I migliori regali di Natale per artisti e creativi

Stare rimuginando sul regalo di Natale perfetto per un amico o un familiare? Qui a TechRadar vogliamo aiutarvi con la vostra lista regali. Se state cercando un regalo di Natale per unartista o per qualcuno che lavora nel campo della creazione di contenuti, può essere difficile scegliere tra la miriade di opzioni disponibili tra i rivenditori online e gli scaffali dei negozi locali.

Se non sapete più dove sbattere la testa, state tranquilli, abbiamo creato una lista dei migliori gadget per artisti e creativi. Quindi, se l'abbonamento a Photoshop, la fotocamera istantanea o un iPad ad ampio schermo sono quello che cercate, qui troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Abbonamento ad Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud è un prodotto premium indispensabile per grafici, illustratori, fotografi e redattori video.. Gli abbonamenti non sono economici e vanno rinnovati su base annuale, piuttosto che mensile, ma offrono alcuni tra i migliori software sul mercato.

L’acquisto di un solo programma, come Photoshop, vi farà certamente risparmiare, ma l'intero pacchetto è più conveniente se avete diverse esigenze.

Consultate la nostra guida ai migliori software di pittura gratuiti

iPad Pro 12.9 (2018)

Il miglior tablet da 13” del momento

Peso: 632g | Dimensioni: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | SO: iPadOS | Dimensioni dello schermo: 12,9 pollici | Risoluzione: 2048 x 2732 pixel | CPU: A12X Bionic | Memoria: 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | Slot microSD: No | Batteria: 9.720 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP | Fotocamera frontale: 7MP

Schermo enorme

Ottima potenza di elaborazione

Autonomia

Face ID

Cosa c'è di meglio che usare un software di editing o disegno su un iPad Pro? La versione da 12.9 pollici è notevole per il suo ampio display che facilita il design e l'illustrazione. È come una gigantesca tela digitale in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze, e funziona bene come postazione di lavoro personale, cavalletto, “cinema” portatile, altoparlante a forma di libro, mixer e via dicendo..

Non è economico, ma vanta tutti i tratti distintivi di un iPad Pro di fascia alta: un’eccellente potenza di elaborazione, un ampio display, un sistema operativo scattante, nonché la Apple Pencil e la Smart Keyboard.

Leggete la nostra recensione completa sull’iPad Pro 12.9 (2018)

Fujifilm Instax Mini 70

Un altro modello Instax Mini a buon prezzo

Obiettivo: 60mm | Messa a fuoco: Macro, Normale e Orizzontale | Flash: Incorporato | Autoscatto: Sì

Facile da usare

Modalità selfie

Potreste coprire il flash

Controllo limitato

Una fotocamera istantanea è un ottimo regalo per un fotografo in erba, poiché consente di stampare subito i propri scatti senza dover scorrere tra i file in memoria. Semplice e funzionale.

Instax Mini 70 è dotata di cinque modalità di scatto automatiche (inclusa l'importante modalità selfie); la messa a fuoco, l'esposizione e il flash sono di facile uso. Non è troppo cara per quello che offre, ma dovrete mettere da parte un po' di soldi per la pellicola Instax Mini Film.

littlebits Synth Kit

Sintetizzatore modulare per professionisti e non

Per principianti o professionisti

Prezzo

Potrebbe essere complicato per i principianti

Destinato sia ai musicisti professionisti che ai dilettanti, questo sintetizzatore modulare consente a bambini e adulti di "esplorare la scienza del suono, realizzare ritmi dolci e creare strumenti".

Un tempo dominio dei maghi della tecnologia, la costruzione di sintetizzatori è ora accessibile a chiunque disponga del kit giusto. Nel video di sopra potete vedere ciò che rende queste piccolo Synth uno strumento magico.

Nanoleaf Canvas

Decorazioni luminose intelligenti per la vostra smart home

Facile da configurare

Una valida integrazione per una casa intelligente

Nastro di montaggio difficile da rimuovere

Costoso

Se volete una casa intelligente bella come il resto del vostro arredamento, le luci intelligenti Nanoleaf Canvas fanno al caso vostro; sono composte da pannelli sensibili al tocco e alla voce, sono personalizzabili e in grado di illuminarsi a tempo di musica. Le Nanoleaf Canvas renderanno la vostra abitazione davvero unica.

Sono facili da installare, ma difficili da rimuovere e costano parecchio, tuttavia sono anche una delle soluzioni di illuminazione intelligente più fantasiose che abbiamo avuto il piacere di provare.

Leggete la recensione completa di Nanoleaf Canvas

Nintendo Labo: Variety Kit

Cartone e Nintendo Switch in una combinazione geniale

Ah, Labo. Solo Nintendo poteva trovare il modo di rendere divertenti le scatole di cartone, con la sua gamma di gadget Labo che uniscono la genialità della sua console Nintendo Switch con il puro piacere artistico. Avrete bisogno di una discreta quantità di spazio per conservarli, a seconda della scala del kit che acquisterete, ma ne vale la pena.

Ci sono anche altri kit da considerare, tra cui il Toy Kit, il Vehicle Kit e il VR Kit, a seconda delle preferenze della persona cui volete regalarlo; queste semplici quanto originali scatole di cartone possono stupire chiunque.

Sono pensate per i bambini ma anche per chiunque abbia una fervida immaginazione (Non sono compatibili con la console Switch Lite).