.8" | Peso: 3.73 lbs | Connessioni: Bluetooth, ottico, input audio coassiale, input 3.5 mm

Installazione semplice

Compatta

Suono più che chiaro

Non ha il subwoofer

Non volete un subwoofer perché occupa spazio? Con questa Bose Solo 5 avrete comunque un suono ricco e pieno. Questa soundbar misura 7,0 x 54,8 x 8,6 cm e pesa 1,69 kg, il che la rende molto semplice da montare a parete. Si possono collegare ingressi audio tramite cavo ottico, coassiale oppure jack da 3,5 mm. Incluso nella confezione c'è anche un telecomando, ed è presente anche il Bluetooth.

Q Acoustics M3

Una soundbar di fascia alta con un prezzo di fascia alta

Dimensioni: 70x1000x125 mm | Potenza: 80W | Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz | Connessioni: Blutooth, HDMI

Audio fantastico

Facile da usare

Molto valore

Niente HDMI

Molto costosa

È facile innamorarsi della M3. Forse non è la più bella soundbar da vedere, ed è solo un audio 2.1, e non han il Wi-Fi. Sembrano molti difetti, ma quando la si sente suonare passano tutti in secondo, in terzo e anche in quarto piano. Anche perché non è facile trovare una qualità audio simile a meno di 400 euro. Purtroppo non c'è un subwoofer integrato, né surround simulato. Questo perché Q Acoustic ha scelto la semplicità innanzitutto, cercando in qualche modo di strizzare l'occhio agli ascoltatori più esigenti. Se vi interessa sopratutto ascoltare la musica, amerete questa soundbar.

Leggi la recensione: Q Acoustics M3

Samsung HW-MS650 Sound+

Questo modello Samsung sfida gli Hi-Fi tradizionali

Dimensioni: 105x137,8 cm | Configurazione altoparlanti: 3.0 | Potenza dichiarata: 9 x 20W | Connessioni: Una HDMI 4K/HDR loopthrough, ingresso audio ottico, porta 3.5mm, Bluetooth bidirezionale, Wi-Fi

Suono potente

Bassi incredibili

Supporta molte fonti

Non serve un subwoofer esterno

Effetto stereo relativamente limitato

Non contenta della sua posizione tra i produttori di televisori, Samsung sembra intenzionata a guadagnarsi un posto d'onore anche tra quelli del settore audio. E per farlo la Samsung HW-MS650 Sound+ è piuttosto efficace, tanto che l'abbiamo premiata con il nostro premio Editor's Choice l'anno scorso.

Samsung ha in effetti cambiato le regole con la HW-MS650. Nessun'altra soundbar con subwoofer integrato, infatti, ha così tanta potenza e allo stesso tempo un suono così chiaro, i bassi in particolare; né è altrettanto valida tanto con i film quanto con la musica. È il tipo di prestazioni che si ottiene quando c'è vera innovazione.

Se ve la potete permettere, è la soundbar che volete.

Leggi la recensione: Samsung HW-MS650 Sound+

Razer Leviathan

Fatta per i videogiochi, ma fantastica per tutto il resto

Dimensions: 7,8x50x7,3 **Potenza:** 30W | Risposta in frequenza: 180Hz - 20KHz | Connessioni: Bluetooth, un input audio ottico, porta da 3.5mm

Bassi potenti

Molti input

Ottimo prezzo

Effetto surround limitato

Quando credi di conoscere un'azienda, ecco che tira fuori un prodotto che cambia tutto. È il caso di Razer, che per anni si è concentrata su periferiche gaming come mouse e tastiere, e poi ha cominciato a espandersi anche in altri settori. Prima qualche notebook, e poi ecco la Razer Leviathan, un soundbar molto buona a un prezzo molto basso. Con soli 30 watt di potenza non è un mostro, ma ci sono piaciute molto le prestazioni del subwoofer esterno (incluso). Inoltre tenta anche di generare un effetto surround, che non è certo perfetto ma altre soundbar in questa lista non ci provano nemmeno.

Leggi la recensione: Razer Leviathan