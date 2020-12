I migliori regali di Natale 2020 per gli amanti della tecnologia

Vi serve aiuto nella scelta del gadget tecnologico perfetto da regalare a Natale? Siete nel posto giusto! Questa è la nostra selezione dei migliori regali di Natale hi-tech che potete scegliere quest’anno per amici e parenti.

Ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche: che si tratti di un nuovo smartphone, un e-reader, una console, un dispositivo per la smart home o un televisore, qui troverete il regalo perfetto per i vostri cari senza sforare il budget che vi siete prefissati.

I regali di Natale hi-tech hanno il vantaggio di essere sempre utili e, soprattutto, reperibili facilmente on-line: basti pensare che è sufficiente sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime o Amazon Prime Student per assicurarsi la consegna rapida e gratuita su milioni di prodotti, in modo da essere certi che i vostri acquisti natalizi arrivino in tempo per le feste.

Vi ricordiamo che tutti i principali rivenditori online hanno una pagina speciale dedicata alle offerte per lo shopping natalizio:

Non sapete cosa scegliere? Consultando la nostra guida avrete una panoramica sui regali di Natale hi-tech più originali al miglior prezzo.

I migliori regali di Natale hi-tech

(Image credit: Amazon)

Amazon Kindle Paperwhite Il regalo perfetto per i lettori accaniti Display: 6″, 300 ppi, retroilluminato | Memoria: 8 GB / 32 GB | Connettività: Wi-Fi / Wi-Fi + 4G | Peso: 182 grammi | Resistente all’acqua: Sì (IPX8) 119,99 € Vedi Da eBay Italy Impermeabile Supporta gli audiolibri Esperienza di lettura ottimale Pannelli in plastica Poche colorazioni disponibili Ingresso micro-USB per la ricarica

Per gli amanti della lettura non potete scegliere regalo migliore di un Kindle. Ci sono vari modelli disponibili, con funzioni e prezzi diversi: quello con il miglior rapporto qualità-prezzo è il Kindle Paperwhite , che supporta molte delle funzioni del Kindle Oasis ma ha un prezzo inferiore.

Kindle Paperwhite supporta anche gli audiolibri, vanta un display retroilluminato, un’autonomia che può durare addirittura settimane ed è impermeabile, per garantirvi un’esperienza d’uso ottimale in tutti gli ambienti e in qualunque situazione, anche in vasca da bagno o al mare. L’e-reader è personalizzabile con un’infinità di custodie protettive per Kindle , che potete acquistare separatamente per completare il vostro regalo di Natale.

Il software Kindle è semplice da utilizzare e ricco di utili funzionalità che vi permettono di accedere a milioni di audiolibri ed eBook direttamente su Amazon. Potrete impostare le vostre preferenze per quanto riguarda luminosità, dimensione dei caratteri e font, aggiungere note, mettere segnalibri ed evidenziare le frasi più interessanti, proprio come se aveste in mano un libro vero e proprio.

Addirittura la texture dello schermo è stata creata per simulare la sensazione tattile che restituisce la pagina di un libro, il che fa di Kindle il regalo perfetto anche per i più tradizionalisti affezionati al formato cartaceo. Senza considerare la comodità di potersi portare ovunque centinaia di libri, senza alcun problema di peso o spazio!

Per arricchire ulteriormente il regalo, potete pensare di acquistare anche un abbonamento Amazon Kindle Unlimited , che mette a disposizione un catalogo ricchissimo di milioni di eBook e audiolibri per il vostro Kindle. Al momento è attiva una promozione che regala due mesi di prova gratuita , dopodichè il costo sarà di 9,99€ al mese .

Edifier R1700BT 2.0 Casse Bluetooth di ottima qualità Potenza: RMS 15W×2 + 18W×2** | Rapporto Segnale Rumore: ≥85dBA | Distorsione: ≤0.5% | Sensibilità in ingresso: PC:700±50mV,AUX:550±50mV 149,50 € Vedi Da Amazon Rapporto qualità-prezzo Sfruttabili in molti contesti Costruzione robusta e duratura Niente ingresso ottico Edifier ha fin troppi modelli similari Alcuni utenti hanno segnalati bassi troppo presenti

Le Edifier R1700BT sono casse monitor 2.0 Bluetooth di ottima qualità. Possono essere collegate ad un PC, ma qualunque sorgente sonora di qualità permetterà di estrarre da loro un audio di pregio. Come tutti gli altoparlanti che vengono definiti monitor, hanno infatti un suono pulito ed equilibrato e possono essere usati per la produzione musicale, per ascoltare musica e video da Youtube o Spotify e sono capaci anche per attività gaming.

Sono realizzate in legno, perciò nonostante siano piuttosto compatte (25,0 x 15,5 x 21,2 cm), pesano ben 6,6 Kg. Hanno una potenza massima di 66W, erogati tramite il loro amplificatore interno e due altoparlanti (tweeter in seta da 19 mm + woofer da 116 mm), con una estensione di frequenza considerevole per le loro dimensioni.

Oltre che la connessione bluetooth, le R1700BT mettono a disposizione due connessioni RCA per il collegamento al PC o allo Smartphone, anche contemporaneamente. L’altoparlante destro è dotato di un piccolo pannello di controllo che presenta tre manopole, quali volume, alti e bassi.

Nella confezione sono compresi tutti i cavi necessari per il collegamento e un telecomando per controllarle da remoto. Vengono vendute ad un prezzo a partire da un prezzo di circa €150, a seconda di dove le si va ad acquistare.

(Image credit: LG)

LG CX OLED Il miglior TV OLED del momento, o quasi Dimensioni: : 48, 55, 65 e 77 pollici | 4K: : Sì | HDR: : Sì (HDR10, Dolby Vision, HLG) | Tecnologia Pannello: : OLED | Smart TV: : WebOS | Curvo: : No | 3D: : No | Connessioni: : 4xHDMI (HDMI 2.1), 3xUSB, Sintonizzatore RF, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, uscita audio ottica e jack 1.399 € Vedi Da Unieuro IT Qualità dell'immagine Disponibile anche da 48" Eccellente per giocare Gli OLED sono ancora costosi Audio migliorabile Ergonomia software rivedibile

Se dovessimo scegliere il migliori TV del 2020 giudicandolo esclusivamente per la qualità dell'immagine, allora il migliore in assoluto sarebbe il Sony AG9 Master Series, seguito dal suo "fratello" Sony A9 Master Series.

La serie LG CX OLED offre però qualità che sono quasi le stesse per gli amanti del cinema o per chi vuole godersi al meglio le nuove serie TV. Allo stesso tempo però i nuovi televisori OLED 2020 di LG costano un po' meno della controparte Sony, e mettono sul piatto anche i connettori HDMI 2.1.

In altre parole, con i nuovi LG CX OLED di LG avrete una qualità dell'immagine di altissimo livello e anche un televisore pronto a offrire il meglio agli amanti dei videogiochi. Chi sta pensando di comprare una PS5 o una Xbox Series X potrà sfruttarle al meglio, proprio grazie al connettore HDMI 2.1, che permette di arrivare a 4K/120 FPS.

Non è un dettaglio determinante di per sé, e di sicuro si può giocare alla grande anche se il televisore ha "solo" porte HDMI 2.0. Ma appunto questo dettaglio si aggiunge alla qualità dell'immagine eccellente offerta dagli LG CX OLED 2020, che per questa ragione sono i televisori ideale da regalarsi a Natale 2020.

(Image credit: Huawei)

Huawei FreeBuds Pro Gli auricolari wireless top di gamma di Huawei Design: in-ear | Peso: 6,1 grammi | Peso custodia: 60 grammi | Driver: dinamico da 11 mm | Processore: Kirin A1 | Capacità della batteria: 55 mAh (per ciascun auricolare), 580 mAh (per la custodia di ricarica) | Compatibilità Bluetooth: BT 5.2 129,90 € Vedi Da Monclick Eccellente qualità audio in chiamata Ottima cancellazione del rumire Possibilità di connettere due dispositivi contemporaneamente Manca la certificazione IP App iOS non disponibile Qualità del suono sempre al top

Gli auricolari wireless Huawei FreeBuds Pro sono caratterizzati da un’eccellente qualità audio in chiamata e da una cancellazione attiva del rumore tale da far invidia a tutti i concorrenti sul mercato. La riproduzione di brani musicali e la qualità del suono non sono le migliori in assoluto, ma si tratta senza dubbio di auricolari da tenere in considerazione in vista di un eventuale acquisto futuro.

Il design richiama molto quello degli auricolari Apple AirPods Pro , non solo per quanto riguarda la vestibilità in-ear. Le linee squadrate donano un aspetto premium ai FreeBuds Pro. Inoltre, la stabilità è ottima: gli auricolari non scivolano via in presenza di movimenti bruschi.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro sono stati presentati a settembre 2020 e sono disponibili in tre diverse colorazioni: Ceramic White, Carbon Black e Silver Frost. La custodia di ricarica è realizzata in plastica opaca e presenta una cerniera in metallo su cui è impresso il marchio dell’azienda cinese. Il case ha una porta USB-C sul lato inferiore e supporta la tecnologia di ricarica wireless Qi. L’autonomia è ottima e varia dalle quattro alle sette ore, a seconda che la cancellazione del rumore sia attiva o meno. La ricarica della batteria avviene molto rapidamente: si passa dallo 0 al 100% in 23 minuti.

Il fiore all’occhiello degli auricolari Huawei FreeBuds Pro è la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, in grado di eliminare fino a 40 dB di interferenze. Sono disponibili tre diverse modalità: Ultra, Comfort e Standard. Gli auricolari non sono propriamente economici (il prezzo di listino è di € 179) ma, spesso, sono oggetto di sconti e offerte interessanti sia online che presso i negozi fisici.

(Image credit: Amazon)

Echo Show 8 La versione ideale di Echo Show, adatta a ogni ambiente Dimensioni dello schermo: 8 pollici | Risoluzione: 1280 x 800 px | Fotocamera: 1 MP, anteriore | Audio: 2 altoparlanti da 10 W e 2 pollici | Dimensioni: 200 x 136 x 99 mm | Peso: 1.037 g 94,99 € Vedi Da Amazon Facile da configurare Prezzo accessibile Schermo nitido e reattivo Formato ideale I suggerimenti di Alexa sullo schermo non si possono disattivare Non supporta YouTube Non potrete impostare l'orologio a schermo intero

Grazie al suo display da 8 pollici, Echo Show 8 rappresenta l’equilibrio perfetto fra grandezza dello schermo e ingombro complessivo. Infatti, potete posizionarlo in qualsiasi ambiente domestico senza temere che possa apparire fuori luogo.

Inoltre, nonostante il formato compatto, il dispositivo offre un ottimo audio, davvero corposo sia a livelli di volume ridotti che elevati, senza mai andare in distorsione. Echo Show 8 monta la stessa fotocamera da 1 MP del modello da 5 pollici, tuttavia la qualità delle videochiamate risulta maggiore. Anche il prezzo resta abbastanza competitivo, anche se forse la presenza di Alexa a volte si fa un po’ troppo “ingombrante”, dato che non perderà l’occasione per ricordarvi tutto quello che può fare.

Regalare uno smart display a Natale potrebbe sembrare qualcosa di insolito. Eppure in tempi come questi, con una pandemia globale che ci limita moltissimo negli spostamenti e ci tiene lontano da amici e familiari, poter restare in contatto tramite un dispositivo bello da vedere e sentire, e che può fare compagnia anche in altri modi (con musica, ricette, curiosità, notizie), potrebbe essere un’ottima idea.

Grazie alla funzione di videochiamata, potrete chiamare altri Echo Show 8 e con una qualità tutto sommato ottima, considerando che la fotocamera da 1 MP è la stessa montata su Echo Show 5 e che su quel dispositivo non era poi così soddisfacente.

Ne abbiamo regalati ben quattro, anticipando un po’ lo shopping natalizio, ai nostri genitori e a fratelli e cognati che vivono lontano e che non potranno riunirsi a noi per le Feste. La possibilità di parlare comodamente dal divano e, magari, poi ascoltare una playlist rilassante, ha reso Echo Show 8 un regalo gradito e davvero utile, vista la situazione. E sì, li abbiamo già installati e usati a fondo, anche se mancano ancora parecchi giorni a Natale!

(Image credit: Raspberry Pi Foundation)

Raspberry Pi 4 Model B CPU tre volte più veloce e supporto a due monitor 4K Processore: ARM Cortex-A72 (64 bit) quad core a 1,5 GHz | RAM: 2GB, 4GB o 8GB LPDDR4-3200 SDRAM (a seconda del modello) | Porte: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 Micro HDMI, 1 Gigabit Ethernet 63,90 € Vedi Da Amazon Ottimo rapporto qualità-prezzo Gestione di due monitor 4K Molto più potente rispetto al predecessore In alcuni casi è consigliabile comprare un dissipatore a parte Assenza di porte HDMI full-size Maggior consumo energetico

Il Raspberry Pi 4 è l'ultima versione messa in commercio dal famoso produttore di schede di sviluppo. Dispone di un processore molto più potente rispetto al suo predecessore in grado di garantire prestazioni abbastanza buone da poterlo anche usare come PC desktop di fascia bassa.

Abbiamo poi la possibilità di montare diversi quantitativi di memoria RAM ed è in grado di gestire fino a due monitor 4K, non male per una scheda che costa solo 38€. Ovviamente con il Raspberry Pi potreste dare vita ad un sacco di progetti come una console per retrogaming o uno Steam link o ancora un’hub per rendere la vostra casa più “intelligente”, insomma l’unico limite è l’immaginazione.

(Image credit: PS5)

Sony PlayStation 5 La console più amata dagli italiani Risoluzione/Frame rate: 4K/120 fps | Controller: DualSense | SSD: 1 TB | Lettore Blu-ray: Riproduzione in 8K/60 fps 499,99 € Vedi Da Unieuro IT Tempi di caricamento significativamente più veloci Gaming in 4K e fino a 120 fps PS Plus Collection Controller rivoluzionario Spazio disponibile su SSD di soli 825 GB Dimensioni Mancato supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos

Il Natale è una delle feste più importanti al mondo e che evento sarebbe senza un bel regalo? A questo proposito, l'acquisto di una PS5 potrebbe rivelarsi il miglior regalo possibile da far trovare sotto l'albero.

Il 2020 è l'anno delle console di nuova generazione che sono in grado di portare l'esperienza videoludica a un nuovo livello: PS5 può riprodurre titoli in 4K fino a 120 fps (il frame rate varia a seconda del titolo e della modalità selezionata) e grazie alle esclusive del calibro di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls o God of War Ragnarock, vi regalerà ore di puro divertimento.

Noi vi consigliamo il modello con il lettore integrato in vendita a circa 500 euro, poiché vi permetterà di risparmiare denaro con la compravendita dell'usato.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Nord Ottimo rapporto qualità prezzo Data di uscita: 21 luglio 2020 | Peso: 184g | Dimensioni: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm | Display: Fluid Amoled 6,44" 90Hz | Densità pixel: 481 ppi | CPU : Snapdragon 765G | RAM: 8/12 GB | Memoria: 128/256GB | Fotocamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP | Selfie camera: 32+8 MP | Batteria: 4.115 mAh 449,65 € Vedi Da ePrice Ottimo display Software Non impermeabile Autonomia migliorabile

OnePlus Nord è uno smartphone di fascia media dalle caratteristiche davvero eccellenti. Il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 48MP che permette di scattare ottime foto in tutte le condizioni e, anche se in notturna non eccelle come alcuni top di gamma, con un minimo di esperienza consente di ottenere scatti eccellenti.

La qualità costruttiva è uno dei principali pregi di OnePlus e Nord non fa eccezione. L'ottimo display Fluid Amoled con frequenza di aggiornamento da 90Hz garantisce immagini scorrevoli e colori vivi, rivelandosi perfetto per la visualizzazione di contenuti multimediali e per il gaming. Nord è già predisposto per il 5G grazie al processore Snapdragon 765G e viene proposto in due versioni, una più costosa da 256GB di spazio di archiviazione e 12GB di RAM e la più economica, ma comunque ottima, versione da 128GB memoria interna e 8GB di RAM.

Grazie al Black Friday appena trascorso i prezzi di OnePlus Nord sono scesi nonostante sia uscito di recente, quindi se trovate una buona offerta natalizia non esitate, potrebbe essere un ottimo regalo per un vostro caro o, perché no, per voi stessi.

Se volete saperne di più qui trovate la nostra recensione di OnePlus Nord