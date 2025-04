Nvidia rilascia il driver hotfix GeForce 576.26, ma gli utenti segnalano ancora problemi di black screen e BSOD

Il lancio delle GPU Nvidia RTX serie 5000 sembra aver scatenato una raffica di problemi con i driver, con segnalazioni di schermate nere e casi della temuta Blue Screen of Death (BSOD) fin dal primo Game Ready Driver 572.16 per RTX 5090 e RTX 5080. Purtroppo, sei driver dopo, problemi simili continuano a persistere.

Nvidia ha ora pubblicato un nuovo GeForce Hotfix driver 576.26, disponibile sulla sua pagina di supporto, che include correzioni per diversi giochi e problemi di crash. Il rilascio arriva quasi subito dopo un precedente hotfix (576.15) per il Game Ready Driver principale 576.02, che era stato distribuito per risolvere un grave bug del sensore di temperatura e altri problemi di visualizzazione.

Tuttavia, gli utenti continuano a lamentarsi di problemi come schermate nere durante l'installazione dei nuovi driver. In alcuni casi, questo impedisce di accedere alla schermata di login di Windows; al suo posto compare solo un cursore di caricamento su sfondo nero. Molti giocatori PC frustrati hanno espresso le loro preoccupazioni su Reddit, come si può vedere:

È chiaro che Nvidia sta lavorando duramente per risolvere questi problemi, e i rilasci consecutivi di hotfix ne sono una prova. Tuttavia, non è certo una buona immagine per i consumatori, soprattutto per chi sta pensando di acquistare una nuova GPU della serie RTX 5000 (come la RTX 5060 Ti o la prossima RTX 5060), dato che i nuovi Game Ready Driver vengono spesso rilasciati proprio per supportare le GPU più recenti.

Anche se i driver pubblicati dopo il 572.16 si sono dimostrati stabili per alcuni utenti, non è così per tutti. Al momento, ai possessori di GPU RTX serie 5000 Nvidia consiglia di installare i driver 572.xx che aggiungono il supporto ufficiale alla loro funzionalità, quindi tornare a driver più vecchi non è davvero un'opzione praticabile per chi utilizza queste GPU. Sto attualmente testando un laptop con una GPU RTX serie 5000, e per fortuna non ho riscontrato problemi, ma a giudicare dai commenti su Reddit, molti non sono stati altrettanto fortunati.