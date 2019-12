I migliori regali di Natale per una Smart Home

I prodotti che trovate in questa guida vi rimarranno validi nel corso degli anni: una volta allestito l'ecosistema per la vostra Smart Home sarà facile personalizzare la vostra configurazione con nuovi dispositivi.

Se volete acquistare un prodotto smart per le persone che amate in vista del Natale, dovrete scoprire quale ecosistema possiedono, se presente, perché alcuni gadget funzionano esclusivamente con un solo ecosistema. Ce ne sono molti, tra cui Apple HomeKit, Google Home/Google Assistant, Amazon Alexa, ZigBee e Samsung SmartThings.

Non ne siete a conoscenza? Se hanno un altoparlante Amazon Echo a casa probabilmente usano Alexa. Hanno uno smartphone Google Pixel ? È probabile che usino già Google Assistant ; in caso di dubbio, dovrete chiedere.

Al giorno d'oggi ci sono un sacco di gadget per la casa intelligente sul mercato e può essere difficile sapere cosa comprare. Ecco perché abbiamo redatto questa pratica guida ai migliori regali di Natale per la casa intelligente dove troverete tutto ciò di cui avete bisogno per installare il vostro primo ecosistema.

Sonos One

Il miglior altoparlante intelligente

Suono nitido

Supporto ad Alexa, Google Assistant e AirPlay 2

Riproduce la musica anche quando Alexa è disattivato

Nessun supporto per l’audio ad alta risoluzione

La base per una Smart Home è un altoparlante intelligente e Sonos One al momento è il migliore sul mercato. Con Alexa e Google Assistant integrati potrete controllare la vostra musica e altri gadget tramite comandi vocali, inoltre il supporto per Apple AirPlay 2 si adatta a molti ecosistemi.

Sonos One supporta anche la funzione audio multi-room con cui potete collegarlo ad altri altoparlanti Sonos e ascoltare la musica in più stanze: insomma, si tratta di un regalo di Natale completo per connettere tutta la casa.

Ring Video Doorbell 2

Il miglior campanello intelligente sul mercato

Design accattivante

Ottimo rilevamento del movimento

L'app è facile da usare

Non c’è spazio di archiviazione video gratuito

Volete una Smart Home protetta? Cominciate con un campanello smart; Ring Video Doorbell 2 è attualmente il migliore sul mercato.

Questo elegante dispositivo include una videocamera che consente di vedere chi suona il campanello anche quando siete lontani da casa. Se qualcuno si avvicina alla porta di casa o preme il pulsante riceverete una notifica o una videochiamata sul vostro smartphone.

Il supporto per Google Assistant e Alexa fa sì che possa essere controllato tramite altri gadget smart, ad esempio potreste chiedere a Google Assistant di mostrarvi l’ingresso di casa sul display intelligente del Google Nest Hub Max .

Philips Hue

La migliore lampadina intelligente per illuminare casa

Alta compatibilità

Facile da installare

Ottima app

Prezzo troppo alto

Uno dei modi più semplici per rendere la vostra casa intelligente è acquistare delle lampadine smart, e attualmente le migliori sono le Philips Hue.

Le lampadine a LED Philips Hue sono disponibili in diverse forme, dimensioni e colori; insomma, sono adatte a tutte le vostre esigenze.

Se le acquisterete, dovrete procurarvi anche il relativo controller, il Philips Bridge. Questi prodotti sono costosi, ma anche affidabili e compatibili con molti sistemi di controllo domestici tra cui Apple HomeKit, Nest e Samsung SmartThings.

Nest Thermostat E

Restate al caldo (o al fresco) con il miglior termostato intelligente

Design elegante

Facile da usare

Vi aiuta a risparmiare

Il display può essere difficile da leggere

Nest Thermostat E è attualmente il miglior termostato intelligente sul mercato e potrebbe essere un gradito regalo per coloro che si lamentano sempre del troppo caldo o troppo freddo.

Potrete controllare la temperatura del termostato tramite l’apposita app Nest dallo smartphone o dal tablet, oppure impostare la modalità automatica che vi aiuterà a risparmiare variando la temperatura in base alla vostra vicinanza da casa. Ciò che rende questo dispositivo così intelligente è il fatto che si adegua in base alla vostra routine.

Usatelo come fareste con qualsiasi altro termostato nelle prime settimane, dopodiché scoprirete che Nest Thermostat E si regolerà automaticamente dopo aver memorizzato le vostre abitudini.

Arlo Pro 3

La migliore videocamera di sicurezza intelligente per proteggere casa

Buona qualità d'immagine

Design elegante

Facile da usare

Sicurezza limitata senza abbonamento

Arlo Pro 3 è al momento la migliore videocamera di sicurezza intelligente sul mercato, con un'app facile da usare, un campo visivo di 160 gradi, una modalità notturna e audio bidirezionale: potrebbe essere il regalo giusto per chiunque abbia a cuore la propria sicurezza.

La sirena integrata spaventa gli intrusi mentre lo zoom automatico e il rilevamento dei movimenti la rendono reattiva a qualsiasi stimolo.

Supporta Google Assistant, Alexa e Apple HomeKit. Purtroppo alcune funzionalità sono a pagamento, ma è disponibile una prova gratuita di tre mesi che include il live streaming e le notifiche di base, al termine della quale dovrete pagare un abbonamento mensile. QUI potete trovare i piani tariffari dell’azienda.

August Smart Lock Pro

Questo lucchetto intelligente è costoso ma efficiente

Buona compatibilità

Resistente

Funzioni automatiche

Ingombrante

August Smart Lock Pro è il migliore lucchetto intelligente sul mercato: si adatta alla serratura e consente di usare la chiave esistente con tutti i vantaggi di uno smart lock.

Consente di bloccare e sbloccare una porta da remoto tramite l’app sullo smartphone, il che è utile se dovete far entrare qualcuno mentre siete fuori casa e potete anche configurarlo per sbloccarsi automaticamente quando il vostro smartphone è nelle sue vicinanze.

Potete anche impostare avvisi intelligenti per sapere se August Smart Lock Pro sia bloccato o meno e persino se avete lasciato la porta aperta, un grande regalo per i più smemorati.