I migliori regali natale per chi ama la fotografia

L'acquisto dei regali per gli amanti della fotografia può essere un compito scoraggiante, difficile e spesso costoso, ma TechRadar è qui per aiutarvi e consigliarvi i migliori regali per i fotografi, cercando anche di risparmiare.

Con così tante varianti di quasi tutti gli accessori fotografici presenti sul mercato, scegliere la versione migliore per soddisfare le esigenze del destinatario e il budget è una scelta molto lunga e difficile

Abbiamo lavorato per voi, facendo una selezione dei migliori prodotti e accessori fotografici in circolazione presenti sul mercato.

Quindi, che stiate cercando qualche accessorio extra a tema fotografico o qualche componente molto utile ma economico per il vostro migliore amico fotografo, questa è la guida giusta.

Billingham Hadley One

Qualcosa di un po’ speciale

Finiture di alta qualità

Stilosa

Non è economica

Chiusure complicate

Hadley One di Billingham è una splendida borsa a tracolla che si rivolge a coloro che vogliono viaggiare leggeri, durante la visita di una città o un giro fuori porta. L'elegante design classico della Hadley One ha sicuramente un aspetto particolare ed è realizzato con una pelle pregiata. Oltre allo spazio per una fotocamera mirrorless o DSLR, c'è anche uno scomparto per un computer portatile da 13 pollici. Se volete regalare a qualcuno qualcosa di un po 'speciale, la Hadley One, anche tenendo conto del suo prezzo premium, non vi deluderà.

Manfrotto Pixi Evo

Un treppiede da portare ovunque

Supporta anche le fotocamere più pesanti

Pratica testa a sfera

Si flette

Abbastanza grande

I mini treppiedi sono ottime opzioni da portare ovunque e sono perfetti per quei momenti in cui non pensate di aver bisogno di un treppiede, ma volete portarne uno per ogni evenienza. Alcuni possono essere piuttosto fragili, ma il Pixi Evo di Manfrotto offre un buon sostegno e una buona flessibilità. Viene fornito con una comoda testa a sfera e gambe allungabili, non per aumentare l'altezza, ma per potersi adattare anche alle superfici più irregolari. L'altezza di lavoro limitata comporta il fatto che dovrete posizionarlo su un muretto o su un tavolo, ma approfittate del fatto che sia basso per ottenere alcuni punti di vista interessanti.

Adobe Photoshop Elements 2019

Il regalo perfetto per i fotografi amatoriali

Facile da usare

Modifiche guidate molto utili

Mancanza di alcune funzionalità avanzate

Potrebbe essere basilare per alcuni

L'abbonamento Creative Cloud Photography di Adobe include Photoshop CC, Lightroom CC e Lightroom Classic CC È perfetto per chi desidera di fascia alta, ma il modello di pagamento con abbonamento mensile non è per tutti. Ecco dove entra in gioco Photoshop Elements 2019.

Ha molte delle funzionalità avanzate presenti nella versione di fascia alta del software, compresi strumenti per la conversione dei file RAW. Elements 2019 è perfetto per il fotografo appassionato alla ricerca di un programma versatile per il fotoritocco.

Buffalo MiniStation Extreme NFC 2TB

Resistente, sicuro e wireless

Sicurezza NFC

Design robusto

Non è l'unità più veloce

Non è economico

Buffalo MiniStation Extreme NFC è molto utile, nonché robusto, resistente alla polvere e all'acqua, e ha il cavo USB 3.0 incorporato nella scocca. Infatti è la nostra prima scelta anche nel nostro elenco dei migliori dischi rigidi esterni.

Non solo i vostri dati saranno protetti da urti e cadute grazie alla robusta scocca, ma anche grazie a funzioni di sicurezza AES a 256 bit e funzionalità NFC (Near Field Communication).

In sostanza, si ha la possibilità di sbloccare l'unità per accedere alle foto in modo rapido e semplice toccando la scheda NFC in dotazione sulla scocca. Piuttosto sicuro!

Fujifilm Instax Share SP-3

Dai vita alle immagini del tuo smartphone

Molto divertente

Facile da usare

Le pellicole possono essere costose

Un po 'ingombrante

Fujifilm Instax Share SP-3 consente di dare vita alle immagini dello smartphone. Questa fantastica piccola stampante consente di trasferire le immagini in modalità wireless dal telefono alla Instax Share SP-3, che produrrà stampe istantanee in formato quadrato (l'immagine viene stampata 62 x 62 mm, con una dimensione totale di 86 x 72 mm). C'è un comodo pulsante di ristampa, che consente di condividere la stessa stampa più volte con i vostri amici, è possibile trasferire direttamente alla stampante le foto dei tuoi profili social di Instagram e Facebook.

Lastolite Ezybox Speed-Lite 2

Scolpisci la tua luce

Offre una luce piacevole e morbida

Facile da configurare

Solo per i ritratti

Ci sono alternative più convenienti

Un flash nudo e diretto diffonde una luce molto forte, che appiattisce l’immagine invece di valorizzarla. Questo mini softbox flat-pack di Lastolite si adatta perfettamente alla parte anteriore del flash in modo da permettervi di ammorbidire e diffondere meglio la luce emessa dal flash. La sua dimensione relativamente compatta permette di utilizzarlo solo per scatti alla testa e al busto (sono disponibili versioni più grandi), ma le sue dimensioni ridotte permettono anche di ripiegarlo facilmente per riporlo nella borsa della fotocamera, senza occupare troppo spazio.

Lee Filtri DSLR starter kit

Qualità eccellente

Filtri ND e ND variabili inclusi

Costosi

Necessitano un adattatore

Se conoscete qualcuno a cui verrà regalata una fotocamera per natale, questi filtri sono un'ottima aggiunta al kit. Dotato di filtri a densità neutra e densità neutra graduata, questo kit aiuta a bilanciare le esposizioni in condizioni di luce molto forte e consente di realizzare lunghe esposizioni in tutte le situazioni, è ideale per offuscare acqua, nuvole e persone. Questi filtri a lastra, non sono i classici filtri circolari che si avvitano nella ghiera frontale dell’ottica, ma sono dei pannelli in vetro che si posizionano davanti all'obiettivo con un adattatore che dovrete acquistare separatamente, che vi permetterà di poter adattare le lastre in tutte le ottiche.

La qualità delle lastre è di gran lunga superiore rispetto ai filtri circolari quindi il suo costo è di conseguenza più elevato, ma per un fotografo paesaggista è il regalo perfetto.

Epson SureColor SC-P600

La miglior stampante A3+ della gamma Epson per i fotografi

Straordinaria qualità di stampa

Immagini in bianco e nero neutre

Ingombro elevato

Costi di utilizzo elevati

Epson SureColor SC-P600 è una stampante per gli appassionati o i fotografi professionisti. È ben fatta e facile da usare, e la qualità delle stampe è sorprendente. La carta e l’inchiostro sono molto costosi, ma se volete rendere giustizia alle vostre fotografie, allora questa è la stampante perfetta.

Wacom Intuos Photo CTH490PK

Migliora la precisione e il controllo durante la modifica delle immagini

Tasti personalizzabili

Gesti multi-touch

Cavo USB troppo corto

Pennino abbastanza leggero

Se utilizzate Photoshop regolarmente, effettuando selezioni complesse e modificando parti delle immagini, ad esempio per il dodge and burn o alcuni ritocchi di precisione, una tavoletta grafica può trasformare il vostro modo di lavorare. Una tavoletta grafica come questa di Wacom offre molta più precisione e controllo rispetto ai tradizionali mouse e trackpad.

Oltre a poter utilizzare la penna in dotazione per controllare il cursore, il tablet supporta anche i gesti multi-touch. Ciò consente di utilizzare la Wacom come uno smartphone o un tablet, con le gesture di pizzico, zoom e controlli multi funzione con le dita.

Motif Photo Book

Immortala e stampa le tue foto

Software facile da usare

Buona gamma di temi

Solo per Mac

Scaricate l'app Motif dall'App Store di Apple e potrete iniziare a creare il vostro libro fotografico, sia come regalo, che per voi stessi. È abbastanza facile da usare ed è ottima per gli scatti di famiglia e per i ricordi delle vacanze.