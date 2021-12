Le migliori idee per i regali di Natale (2021)

UE Wonderboom 2

Questo altoparlante Bluetooth farà felice uno (o più) dei vostri amici. Sarà utile sia per ascoltare musica al mare, in piscina, o in qualsiasi luogo all’aperto grazie alla nuova funzione Outdoor Boost, che rende il suono ancora più potente. É perfetto anche per le feste: è di dimensioni ridotte e lo si può associare ad altri altoparlanti per amplificarne il suono. Non dimenticate che è impermeabile, quindi ideale anche per ascoltare musica sotto la doccia.