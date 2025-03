Nvidia RTX 5070: i primi prezzi suggeriscono GPU disponibili al MSRP, ma sarà davvero così?

Le schede grafiche RTX 5070 di Nvidia sono state individuate nei listini di alcuni rivenditori con tanto di prezzo, poco prima del loro lancio ufficiale previsto per domani, 5 marzo. A prima vista, la notizia potrebbe sembrare positiva, ma ci sono alcuni aspetti su cui essere prudenti, e ci tornerò tra poco.

Per ora, partiamo dai prezzi. Wccftech riporta che un noto leaker di hardware su X, @momomo_us, ha notato che il rivenditore B&H Photo negli Stati Uniti ha già inserito a listino diversi modelli di RTX 5070, con i prezzi ancora visibili al momento della pubblicazione.

Queste RTX 5070 provengono da produttori di terze parti e, almeno per ora, vengono proposte al prezzo consigliato da Nvidia. Sebbene alcune siano modelli base, come ci si potrebbe aspettare, ci sono anche varianti overcloccate tra quelle individuate.

Tra queste, la PNY RTX 5070 OC è in vendita al prezzo ufficiale di circa 510€, così come la Gigabyte WindForce OC. Anche il modello entry-level WindForce ha lo stesso prezzo di circa 510€, insieme alla Asus Prime RTX 5070.

In precedenza, anche Best Buy aveva inserito a listino la Asus Prime RTX 5070 a circa 510€, e l’annuncio è ancora invariato al momento della scrittura.

A prima vista, questo potrebbe sembrare un buon segnale, suggerendo che i prezzi delle RTX 5070 potrebbero rimanere in linea con l’MSRP consigliato da Nvidia.

La realtà, però, potrebbe essere diversa, ed ecco il motivo.

Analisi: un momento di concretezza

Ci sono diverse questioni da affrontare riguardo a questa situazione (forse un’intera montagna di problemi). Prima di tutto, i prezzi indicati da B&H Photo non hanno molto senso: non è logico che il modello WindForce base e la sua versione overcloccata abbiano lo stesso prezzo. Quest’ultima, infatti, non sarà venduta allo stesso MSRP (mentre la prima sì, com’è giusto che sia).

Basta guardare i modelli equivalenti della RTX 5080 per vedere che Gigabyte posiziona la variante OC con un prezzo oltre il 25% più alto. Non c’è alcun motivo per cui la situazione con la RTX 5070 dovrebbe essere diversa, magari con un aumento meno marcato, ma comunque presente.

Questo suggerisce che i prezzi di B&H Photo siano in parte dei segnaposto. Tuttavia, è molto probabile che il modello entry-level WindForce e la Asus Prime RTX 5070 siano effettivamente venduti a circa 510€, come suggerito dal prezzo di Best Buy. Trattandosi di versioni base, è ragionevole aspettarsi che rispettino il prezzo consigliato.

Il punto chiave è che non bisogna illudersi che le RTX 5070 overcloccate verranno vendute a circa 510€. Non accadrà. Le varianti base potrebbero rimanere a MSRP, come dovrebbero, ma c’è un altro problema evidente che pesa su tutto questo discorso.

La disponibilità di stock potrebbe rendere il prezzo quasi irrilevante. Guardando al lancio delle altre GPU Blackwell, le scorte sono state generalmente molto limitate, con ogni modello RTX 5000 esaurito in pochi minuti. Secondo le indiscrezioni più recenti, la situazione per la RTX 5070 potrebbe essere ancora peggiore rispetto alla RTX 5090, che già aveva avuto una disponibilità a dir poco discutibile.

Questo porta a un altro problema: quando la domanda supera di gran lunga l’offerta, il prezzo tende a gonfiarsi oltre l’MSRP, non solo per colpa degli scalper, ma anche da parte degli stessi rivenditori. Abbiamo già visto questa dinamica con le GPU Blackwell.

Ad esempio, secondo VideoCardz, MSI ha temporaneamente aumentato il prezzo delle sue schede Blackwell entry-level ben oltre l’MSRP. Con la RTX 5070 Ti, questo è durato poco, ma alcuni modelli continuano a essere venduti a prezzi gonfiati, come la Ventus 3X OC da circa 830€, ancora oggi sopra il prezzo consigliato su Newegg. Inoltre, le RTX 5080 di MSI sono ancora molto al di sopra dell’MSRP nel loro stesso store ufficiale.

Tutto ciò porta a un’altra realtà: anche volendo pagare questi prezzi assurdi, le schede sono comunque introvabili.

In breve, la situazione attorno alle GPU Blackwell è un gran caos, e sarei sorpreso se le cose andassero diversamente con la RTX 5070. Dimenticatevi qualsiasi speranza di trovare modelli overcloccati a prezzi ragionevoli, perché è semplicemente un’illusione.

Nel frattempo, AMD si prepara a lanciare le schede RDNA 4 il 6 marzo, e sembra che le loro scorte saranno decisamente più abbondanti. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore problema per Nvidia, che si troverebbe a competere con una disponibilità molto più solida sul lato AMD.