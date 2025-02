Nvidia ha confermato che circa 1 scheda grafica su 200 tra le RTX 5090 e RTX 5070 Ti presenta un difetto nel chip grafico.

Il problema riguarda una perdita di ROPs, un componente essenziale per il funzionamento interno della GPU. Questo può influire sulle prestazioni e sulla qualità dell'elaborazione grafica.

Nvidia ha dichiarato che chi possiede una scheda grafica difettosa dovrebbe contattare direttamente il produttore per organizzare una sostituzione.

Dopo alcune segnalazioni di RTX 5090 che non raggiungevano le prestazioni attese nei giochi, Nvidia ha confermato un problema nei chip della sua scheda di punta della serie Blackwell, così come nella nuova RTX 5070 Ti.

Si tratta di un difetto a livello hardware, quindi non risolvibile via aggiornamento software, che rallenta le prestazioni delle schede grafiche in modo variabile ma significativo.

In una dichiarazione rilasciata a The Verge, Nvidia ha spiegato: "Abbiamo identificato un problema raro che interessa meno dello 0,5% delle GeForce RTX 5090 / 5090D e 5070 Ti, le quali presentano un ROP in meno rispetto alle specifiche dichiarate. L'impatto medio sulle prestazioni grafiche è del 4%, senza alcuna conseguenza per i carichi di lavoro AI e Compute. I consumatori interessati possono contattare il produttore della scheda per una sostituzione. L'anomalia di produzione è stata corretta."

I ROP (Raster Operations Pipeline) sono componenti fondamentali nel processo di rendering grafico. La loro riduzione porta a un rallentamento delle prestazioni in gioco, visto che ci sono meno pipeline disponibili per gestire il rendering delle immagini.

Il problema riguarda anche la versione cinese della RTX 5090, denominata RTX 5090D, coinvolta nei primi rapporti sul difetto, mentre la RTX 5070 Ti non era stata inizialmente menzionata.

La questione è emersa quando TechPowerUp ha recensito la Zotac RTX 5090 Solid, notando che questa scheda risultava circa il 5% più lenta rispetto alla versione Founders Edition di Nvidia, pur mantenendo le stesse frequenze operative. Dopo aver escluso problemi di raffreddamento o altri fattori, si è scoperto che il modello Zotac aveva solo 168 ROPs attivi invece dei 176 previsti dalle specifiche ufficiali.

Tutti i produttori terzi potrebbero essere coinvolti, dato che il problema è nei chip prodotti da Nvidia e distribuiti ai partner per l’assemblaggio delle schede. Non appena è stata resa nota la questione, molti utenti hanno iniziato a controllare le proprie schede per verificare se fossero interessate dal difetto.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Nvidia, nella sua dichiarazione, ha parlato della mancanza di un ROP, ma in realtà si riferisce a un intero blocco di essi. Di conseguenza, le schede grafiche affette da questo problema presentano una riduzione di otto ROPs, dato che ogni blocco ne contiene esattamente quel numero.

(Image credit: ShutterStock)

Come verificare se la vostra GPU Blackwell potrebbe essere affetta dal problema

Per verificare se la vostra RTX 5090 o 5070 Ti è affetta da questo problema, potete utilizzare un software di monitoraggio hardware come GPU-Z o HWiNFO. Questi strumenti forniscono informazioni dettagliate sulla scheda grafica, tra cui il numero di ROPs, che è il valore da controllare.

In GPU-Z, potete trovare il numero di ROPs nella scheda Graphics Card, settima riga dall'alto, sulla sinistra. Per la RTX 5090, il numero corretto dovrebbe essere 176, mentre le schede difettose mostrano 168. Per la RTX 5070 Ti, il valore corretto è 96, ma se affetta dal problema, potrebbe essere ridotto a 88 (anche se manca ancora una conferma definitiva).

L’impatto sulle prestazioni dipende dal gioco o dall’applicazione che state utilizzando. Nvidia sostiene che la perdita media di performance è attorno al 4-5%, ma alcuni giochi potrebbero risentirne di più, mentre altri potrebbero non mostrare differenze evidenti. Tuttavia, un difetto di questo tipo non avrebbe mai dovuto superare i controlli di qualità ed essere presente nei prodotti venduti.

Se possedete una RTX 5090 o una RTX 5070 Ti, vi consigliamo di controllare subito il numero di ROPs con GPU-Z. Se il vostro modello è tra quelli difettosi, seguite le indicazioni di Nvidia e contattate il produttore della vostra scheda per avviare la procedura di sostituzione.

Questo potrebbe rappresentare un problema per chi ha già venduto la propria vecchia GPU, poiché potrebbe dover restituire la scheda difettosa prima di riceverne una nuova, lasciandosi temporaneamente senza un sistema funzionante. Inoltre, vista la disponibilità limitata di nuove schede, la sostituzione potrebbe richiedere del tempo.

Per le future GPU, Nvidia assicura che il problema è stato risolto e che le prossime produzioni non dovrebbero più soffrire di questo difetto.