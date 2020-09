Amazon, tutte le novità dell'evento 2020: Amazon Luna, nuovi Echo e molto altro

L'evento del 2020 di Amazon dedicato all'hardware è terminato. Non sono stati presentati prodotti bizzarri o particolarmente fuori dagli schemi, ma ci sono comunque state molte novità decisamente interessanti.

La star è stata Amazon Luna, il servizio di gaming in streaming pronto a rivaleggiare contro Google Stadia, GeForce Now e Project xCloud . Al momento Amazon Luna è disponibile in anteprima negli Stati Uniti, i cui residenti possono chiedere un invito tramite il sito ufficiale. Amazon ha confermato l'inclusione al lancio di grandi titoli Ubisoft come Assassin's Creed: Valhalla, oltre ad altri più di cento titoli.

Un altro grande annuncio dell'evento riguarda la nuova serie di smart speaker Amazon Echo, con un design completamente nuovo che li distingue in maniera netta dagli altoparlanti Echo usciti negli scorsi anni.

Queste dunque sono le grandi novità dell'evento Amazon, ma c'è molto di più. Tra le buone notizie anche dei miglioramenti che riceverà Alexa: l'assistente vocale presto sarà in grado di seguire le nostre conversazioni tramite stimoli e segnali acustici, linguistici e persino visivi.

Nel complesso, la quantità variegata di nuovi prodotti che è stata annunciata è piuttosto sorprendente. L'anno scorso l'evento si è incentrato sugli smart speaker, gli elettrodomestici e i dispositivi indossabili con supporto Alexa. Nel 2020, invece, i prodotti e i servizi offerti da Amazon sono diventati molto più diversificati nella loro offerta.

Insomma, nel complesso c'è stata meno enfasi sui dispositivi per la domotica e una spinta maggiore sui miglioramenti per Alexa, che sarà ottimizzata per lavorare al meglio con i dispositivi che già tutti possiedono in casa, come smart speaker, televisori, dispositivi per lo streaming e display smart.

L'evento di Amazon dedicato all'hardware si è tenuto solo qualche settimana prima della possibile data che sarà dedicata all'Amazon Prime Day 2020, che ci aspettiamo sarà a metà ottobre. Questo significa che molti dei prodotti più "vecchi" potrebbero essere scontati di molto, ora che ce ne sono di nuovi in arrivo per prendere il loro posto.

Qui sotto potete trovare una lista di tutti i prodotti annunciati da Amazon durante l'evento.

(Image credit: Amazon)

Nel mondo del gaming in streaming sta per arrivare un nuovo contendente, e si chiama Amazon Luna.

Il nuovo servizio mira a entrare in competizione con nomi ormai affermati del settore come Google Stadia, GeForce Now, o anche Project xCloud, che permettono ai gamer di giocare direttamente su cloud, senza bisogno di scaricare nulla.

Al momento Amazon Luna è disponibile in anteprima negli Stati Uniti, i cui residenti possono chiedere un invito tramite il sito ufficiale. Il controller dedicato Amazon Luna costa $49,99 (ancora non c'è un prezzo in euro), ma il sistema è compatibile anche con i controller di PS4 e Xbox One, oppure con tastiera e mouse.

(Image credit: Amazon)

Nuovi speaker Amazon Echo

Amazon ha presentato vari nuovi smart speaker Echo, con un design dall'insolita forma sferica che li rende molto diversi dai classici smart speaker attualmente in circolazione.

Tra gli smart speaker presentati da Amazon ci sono le nuove versioni di Echo, Echo Dot, Echo Dot con orologio, e un Echo Dot Kids Edition.

Con i nuovi smart speaker arriveranno altre funzioni intelligenti che li rendono l'integrazione perfetta per la vostra smart home. L'assistente vocale Alexa riceverà anch'essa nuove funzioni, tra cui una voce dal tono molto più naturale.

(Image credit: Amazon)

Netflix arriva su Echo Show 10

Durante l'evento Amazon ha presentato delle versioni tutte nuove dei suoi smart display: l'Echo Show 10 rinnovato vi permetterà di guardare in streaming la vostra serie TV Netflix preferita o qualunque altro contenuto vogliate da svariate altre piattaforme streaming.

Il nuovo Echo Show 10 potrà addirittura girare in modo da seguire i vostri movimenti e trovarsi di fronte a voi se vi spostate nella stanza, ad esempio mentre state cucinando.

(Image credit: Amazon)

Un nuovo Fire TV Stick

Ci sono un paio di nuovi Amazon Fire TV Stick in arrivo, che porteranno molte interessanti novità e molti miglioramenti rispetto all'Amazon Fire TV Stick del 2019.

Il Fire TV Stick Lite sarà sicuramente molto amato dal grande pubblico: avrà un prezzo contenuto e sarà dotato di una nuova interfaccia ottimizzata per navigare nell'universo dei contenuti streaming ancora più facilmente.

L'interfaccia Amazon Fire TV riceverà degli aggiornamenti che dovrebbero rendere più semplice utilizzarla. Ci saranno vari profili per ogni membro della famiglia, la modalità Picture-in-Picture e nuove funzioni compatibili con Alexa.

(Image credit: Amazon)

La nuova Always Home Cam di Ring può volare

La nuova Always Home Cam di Ring è un drone in grado di volare all'interno della vostra casa, per fare in modo che possiate vedere ogni stanza quando non siete presenti. Il drone è completamente autonomo e volerà sul dock di ricarica una volta terminato il suo compito.

La prima volta che viene utilizzato il drone crea una mappa della casa per i movimenti successivi. Il drone si può comandare in tempo reale o programmare in modo che voli quando si rileva un disturbo. Il suo costo sarà di 249,99$, al momento non ci sono informazioni sulla distribuzione a livello internazionale, ma dovrebbe partire dal prossimo anno.

(Image credit: Ring)

Ring per la sicurezza dell'auto

Amazon ha svelato tre nuovi dispositivi pensati per la sicurezza della vostra auto in collaborazione con Ring.

I dispositivi si chiamano Car Cam, Car Alarm e Car Connect. I prezzi partono da 59,99$ e arrivano fino a 199,99$, e saranno disponibili nel 2021.

(Image credit: Amazon / TechRadar)

Le nuove telecamere di sorveglianza Blink

Non vi interessa il drone per la sicurezza di Ring? La linea Amazon Blink offre telecamere di sorveglianza a un ottimo prezzo, con delle versioni più semplici rispetto ai dispositivi Ring a un costo più accessibile. L'azienda ha appena presentato due altri nuovi prodotti che si aggiungono all'elenco.

Si chiamano Blink Indoor e Blink Outdoor e portano molti miglioramenti rispetto ai dispositivi più vecchi del brand.

(Image credit: Amazon)

I nuovi router Mesh Amazon Eero supportano il Wi-Fi 6

Amazon ha presentato i nuovi router Mesh che supportano l'ultima versione di Wi-Fi 6: si chiamano Wi-Fi Eero 6 ed Eero Pro 6, e garantiscono la copertura Wi-Fi per più di 75 dispositivi contemporaneamente.

I router supportano anche Zigbee, il che significa che si possono connettere ai vostri dispositivi per la smart home e alla vostra rete Wi-Fi casalinga senza bisogno di un'hub separata.

Entrambi i dispositivi sono compatibili con le scorse generazioni dei dispositivi Eero, quindi potrete espandere la vostra rete con estrema facilità. Eero Pro 6 è pensato per le case con connessione Internet Gigabit. Entrambi i prodotti sono già disponibili per i pre-ordini su Amazon, il prezzo del modello Pro è di 229,99€ mentre il prezzo di Eero 6 è di 129,99€.