Nvidia: l'RTX 5090 ROG Astral supera i limiti con overclock a 3.45GHz

Il lancio delle GPU RTX 5000 di Nvidia è stato segnato da diversi problemi, tra cui scarsa disponibilità (sia per le Founders Edition che per le schede di terze parti) e ROP mancanti. Tuttavia, una notizia positiva arriva da Asus riguardo alla RTX 5090.

La ROG Astral GeForce RTX 5090 di Asus ha infranto quattro record mondiali di overclock, raggiungendo una frequenza boost superiore a 3,4 GHz con VRAM GDDR7 a 35 Gbps, secondo un report di Tom’s Hardware. La versione standard della ROG Astral ha già un boost clock di 2,58 GHz, ma nei benchmark su Safedisk, l'overclocker Tony Yu è riuscito a spingerla oltre i limiti. Con un raffreddamento ad aria, la GPU ha mantenuto stabilmente 3 GHz, mentre con il raffreddamento a liquido ha toccato i 3,45 GHz, una velocità incredibile.

La RTX 5090 è già una GPU estremamente potente—probabilmente eccessiva per la maggior parte degli utenti. Con 32 GB di VRAM a circa 28 Gbps, è più che sufficiente per gestire qualsiasi gioco AAA. Portando la memoria a 35 Gbps, come dimostrato nell’overclock a 3,45 GHz, le prestazioni nei giochi risultano assolutamente senza compromessi. Tuttavia, è chiaro che simili livelli di overclocking sono destinati solo a chi vuole il massimo dalla GPU più potente sul mercato.

Il design a quattro ventole di Asus, con un flusso d'aria migliorato fino al 20%, consente già livelli di overclock estremi senza bisogno di un sistema di raffreddamento avanzato a liquido come quello utilizzato da Yu.

(Image credit: HWBot)

Buona fortuna se volete trovare una GPU RTX 5090...

Acquistare una RTX 5090 al prezzo di listino è praticamente impossibile, e trovarne una disponibile è già di per sé una sfida. La ROG Astral RTX 5090 potrebbe essere il modello migliore al momento grazie alle sue capacità di overclock, ma riuscire a metterci le mani sopra è tutta un'altra storia.

Sappiamo che Nvidia ripristinerà prima o poi le scorte delle Founders Edition, tornando al suo programma Verified Priority Access, il che potrebbe aiutare alcuni acquirenti negli Stati Uniti a ottenere una scheda. Per quanto riguarda le versioni di terze parti, come la ROG Astral, è quasi certo che il prezzo sarà gonfiato. Tra domanda elevata e speculazione da parte degli scalper, riuscire a trovarne una senza pagare un extra sarà tutt’altro che semplice.

Oltre alla disponibilità limitata, ci sono ancora motivi validi per evitare le GPU Blackwell per il momento. Potrebbero emergere altri problemi, come dimostrato dai ROP mancanti e dai surriscaldamenti segnalati su alcuni adattatori di alimentazione delle GPU.

Detto questo, vedere fino a che punto la RTX 5090 può spingersi in termini di prestazioni è comunque impressionante. Resta da scoprire come si comporterà con i prossimi giochi AAA, e l’attesa per test più approfonditi è sicuramente interessante.