Clair Obscur: Expedition 33 - Guida completa ai trofei e al platino

Clair Obscur: Expedition 33 è un JRPG che ha saputo conquistare critica e pubblico grazie alla sua estetica ispirata alla Belle Époque francese, una narrativa profonda e un sistema di combattimento a turni arricchito da meccaniche in tempo reale. In questa guida, vi accompagneremo passo dopo passo verso la conquista di tutti i trofei e del platino.

Il gioco offre un totale di 56 trofei, suddivisi in 48 di bronzo, 5 d'argento, 2 d'oro e 1 di platino. La conquista di tutti i trofei non dovrebbe risultare particolarmente difficile, dato che quasi nessun trofeo è mancabile. Una volta completata la missione principale, avrete la possibilità di ricaricare l'ultimo salvataggio e accedere liberamente a tutte le aree per recuperare eventuali collezionabili e completare missioni secondarie lasciate in sospeso. Inoltre, tutti i trofei possono essere ottenuti anche con la difficoltà Storia, la più bassa.

ATTENZIONE: la guida potrebbe contenere spoiler minori e maggiori, quindi vi invitiamo a leggere questo articolo solo se avete intenzione di completare al 100% la conquista dei trofei.

IMPORTANTE: I trofei di Clair Obscur: Expedition 33 che non richiedono una descrizione possono essere ottenuti semplicemente proseguendo nella trama principale, oppure sono autoesplicativi e non necessitano di una guida dettagliata.

Tutti i trofei di Clair Obscur: Expedition 33

LUMIÈRE

Iniziate la vostra spedizione.

RADURE FIORITE

Trovate l'uscita dall'area omonima.

ACQUE VOLANTI

Trovate l'uscita dall'area omonima.

SANTUARIO ANTICO

Trovate l'uscita dall'area omonima.

VILLAGGIO DEI GESTRAL

Trovate l'uscita dall'area omonima.

NIDO DI ESQUIE

Trovate l'uscita dall'area omonima.

SCOGLIERA DELLE ONDE ROCCIOSE

Trovate l'uscita dall'area omonima.

CAMPO DI BATTAGLIA DIMENTICATO

Trovate l'uscita dall'area omonima.

STAZIONE DI MONOCO

Trovate l'uscita dall'area omonima.

VECCHIA LUMIÈRE

Trovate l'uscita dall'area omonima.

PRIMO AXON

Sconfiggete il primo Axon.

SECONDO AXON

Sconfiggete il secondo Axon.

MONOLITO

Arrivate al Monolito.

PITTRICE

Sconfiggete la Pittrice.

TORNA A LUMIÈRE

Fate ritorno a Lumière.

LA FINE

Ottienete questo trofeo al termine della battaglia finale nella storia principale.

AEREO, TRENO E SOTTOMARINO

Sbloccate tutte le abilità di Esquie.

SEGUI LA STRADA

Trovate tutti i diari delle spedizioni precedenti.

AIUTO AL NEMICO

Completate tutte le missioni dei Nevron.

PACE, FINALMENTE

Sconfiggete Simon dopo la conclusione della storia principale. Simon si trova nell'Abisso, accessibile attraverso il portale di Renoir.

I GIOCHI DEI GESTRAL

Vincete tutte le sfide nei giochi dei Gestral.

CLEA

Sconfiggete Clea.

SENZA FINE

Raggiungete la cima della Torre Infinita.

GESTRAL PERDUTI

Trovate tutti i Gestral perduti.

À ON

Sconfiggete il Serpenphare. Lo troverete nel cielo tra il Cimitero delle Barche e l'Aria delle Sabbie Bianche.

SPRONG

Sconfiggete lo Sprong.

NOIR ET BLANC

Svelate il mistero del Laboratorio di Pittura.

SCIEL

Raggiungete il livello di rapporto 7 con Sciel.

MONOCO

Raggiungete il livello di rapporto 7 con Monoco.

MAELLE

Raggiungete il livello di rapporto 7 con Maelle.

LUNE

Raggiungete il livello di rapporto 7 con Lune.

ESQUIE

Raggiungete il livello di rapporto 7 con Esquie.

MIGLIORAMENTO DELL'ARMA

Migliorate un'arma almeno una volta.

PADRONANZA DELLE ARMI

Completate il miglioramento di un'arma.

LUMINA

Utilizzate un punto Lumina.

ESPLORAZIONE

Arrivate al livello 33.

STRADA SPIANATA

Arrivate al livello 66.

SUPERSTITE

Arrivate al livello 99.

SOVRACCARICO

Con Gustave, usate l'abilità Sovraccarico quando è completamente carica per infliggere uno Strappo al nemico.

PENNELLATA PERFETTA

Con Lune, consumate macchie per 4 turni consecutivi.

SINERGIA

Con Maelle, usate l'abilità Percée su un nemico con marchio, con la posa virtuosa.

MASSIMIZAZIONE

Con Sciel, consumate 20 istanze di Presagio su un singolo bersaglio durante il crepuscolo.

PERFEZIONE

Con Verso, raggiungete il rango S.

CONTROLLO DELLA RUOTA

Con Monoco, utilizzate un'abilità migliorata per 4 turni consecutivi.

CARREAU PARFAIT

Sconfiggete il Pétank Chromatico.

COLLEZIONE DI PIEDI

Ottenete tutte le abilità di Monoco.

SPEDIZIONE 33

Sbloccate tutti i personaggi giocabili.

MAESTRIA CON IL CHROMA

Usate un attacco sfumato di livello 3. Per ottenerlo, raggiungete il livello 7 nel rapporto con un qualsiasi personaggio.

SPECIALISTA DELLA MUSICA

Trovate tutti i 33 dischi musicali.

GABBIA DI PITTURA

Distruggete una gabbia di pittura. Per farlo, bisogna sparare ai 3 "lucchetti", delle sfere simili alla gabbia ma più piccole che si trovano nelle vicinanze.

È TEMPO DI VERSARE UN PO' DI INCHIOSTRO Infliggete strappo a un nemico.

PROFESSIONISMO

Sconfiggete un boss senza subire danni. Consiglio utile: vi capiterà di trovare boss opzionali troppo forti per il vostro livello; tornate a sfidarli quando sarete almeno 10 livelli sopra, ma soprattutto imparate bene come schivare e parare.

CURIOSITÀ

Assisterete a una scena opzionale dell'accampamento. Quando siete in accampamento e usate il falò, selezionate l'opzione per parlare con i compagni di spedizione.

LEGGENDA

Sbloccate Esquie.

UN INCONTRO SINGOLARE

Sconfiggete il mimo a Lumière. ATTENZIONE: il mimo si trova nel Prologo. Una volta raggiunta la piazza cittadina, andate a destra verso le bancarelle, imboccando la via che porta al palco. Sulla destra c'è il Mimo.

LA PIÙ GRANDE SPEDIZIONE DELLA STORIA Sbloccate tutti gli altri trofei.