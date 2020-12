I migliori regali di Natale in offerta su Amazon

É iniziato il periodo giusto per acquistare i regali di Natale perfetti per amici e famiglia a un prezzo scontato. In occasione delle festività Amazon ha già iniziato a proporre una selezione di articoli hi-tech in offerta, quindi avrete l'imbarazzo della scelta durante la ricerca del regalo di Natale ideale per i vostri cari.

Prezzo ulteriormente ribassato Samsung Galaxy Buds+ a €109,90 Il suono dei Galaxy Buds+ viene reso ancora più ricco e fedele grazie ai nuovi altoparlanti dinamici e al driver potenziato. Con la modalità Suono Ambientale potrete regolare il livello dei rumori esterni in entrata.Vedi offerta

Prezzo ulteriormente ribassato Amazon Echo Show 5 a €44,99 Questo smart speaker supporta l'assistente vocale Alexa e presenta un display intelligente da 5.5", perfetto per le videochiamate e per guardare film, serie TV e notiziari, ovunque siate in casa vostra e qualunque attività stiate svolgendo in parallelo. Vedi offerta

Il più economico Surface Book 3 di sempre Microsoft Surface Book 3 da 13.5", Core i7, 16 GB, SDD 256 GB, Platino a €1.799,00 L'offerta di Natale Microsoft permette di acquistare questo modello 2 -in-1 ad un prezzo davvero conveniente. L'ultima versione del Book 3 monta una CPU Intel Core i7 a basso consumo (15W) più veloce e una GPU Nvidia GTX 1660 Ti, oltre che 16 GB di DDR4 e un SSD da 256 GB. Grazie ad un peso di soli 1,6 Kg, questa versione da 13" è ultraportatile e ideale per qualsiasi utilizzo in mobilità.Vedi offerta

Samsung Galaxy Watch Active 2 Bluetooth 44mm (Cloud Silver) a €189,90 Galaxy Watch Active2 è uno smartwatch moderno con una grafica pulita e minimalista che nasconde grandi funzionalità. Permette di tenere sotto controllo il cuore, analizzare i parametri degli allenamenti (tracker) e fornire consigli e feedback sulle vostre attività. È il compagno perfetto per fare sport, perché vi aiuta a tenere sotto controllo la forma fisica senza che dobbiate per farlo voi, risparmiando così tempo prezioso.Vedi offerta

Huawei FreeBuds Pro a €129 I FreeBuds Pro sono caratterizzati da un’eccellente qualità audio in chiamata e da una cancellazione attiva del rumore tale da far invidia a tutti i concorrenti sul mercato.Vedi offerta

SCADUTA Nintendo Switch 2019 a €323 La console portatile di Nintendo in versione 2019 a un prezzo davvero interessante. Se avete sempre sognato di acquistare una Switch ma aspettavate che scendesse di prezzo, questo è il momento giusto per farlo.Vedi offerta

Kindle Oasis a €204,99 Oasis è il Kindle più completo attualmente in commercio: ha uno schermo da 7" e 300ppi con luminosità regolabile, è resistente all'acqua per poterlo utilizzare anche al mare o in vasca da bagno, è sottilissimo, leggero ed ergonomico. Il regalo perfetto per ogni lettore accanito!

Jabra Elite 75t a €129,99 Questi auricolari offrono una batteria che dura fino a 24 ore, supportano la ricarica rapida che permette di guadagnare un'ora di autonomia in soli 15 minuti. Sono estremamente confortevoli da indossare, anche durante lo sport, e supportano la cancellazione del rumore attiva.Vedi offerta

SCADUTA Monitor gaming 4K 28" SUS VP28UQG a €234,99 Se volete provare o far provare ad amici o familiari l'ebrezza del gaming in 4K senza spendere una fortuna, ecco a voi un'ottima idea regalo per queste feste di Natale!Vedi offerta

The Witcher III G.O.T.Y. a €18,90 Uno dei giochi più acclamati dalla critica e dai giocatori, vincitore del "Game of The Year" e prodotto da CD Projekt Red. The Witcher narra le avventure di Geralt Di Rivia impegnato a sconfiggere mostri e antiche creature in un mondo fantastico ricco di maghi, demoni, draghi e tutti gli elementi fantasy che potete immaginare. Vedi offerta

SCADUTA HUAWEI Watch GT (Elegant) a €99,90 Un elegante smartwatch con display AMOLED da 1,2", Bluetooth 4.2, GPS, rilevamento del battito cardiaco e 5 atmosfere di resistenza all'acqua. Un ottimo sconto per un prodotto davvero notevole.Vedi offerta