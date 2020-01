Audio-Technica, nuovi auricolari true wireless contro i Sony WF-1000XM3

Audio-Technica ha annunciato i suoi nuovi auricolari true wireless con il modello ATH-ANC300TW, che potrebbe essere un serio rivale dei nostri preferiti del momento, ovvero i Sony WF-1000XM3 .

I nuovi auricolari sono stati annunciati al CES 2020 e offrono la cancellazione del rumore integrata, consentendovi di ascoltare la musica senza il fastidio dei suoni ambientali che vi circondano.

Per provarli, dovrete comunque attendere: il modello ATH-ANC300TW sarà disponibile solo a maggio, al prezzo di 249 dollari statunitensi.

Questi nuovi auricolari di Audio-Technica sembrano proprio i rivali perfetti dei Sony WF-1000XM3 in termini di prezzo, resta da vedere come se la caveranno dal punto di vista tecnico, soprattutto per qualità audio e funzionalità di cancellazione del rumore.

Fedeltà audio reale

Audio-Technica ha fatto della fedeltà audio uno dei suoi cavalli di battaglia e, a giudicare dalle caratteristiche tecniche, i nuovi auricolari wireless offriranno un suono di alta qualità grazie agli altoparlanti da 5,8 mm rivestiti in fibra di carbonio, che promettono una riproduzione fedele della vostra musica preferita.

Il precedente modello ATH-CKS5TW offerto dall’azienda era impressionante da questo punto di vista, con bassi molto più marcati rispetto al tradizionale marchio di fabbrica di Audio-Technica, ormai famosa per il suono naturale che strizza l’occhio agli audiofili.

La nuova tecnologia wireless Bluetooth 5.0 implica il supporto dei codec audio in alta risoluzione come gli aptX, per una musica dalla qualità pari al CD.

La tecnologia TrueWireless Stereo Plus di Qualcomm, inoltre, consentirà di trasmettere in streaming verso entrambi gli auricolari contemporaneamente, con una riduzione della latenza e del lag fra i due componenti.

(Image credit: Audio-Technica)

Ciascun auricolare contiene due microfoni (uno dietro l’altoparlante e uno all’interno del tubo di conduzione) che acquisiscono il rumore ambientale. Secondo Audio-Technica, tali suoni vengono ridotti tramite un processore digitale di alta precisione, per fare in modo che possiate concentrarvi sulla musica senza essere disturbati.

Grazie all’app Audio-Technica Connect potrete selezionare tre diverse pre-impostazioni per la cancellazione del rumore: in aereo, in movimento e in ufficio/studio. Inoltre, l’app consente di selezionare i vostri codec audio preferiti, individuare gli auricolari in caso di smarrimento e verificare la durata della batteria.

Quest’ultima offre 4,5 ore di funzionamento fra una carica e l’altra, con ulteriori 13 ore e mezzo tramite la custodia di ricarica wireless. Non si tratta comunque di dati strabilianti: la batteria degli auricolari Cambridge Audio Melomania 1 offre 45 ore di durata totale (a un prezzo sensibilmente inferiore).