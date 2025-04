Amazon ha pagato più Jeff Bezos che il suo CEO nel 2024 (e non per lo stipendio)

Nel 2024, Amazon ha speso di più per Jeff Bezos che per l’attuale CEO Andy Jassy, ma questo non significa che il fondatore abbia percepito uno stipendio maggiore.

In realtà, lo stipendio base di Jassy è stato circa 4,5 volte superiore a quello di Bezos: 365.000 dollari contro 81.840. La differenza tra i due, però, risiede nei costi accessori e nelle spese aziendali riconosciute.

A Bezos, ad esempio, sono stati assegnati 1,6 milioni di dollari per la sicurezza personale nel 2024. L’azienda ha giustificato questa cifra elevata con il basso stipendio del fondatore e con l’assenza di altri benefici economici diretti.

Jeff Bezos continua a costare milioni ad Amazon

Il CEO di Amazon Andy Jassy, insieme al CFO Brian Olsavsky, al CEO di Amazon Stores Douglas Herrington e al Chief Global Affairs & Legal Officer David Zapolsky, ha ricevuto uno stipendio annuale di 365.000 dollari nel 2024, in linea con l’anno precedente. L’amministratore delegato di AWS, Matt Garman, ha percepito una cifra leggermente inferiore, pari a 358.750 dollari.

A giustificazione dell’assegnazione di ulteriori 1,2 milioni di dollari a Jassy – oltre a decine di migliaia di dollari in compensi aggiuntivi destinati ad altri dirigenti – Amazon ha dichiarato: “Riteniamo che tutte le spese di sicurezza a carico dell’azienda siano ragionevoli, necessarie e nell’interesse della società”.

Amazon ha anche precisato che la retribuzione totale annuale mediana per i suoi dipendenti (escludendo il CEO e includendo lavoratori a tempo pieno, parziale, permanenti e temporanei in tutto il mondo) è stata di 37.181 dollari nel 2024.

Durante l’Assemblea Annuale degli Azionisti sono stati affrontati anche temi legati alla richiesta di un report alternativo sulle emissioni, maggiori informazioni sull’impatto ambientale dei data center e l’uso dei materiali per l’imballaggio. Il consiglio di amministrazione ha votato contro tutte e tre le mozioni, citando il livello di trasparenza già garantito, la conformità agli standard in vigore e le iniziative già avviate.

Tutti i dettagli dell’incontro sono disponibili nel documento ufficiale Notice of 2025 Annual Meeting of Shareholders & Proxy Statement pubblicato da Amazon.