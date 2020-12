I migliori giochi in offerta per Natale su Amazon

Il Natale, e più in generale la stagione invernale, è il periodo ideale per acquistare un nuovo gioco e sfuggire al clima rigido divertendosi tra le mura domestiche. Che siate in cerca di un'avventura single palyer da vivere in prima persona, di un multiplayer per testare le vostre skill online o di un titolo da giocare con la famiglia, in questa lista troverete tutte le migliori offerte natalizie presenti su Amazon.

Buona lettura!

I migliori regali di Natale hi-tech per tutti gli amanti della tecnologia

Natale Amazon: i migliori regali in offerta

Offerte natalizie Amazon: i migliori giochi in offerta

Super sconto Warhammer Vermintide 2 Deluxe Edition PS4 a €19,99 Un divertente gioco cooperativo che ricorda i vecchi fasti di Left4Dead: orde di nemici da abbattere, cooperazione e tattica come uniche armi per sopravvivere. A questo prezzo, la versione deluxe contenente i DLC e skin esclusive è da non perdere.Vedi offerta

Sekiro: Shadow Die Twice PS4 a €37,99 In Sekiro: Shadows Die Twice giocherete nei panni di un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il vostro destino è legato a un giovane di nobili origini, discendente di un'antica stirpe: per proteggerlo affronterete numerosi nemici, tra cui lo spietato clan Ashina. Niente ti fermerà nella pericolosa missione per riscattare il tuo onore e liberare il giovane signore, nemmeno la morte stessa.

Vedi offerta

Final Fantasy VIII Remastered a 19,99 Final Fantasy VIII è senza dubbio un classico e uno tra i capitoli più belli e popolari della saga. La versione remstered qui proposta porta tutta la bellezza di questo meraviglioso fantasy su un altro livello grazie alla grafica migliorata e una miriade di nuove opzioni di personalizzazione. Imperdibile per i fan di FF ma anche per chi non ha mai avuto la fortuna di giocare il titolo in versione originale.Vedi offerta

Captain TSUBASA Rise of New Champions PS4 + Sciarpa esclusiva €39,90 Siete cresciuti con i cartoni di Holly & Benji? Sognate anche voi di vincere il campionato del mondo? Bene, questa è la vostra occasione per portarvi a casa il gioco a un prezzo speciale insieme a una sciarpa esclusiva!Vedi offerta

Ni No Kuni: la Minaccia della Strega Cinerea Remastered - PS4 a €29,99 Il bellissimo gioco di Level 5 realizzato in collaborazione con Studio Ghibli in versione rivista e rimasterizzata. Un'avventura che vi farà immergere in un mondo che sembra uscito dalla fantasia di Hayao Miyazaki. Serve altro per convincervi?Vedi offerta

The Witcher III G.O.T.Y. a €18,90 Uno dei giochi più acclamati dalla critica e dai giocatori, vincitore del "Game of The Year" e prodotto da CD Projekt Red. The Witcher narra le avventure di Geralt Di Rivia impegnato a sconfiggere mostri e antiche creature in un mondo fantastico ricco di maghi, demoni, draghi e tutti gli elementi fantasy che potete immaginare. Vedi offerta

Tekken 7 PS4 a €18,90 Uno dei picchiaduro più celebri di sempre, il capolavoro Namco è giunto al 7 capitolo e in questa edizione PS4 dispone della compatibilità VR. Vedi offerta

Soul Calibur VI PS4 a €17,99 Il sesto capitolo della celebre saga di Soul Calibur viene descritto da molti come un ritorno alle origini. L'ottima grafica e l'ampia selezione di personaggi vi coinvolgerà in scontri epici tra eroi provenienti da universi differenti come Geralt Di Rivia, il famoso protagonista di the Witcher e Yoshimitsu, un personaggio classico di Tekken e dello stesso Soul Calibur.Vedi offerta

Altri giochi PS4 in offerta

Altri giochi Xbox One in offerta