Samsung HW-S60B: recensione breve

Se siete alla ricerca di una soundbar all-in-one dal suono eccellente e dotata delle funzioni intelligenti di Samsung, l'HW-S60B è una solida opzione racchiusa in un design compatto e sottile. Da sola, è in grado di dare all'audio del televisore una spinta notevole, potenziando il suono e aggiungendo funzioni come il supporto per gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, oltre a ulteriori opzioni di connettività come AirPlay 2.

Con un suono surround a 5.0 canali che supporta Dolby Atmos e DTS:X, la soundbar HW-S60B si impegna a fondo per offrire un eccellente suono surround (anche se digitale). È ottima per la visione di film e la riproduzione di musica, ma gli utenti più attenti potrebbero notare alcune piccole carenze.

Nonostante il prezzo economico, si tratta di una soundbar dotata di molte funzioni di qualità superiore. In effetti, la HW-S60B potrebbe facilmente rivaleggiare con alcune delle migliori soundbar che abbiamo recensito, se non fosse che i suoi maggiori punti di forza sono compatibili solo con i televisori Samsung del 2022 o più recenti.

Per i possessori di TV Samsung, tuttavia, sarà possibile collegarla in modalità wireless al televisore e ad altri diffusori o subwoofer della serie, il che è ottimo se si fa già parte dell'ecosistema Samsung. Avrete inoltre accesso a Q Symphony e SoundFit, funzioni già presenti nelle soundbar top di gamma che consentono di utilizzare e calibrare contemporaneamente i diffusori del televisore e della soundbar.

La perdita della funzione wireless, nel caso non si possieda un TV Samsung compatibile, non è un grosso problema se si considera l'ingresso HDMI e l'ingombro ridotto. Inoltre, non occuperà troppo spazio in generale grazie alle sue dimensioni compatte. In poche parole, la HW-S60B è una soundbar piccola ma potente, ideale per i possessori di TV Samsung.

Recensione Samsung HW-S60B: prezzo e uscita

Disponibile da aprile 2022

Prezzo di 239€

Samsung ha lanciato la soundbar HW-S60B nel 2022 come parte della sua serie di prodotti della gamma S. Questo dispositivo consiste in soundbar con una console centrale e senza subwoofer.

Il prezzo di lancio era di 329€, ma ora si può trovare a un prezzo che si aggira intorno ai 250€ presso i rivenditori autorizzati.

Recensione Samsung HW-S60B: specifiche

Swipe to scroll horizontally Dimensioni 670 x 62 x 105 mm Canali 5.0 Connettività HDMI ARC, Optical, WI-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Supporto Dolby Atmos / DTS:X Sì / Sì Subwoofer incluso No Altoparlanti posteriori inclusi No Funzioni SmartThings, Q-Symphony, SpaceFit

Recensione Samsung HW-S60B: funzioni

Dolby Atmos e Q-Symphony wireless (se avete un televisore Samsung)

HMDI ARC e connessione ottica digitale

Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 e supporto Alexa

Samsung ha apportato alcuni importanti aggiornamenti alla sua gamma di soundbar, aggiungendo funzioni di alto livello come il sistema proprietario SpaceFit Sound, che è uno strumento di correzione in base alla stanza di posizionamento e il suono surround Dolby Atmos/DTS:X virtuale. Ciò eleva completamente la soluzione all-in-one della HW-S60B, consentendole di fornire formati audio spaziali 3D senza fili grazie a una connessione Wi-Fi.

Tuttavia, le sue capacità wireless, il formato audio Q-Symphony di Samsung e la funzione SpaceFit Sound sono limitate a TV Samsung selezionati a partire dal 2022.

Insomma, si perde qualcosa se non si dispone di un televisore Samsung e, ai fini di questa recensione, non abbiamo testato questo modello con un televisore Samsung. È comunque possibile accedere all'app di controllo SmartThings di Samsung per configurare facilmente la soundbar e modificare le impostazioni, come ad esempio cambiare le modalità audio da Standard e Musica a Gioco e Suono adattivo, nonché DTS:X (virtuale). È inoltre possibile regolare con la stessa facilità i bassi, gli alti e i livelli dei canali per i diffusori centrali e laterali.

Oltre a Wi-Fi, Bluetooth e AirPlay 2, siamo riusciti a trasmettere senza problemi la musica dallo smartphone grazie alla funzione Tap Sound dell'applicazione. È anche dotata di Spotify Connect, che ha permesso di riprodurre la musica da qualsiasi punto della casa.

Sebbene sia certo che il supporto di Alexa sia utile se si dispone di un dispositivo compatibile già collegato all'app SmartThings, con un iPhone non è stata un'esperienza semplice e non siamo rusciti a farlo funzionare attraverso l'app Alexa. Nel complesso, l'HW-S60B è ricca di funzioni utili, ma le limitazioni di un TV Samsung fanno perdere punti.

Punteggio funzioni: 3.5/5

Recensione Samsung HW-S60B: qualità del suono

Audio eccezionale, ma può risultare piatto e carente nei bassi

Dialoghi forti e chiari

Modalità audio utili

Abbiamo provato l'HW-S60B in una stanza spaziosa, collegata a un televisore non Samsung tramite un cavo HDMI ARC. È stato un grande passo avanti rispetto all'audio integrato del televisore e, sebbene il dettaglio dell'audio si perda un po' alzando il volume, il suono era impressionante e riempiva la stanza.

Date le sue dimensioni compatte, siamo rimasti colpiti dall'ampiezza del suono che è stato in grado di offrire. È stato in grado di rendere i dialoghi espressivi e chiari. Ad esempio, durante la visione di film con la funzione Voice Enhancement e la modalità Adaptive Sound attivate, ha contribuito ad aumentare la leggibilità dei dialoghi di film come Tenet di Christopher Nolan, il che non è poco.

I bassi, tuttavia, presentano alcune limitazioni, come prevedibile date le dimensioni ridotte dell'apparecchio. Queste limitazioni sono state molto evidenti durante la visione di scene d'azione, come in Top Gun: Maverick, in quanto non è stata in grado di riprodurre tutta la potenza dei motori del jet da combattimento.

La riproduzione di brani musicali è il momento in cui si notano ancora di più queste limitazioni. Anche ascoltando in modalità Musica la gamma dinamica risulta compressa e il suono un po' piatto.

Punteggio qualità audio: 3/5

Recensione Samsung HW-S60B: design

Profilo piccolo e sottile con bordi curvi

Materiale costruttivo solido e robusto

Telecomando elegante ma dotato di tasti fragili

Il design di questa soundbar è sottile, elegante e discreto. Non è la più sottile della gamma di soundbar Samsung, ma non ostruirà troppo il televisore con un'altezza di soli 62 mm. È molto facile adattarlo a qualunque configurazione.

Samsung HW-S60B è dotata di una griglia in plastica attorno ai diffusori, abbandonando la rete in tessuto del suo predecessore. È una soundbar dall'aspetto solido e poco appariscente.

Sulla parte superiore sono presenti quattro pulsanti fisici. Questi sono dedicati all'accensione e allo spegnimento, al volume e all'opzione di connettività, che permette di associare il telefono tramite Bluetooth e di disattivare il microfono. Se si continua a tenere premuto il pulsante della connettività, si accede anche alle modalità Wi-Fi e audio.

Oltre a questi controlli, è disponibile anche un telecomando dedicato. Questo consente di accedere rapidamente alle modalità audio, al controllo dei toni, ai livelli, all'associazione Bluetooth, al muto e alle impostazioni. L'opzione di riproduzione e pausa si trova al centro di una tastiera direzionale circolare. È l'unica parte del telecomando che sporge leggermente, dedicata al controllo del volume/canale e dei bassi/alti. Sebbene la possibilità di regolare rapidamente queste impostazioni sia comoda, i pulsanti stessi sembrano un po' troppo fragili.

Punteggio design: 4/5

Recensione Samsung HW-S60B: installazione e usabilità

Configurazione semplice e veloce

Nessun cavo HDMI o ottico incluso

L'app SmartThings è intuitiva e migliore da usare rispetto al telecomando

All'interno della confezione troverete, oltre alla soundbar stessa, un cavo di alimentazione, un telecomando, batterie AA, un supporto da parete e un manuale, per cui dovrete comunque dotarvi separatamente di un cavo HDMI e ottico per poterla utilizzare.

Naturalmente, se possedete un televisore Samsung, la mancanza di una connessione d'ingresso non è un problema, poiché potrete collegarvi in modalità wireless tramite Wi-Fi e accedere alle funzioni audio spaziali Q-Symphony e SpaceFit.

Per i nostri test abbiamo utilizzato l'ingresso HDMI. Una volta collegata al televisore e a una fonte di alimentazione, la configurazione della soundbar è stata semplice e veloce. Per la prova abbiamo scaricato l'app SmartThings, che ci ha dato il pieno controllo di un'ampia serie di comandi.

Samsung ha fatto un bel lavoro nel rendere la soundbar HW-S60B facile da usare e da configurare. I controlli sono molto intuitivi, dal clicker fisico allo schermo del telefono, fino alla soundbar stessa.

L'usabilità è il punto di forza della HW-S60B. Offre un'ampia gamma di opzioni di controllo, ma alcuni funzionano meglio di altri.

Ad esempio, la regolazione dei bassi, degli acuti, del volume e dei canali è molto più semplice da eseguire nell'app, dove è presente una manopola. Sul telecomando, invece, è un po' complicato, perché bisogna cambiare le impostazioni per i bassi e gli acuti, il volume e i canali usando un pulsante che attiva una voce per dire quale si sta cambiando.

Nel complesso, HW-S60B è eccellente in termini di funzionalità e usabilità. Con una configurazione così rapida e indolore grazie all'app SmartThings, Samsung ha reso facile iniziare usarla immediatamente.

Punteggio configurazione e usabilità: 4/5

Recensione Samsung HW-S60B: qualità-prezzo

Molte funzionalità per i possessori di TV Samsung

L'ampiezza del suono è limitata ma discreta a questo livello

Se possedete un televisore Samsung, HW-S60B sarà l'opzione più conveniente per voi, poiché vi offrirà molte più funzioni e vantaggi di utilizzo rispetto a chi non ne possiede uno. Tuttavia, se potete spendere un po' di più, allora potrebbe valere la pena di considerare la gamma di soundbar della serie Q dell'azienda, che offre funzioni di livello superiore.

In ogni caso, HW-S60B è ancora un'ottima opzione per chi non vuole spendere troppo per la sua prima soundbar. In definitiva, si tratta di un prodotto dall'ottimo qualità-prezzo, soprattutto se possedete già o avete intenzione di acquistare altri prodotti Samsung.

Punteggio qualità-prezzo: 4/5

Samsung HW-S60B, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Note Punteggio Funzioni Un'intera suite di opzioni di connettività e controllo, ma le funzioni premium sono limitate. 3.5/5 Qualità audio Un'ottima aggiunta per qualsiasi televisore, ma con qualche limitazione. 3/5 Design Design elegante, sottile e discreto. 4/5 Configurazione e usabilità Configurazione rapidissima e comandi incredibilmente facili da usare. 4/5 Rapporto qualità-prezzo Ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto per chi ha un TV Samsung. 4/5

Compratela se...

Avete un televisore Samsung recente La soundbar HW-S60B è ottima a prescindere, ma per sfruttarla al massimo dovrete possedere un TV Samsung dal 2022 in poi.

Volete una soundbar sottile e discreta Con un profilo così sottile, la HW-S60B presenta un'estetica premium. Inoltre, non è eccessivamente pesante.

Non compratela se...

Non possedete un televisore Samsung recente Sul mercato ci sono altre soluzioni all-in-one on prezzi simili, se avete un televisore non compatibile HW-S60B diventa una proposta meno solida.

Volete un audio spaziale più ampio La soundbar HW-S60B è limitato al Dolby Atmos virtuale e al DTS:X. Inoltre, non dispone dei diffusori che dirigono il suono verso l'alto.

