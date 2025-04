Oblivion Remastered: guida a tutti i trucchi

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha fatto il suo ritorno con nuovi miglioramenti e una grafica rinnovata, riportando i giocatori a Tamriel per una nuova avventura. Se volete semplificare alcuni aspetti del gioco o ottenere vantaggi extra, questa guida vi fornirà i trucchi necessari per ottenere il massimo da questa versione rimasterizzata.

Oblivion Remastered: Come Usare i Trucchi

Per attivare i trucchi su PC, basta premere il tasto \ (quello a sinistra del tasto 1 per capirci) durante il gioco per aprire la console dei comandi. Una volta aperta, inserite il comando desiderato e premete Invio per attivarlo. Alcuni trucchi richiedono di selezionare un oggetto sullo schermo, in questo caso apparirà una dicitura nella parte alta dello schermo per confermare che l'oggetto è stato selezionato.

Ricordate che per utilizzare i trucchi correttamente, la tastiera deve essere impostata su layout americano internazionale, che può essere cambiato nelle impostazioni di Windows.

Oblivion Remastered: Trucchi Generali

tgm - Modalità Dio (invincibilità, mana infinito, carico illimitato) Richiede selezione oggetto? No

tcl - Rimuove tutte le collisioni (consente di attraversare oggetti) Richiede selezione oggetto? No

unlock - Sblocca l'oggetto selezionato (utilizzabile su porte, scrigni, etc.) Richiede selezione oggetto? Sì

movetoqt - Teletrasporta il giocatore al marker della quest attiva Richiede selezione oggetto? No

coc toddtest - Teletrasporta il giocatore in una stanza di test Richiede selezione oggetto? No

coc testinghall - Teletrasporta il giocatore in una sala con tutti gli oggetti, nemici e NPC Richiede selezione oggetto? No

tmm 1 - Mostra tutti gli indicatori sulla mappa Richiede selezione oggetto? No

ShowRaceMenu - Mostra la schermata per scegliere nome, razza e aspetto Richiede selezione oggetto? No

ShowClassMenu - Mostra la schermata per selezionare la classe Richiede selezione oggetto? No

ShowBirthSignMenu - Mostra la schermata per selezionare il segno zodiacale Richiede selezione oggetto? No

SetBarterGold 99999 - Imposta l'oro di un mercante a 99999 (può essere modificato) Richiede selezione oggetto? Sì

kill - Uccide l'oggetto selezionato (indipendentemente dal livello e salute) Richiede selezione oggetto? Sì

resurrect - Riporta in vita l'oggetto selezionato Richiede selezione oggetto? Sì

player.additem 0000000F 'XXX' - Aggiunge 'XXX' monete d'oro al personaggio Richiede selezione oggetto? No

psb - Aggiunge tutte le magie al personaggio Richiede selezione oggetto? No

modpca attribute,[punti] - Aggiunge i punti ad un attributo specifico. (Esempio: modpca luck,15) Richiede selezione oggetto? No

modpca skill,[punti] - Aggiunge i punti a un'abilità specifica. (Esempio: modpca blunt,35) Richiede selezione oggetto? No

Oblivion Remastered: Trucchi per Console

Al momento, non esistono trucchi ufficiali per le versioni console di Oblivion Remastered. Questo perché i trucchi disponibili nella versione PC derivano dall’utilizzo delle funzionalità della console di gioco, strumenti che gli sviluppatori impiegano durante le fasi di beta testing del titolo. Sfortunatamente, queste funzioni non sono attivabili in modo legittimo su console, motivo per cui non è possibile utilizzare trucchi liberamente su queste piattaforme.