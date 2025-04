QNAP ES1686dc R2: in arrivo il NAS per garantire continuità operativa e protezione dei dati aziendali

QNAP ha annunciato il rilascio del NAS ES1686dc R2, un sistema di archiviazione a 16 bay con doppio controller attivo-attivo. Pensato per applicazioni mission-critical, offre alta disponibilità, connettività 10GbE e protezione dei dati avanzata tramite il sistema operativo QES basato su ZFS. Il prodotto è disponibile per il mercato enterprise.

La gestione sicura dei dati e la continuità operativa sono diventate necessità fondamentali per molte imprese. La disponibilità di soluzioni come il NAS ES1686dc R2 risponde a questa esigenza offrendo ridondanza, efficienza e prestazioni elevate, elementi chiave per garantire la stabilità dei servizi in scenari di virtualizzazione, backup e archiviazione di file critici.

L’ES1686dc R2 supporta il sistema operativo QES v2.2, introducendo funzionalità come il supporto a Fibre Channel SAN e NFS 4.1, migliorando affidabilità e scalabilità delle operazioni di rete. Grazie alla deduplica e compressione dei dati in linea, unite ai meccanismi di self-healing di ZFS, il sistema ottimizza l’utilizzo dello spazio di archiviazione e riduce il rischio di corruzione dei dati. Gli utenti possono inoltre sfruttare snapshot quasi illimitate e SnapSync per backup remoti accelerati.

Ogni controller integra quattro porte SFP+ da 10GbE e due slot PCIe per schede da 10GbE/25GbE, supportando carichi di lavoro che richiedono alte velocità di trasferimento. La compatibilità con VMware, Microsoft e Citrix e l’integrazione di SnapSync con VMware Site Recovery Manager permettono di potenziare le strategie di disaster recovery. Il protocollo iSER migliora ulteriormente le prestazioni di virtualizzazione.

La soluzione di QNAP consente di espandere lo storage pool sostituendo i dischi esistenti senza interruzioni, facilitando la gestione della crescita dei dati. È possibile collegare fino a sedici unità di espansione SAS a doppio controller, raggiungendo capacità di archiviazione su scala petabyte e garantendo la continuità del servizio anche in caso di guasto di un nodo.

Il NAS ES1686dc R2 è disponibile in tre configurazioni hardware, tutte basate su processori Intel Xeon e memoria DDR4 ECC, offrendo diverse opzioni di potenza e capacità per rispondere a differenti esigenze aziendali.