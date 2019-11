Arrivano le cuffie wireless con 100 ore di autonomia!

Se usate regolarmente gli auricolari wireless durante il giorno, saprete benissimo che scocciatura è ritrovarsi senza batteria mentre si ascolta un podcast o della musica. Ora con le Cleer Audio Enduro 100 wireless non sarà più così.

Queste cuffie sovraurali promettono 100 ore di autonomia, in pratica oltre 4 giorni di funzionamento interrotto o più di una settimana se le si usa per 12 ore al giorno. Potrete insomma fare a meno di portarvi dietro i classici auricolari con filo per le emergenze!

Una così lunga autonomia non significa poi tempi lunghi per la ricarica: secondo Cleer Audio sono sufficienti 5 minuti di ricarica per un'ora di riproduzione. (Anche se poi per una ricarica completa serviranno 8 ore...)

Tecnologia brevettata

A livello audio poi i risultati sono più che buoni grazie ai driver Ironless da 40 mm di Cleer che sono brevettati e che secondo il produttore forniscono "bassa distorsione e buona resa a qualsiasi volume"

La tecnologia Ironless sfrutta più magneti impilati per ottenere un "flusso continuo e simmetrico all'interno del driver"

L'azienda poi sottolinea che a differenza di altri produttori che usano un singolo magnete, i suoi driver risultano "liberi da distorsioni e in grado di ottenere un suono bilanciato e dinamico"

Le Enduro 100s sono compatibili con i formati AAC e aptX HD a bassa latenza e sono ideali sia per ascoltare la musica che un telefilm di Netflix.

Anche se è possibile usare queste cuffie con ogni dispositivo Bluetooth, danno il meglio con Android, grazie al sistema di accoppiamento Google Fast Pair 2.0. Secondo Cleer Audio è sufficiente accendere le cuffie per abbinarle a un qualsiasi smartphone o tablet Android.

Anche l'aspetto non è male, le dimensioni sono nella norma e vi è la possibilità di scegliere tra i colori grigio e bianco o bianca e sabbia.

Anche se non c'è ancora una data di uscita sicura, Cleer Audio ha confermato che saranno disponibili da settembre in USA e UK per circa $179.99, una cifra notevolmente più bassa di quella richiesta per gli attuali modelli top: i Sony WH-1000XM3.